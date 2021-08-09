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Индексная книга CNews*
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ВТБ ВИМ Инвестиции ВТБ Капитал Управление активами ВТБК УА ВТБ Капитал Управление инвестициями VTB Capital ВТБ Инвест

ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест


09.08.2021 «ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности онлайн-сервиса для получения статуса квалифицированного инвестора
03.08.2021 Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно
29.07.2021 Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
31.05.2021 «ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение
27.05.2021 Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет
17.05.2021 «ВТБ мои инвестиции» предоставили доступ к торгам иностранными акциями на Мосбирже
29.04.2021 В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей
01.03.2021 Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала»
24.11.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» привлекли более 1,5 млрд руб. под управление ИИ
20.10.2020 «ВТБ Капитал инвестиции» выпустили новую версию мобильного приложения для инвестиций
28.08.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции»: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях
13.08.2020 В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники
19.06.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
17.04.2020 Число активных пользователей сервиса «ВТБ мои инвестиции» удвоилось за месяц
09.12.2019 ВТБ начал раскрывать структуру биржевых паевых инвестиционных фондов в режиме онлайн
07.10.2019 «ВТБ Капитал инвестиции» обновили мобильное приложение для инвестиций
12.08.2019 «ВТБ капитал инвестиции» запустил инвестиционного VR-консультанта в офисах‎ банка ВТБ
16.04.2019 ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами
11.04.2019 Робоэдвайзер «ВТБ капитал инвестиции» получил аккредитацию
31.10.2018 «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» внедрит мониторинг и анализ торгов на фондовом рынке
21.09.2018 ВТБ Капитал Инвестиции создает фонд «Pre-IPO» для инвестиций в планирующие IPО компании
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора
13.07.2015 «Информзащита» проанализировала защищенность «Кабинета клиента» для «ВТБ Капитал Управление Активами»
09.04.2013 «ВТБ Капитал» приобретает долю в «Триколор ТВ»
23.10.2012 Евросоюз одобрил: Россияне покупают болгарского телеком-гиганта
21.03.2012 ВТБ Капитал и Mangrove Capital инвестировали $10 млн в сервис Oktogo.ru
12.05.2010 "ВТБ Капитал" купил долю в EPAM Systems
01.03.2010 Hi-tech стартапами в ВТБ займется связист-газовик

