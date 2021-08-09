Индексная книга CNews*
ВТБ ВИМ Инвестиции ВТБ Капитал Управление активами ВТБК УА ВТБ Капитал Управление инвестициями VTB Capital ВТБ Инвест
Публикаций - 285, упоминаний - 374
ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Потапов Владимир 41 39
|Малофеев Константин 111 29
|Родионов Иван 69 17
|Бутрин Михаил 17 17
|Манасов Марлен 22 16
|Рейман Леонид 1032 15
|Ряузов Никита 18 14
|Щеголев Игорь 691 13
|Провоторов Александр 154 12
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 11 11
|Юрченко Евгений 132 11
|Лещенко Михаил 32 10
|Приданцев Сергей 144 9
|Волож Аркадий 229 7
|Li Richard - Ли Ричард 15 7
|Соловьев Юрий 31 7
|Добкин Аркадий 72 7
|Яковицкий Алексей 21 7
|Медведев Дмитрий 1632 6
|Путин Владимир 2751 6
|Мацоцкий Сергей 179 6
|Русев Спас 6 6
|Зарьянов Алексей 11 6
|Калиев Айдар 6 6
|Аммосов Юрий 46 6
|Худавердян Тигран 83 6
|Морозов Андрей 47 6
|Семенов Вадим 62 6
|Минаев Алексей 9 5
|Лукаш Сергей 13 5
|Осеевский Михаил 275 5
|Нарукавников Александр 10 5
|Фролов Александр 32 5
|Васильева Екатерина 17 5
|Черноусова Виктория 7 5
|Лазарев Николай 6 5
|Абрамович Роман 36 5
|Постарнаков Андрей 5 5
|Ермаченков Алексей 14 4
|Моносов Александр 10 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223591, в очереди разбора - 873502.
Создано именных указателей - 113534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223591, в очереди разбора - 873502.
Создано именных указателей - 113534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.