Публикаций - 285, упоминаний - 374

ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10137 63
Ростелеком - Связьинвест 1704 30
Yandex - Яндекс 5755 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9578 16
VK - Mail.ru Group 3213 16
Microsoft Corporation 23578 15
АФК Система ПАО 1717 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 15
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company 77 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 12
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 395 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7016 11
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 286 10
IBM - International Business Machines Corp 9214 9
Aros SEQ - SEC Consult Services 1650 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 8
Oracle Corporation 6332 7
РНТ - Русские Навигационные Технологии 129 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 6
АвтоТрекер 98 6
7060 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 6
1С-ИжТиСи 6375 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 701 6
Rambler Group - Рамблер ГК 855 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 5
Meta Platforms - Facebook 4346 5
EY - Ernst & Young Global 364 5
ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 59 5
Softline - Софтлайн 2110 5
Cisco Systems 4891 5
ГС-инвест - GS Invest 25 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4197 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2721 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 786 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 152
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6228 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5887 31
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 336 28
ГПБ - Газпромбанк 946 28
РВК - Российская венчурная компания 538 19
Marshall Capital Partners 69 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 16
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 15
МДМ Банк 269 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1908 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 11
ВТБ - ВТБ24 660 11
Credit Suisse - Кредит Свисс 166 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 676 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 898 8
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 8
Яндекс.Такси 328 8
Альфа-Банк 1607 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1858 7
Россети Ленэнерго 2359 7
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 7
Russia Partners 26 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 6
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 46 6
Русагропром 8 6
Citi - Citigroup 291 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 6
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 6
CCB - Corporate Commerce Bank 6 6
РОСНО СК - Страховая компания 197 5
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 36 5
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18200 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9229 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10460 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 17
Президент Российской Федерации 3742 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2421 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 691 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4606 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 6
Правительство Москвы 2006 5
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 5
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 18 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3741 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 4
Судебная власть - Judicial power 2111 4
Администрация Президента РФ 983 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 4
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 64 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 3
Правительство Ульяновской области 31 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 2
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 3 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 202 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 205 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 17
ФОИ - Фонд общественных интересов 17 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 207 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 2 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Единая Россия - Политическая партия 266 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53853 72
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79595 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39505 41
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13203 25
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25274 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12196 19
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3222 16
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3526 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17424 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10929 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7845 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9588 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26171 12
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4008 8
ВТБ Мои Инвестиции 49 34
Apple iPhone 6 6201 14
Microsoft Windows 2000 12713 10
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 726 8
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 190 8
Яндекс.Маркет 575 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6587 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 770 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 886 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 5
Microsoft Skype 1982 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4157 4
Microsoft Windows 14510 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 159 4
Apple iOS 6864 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 409 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 768 3
Московская Биржа - Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 4 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 212 3
Age of Kings 3450 3
Apple - App Store 2622 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 3
Яндекс.Лавка 152 3
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 40 3
Microsoft Office 3459 2
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 2
Новые облачные технологии - МойОфис 499 2
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1078 2
Oracle Hyperion 224 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 2
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 2
Google Android 12649 2
Яндекс.Плюс 108 2
Microsoft SQL Server 1481 2
Tencent WeChat - мессенджер 116 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Потапов Владимир 41 39
Малофеев Константин 111 29
Родионов Иван 69 17
Бутрин Михаил 17 17
Манасов Марлен 22 16
Рейман Леонид 1032 15
Ряузов Никита 18 14
Щеголев Игорь 691 13
Провоторов Александр 154 12
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 11 11
Юрченко Евгений 132 11
Лещенко Михаил 32 10
Приданцев Сергей 144 9
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Li Richard - Ли Ричард 15 7
Соловьев Юрий 31 7
Добкин Аркадий 72 7
Яковицкий Алексей 21 7
Медведев Дмитрий 1632 6
Путин Владимир 2751 6
Мацоцкий Сергей 179 6
Русев Спас 6 6
Зарьянов Алексей 11 6
Калиев Айдар 6 6
Аммосов Юрий 46 6
Худавердян Тигран 83 6
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Семенов Вадим 62 6
Минаев Алексей 9 5
Лукаш Сергей 13 5
Осеевский Михаил 275 5
Нарукавников Александр 10 5
Фролов Александр 32 5
Васильева Екатерина 17 5
Черноусова Виктория 7 5
Лазарев Николай 6 5
Абрамович Роман 36 5
Постарнаков Андрей 5 5
Ермаченков Алексей 14 4
Моносов Александр 10 4
Россия - РФ - Российская федерация 123931 205
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39612 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50334 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17180 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15204 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13229 24
Европа 21357 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12963 21
Беларусь - Белоруссия 4339 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15198 17
Казахстан - Республика 4876 14
Великобритания - Лондон 2372 14
Болгария - Республика 685 12
США - Нью-Йорк 2812 9
Азия - Азиатский регион 5000 6
Америка Северная 3025 6
Люксембург Великое Герцогство 399 6
Украина 7304 6
Индия - Республика 5094 6
Германия - Федеративная Республика 12083 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2389 5
Израиль 2615 5
Армения - Республика 1475 5
Америка Латинская 1696 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 871 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 4
Сербия - Республика 305 4
Бразилия - Федеративная Республика 2243 4
Греция - Греческая Республика 957 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 916 4
Швеция - Королевство 3499 4
Нидерланды 3321 4
Грузия 1127 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 4
Сингапур - Республика 1774 3
Россия - Сибирь 2017 3
Турция - Турецкая республика 2088 3
Европа Восточная 3003 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2524 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42326 139
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4669 9
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 2
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БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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