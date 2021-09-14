Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46932
ИКТ 4563
Организации 3093
Ведомства 1093
Ассоциации 324
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 999
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

США
Калифорния
Кремниевая долина



14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
20.08.2021 John Deere приобрела Bear Flag Robotics для ускорения внедрения автономных технологий в фермерских хозяйствах 2
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников 1
19.02.2021 Николай Давыдов присоединился к Fort Ross Ventures 2
05.02.2021 Триллионы в смартфоне: как ВТБ расширяет возможности российских инвесторов 1
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online 3
14.01.2021 Qualcomm купила стартап, который грозился уничтожить Intel и AMD 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 4
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала о ландшафте сложных угроз в 2021 году 1
03.11.2020 5 советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19 1
01.10.2020 Konica Minolta запустила телемедицинский проект по борьбе с неонатальной желтухой 1
22.09.2020 Microsoft к 2030 году будет восполнять пресной воды больше, чем потребляет 1
16.09.2020 Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта 1
14.09.2020 ИТ-гиганты придумали, как уменьшить зарплаты сотрудникам 2
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
02.09.2020 Х5, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
31.01.2020 В облачной платформе Selectel появилась технология Serverless 1
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
11.12.2019 Экс-главный инженер Apple: Компания читала мою переписку и прослушивала все звонки 1
06.12.2019 Экс-сотрудник Oracle подал в суд: Его уволили «за отказ обманывать клиентов» 1
18.11.2019 Выходцы из Apple строят процессор, который уничтожит Intel и AMD 1
01.11.2019 В московском центр искусственного интеллекта Samsung назначен директор 1
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 1
08.10.2019 Акселерационная методология GVA поможет инновациям в Индии 1
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
13.08.2019 Путин отменил территориальные ограничения «Сколково» 1
30.07.2019 Человек-эпоха – Том Мендоса, вице-президент NetApp планирует уйти на пенсию 1
15.07.2019 Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы 1
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders 7
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus 1
17.06.2019 Глава РСПП Александр Шохин в интервью CNews – о локализации иностранного ПО 1

Публикаций - 453, упоминаний - 598

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 8521 123
Apple Inc - Эппл Рус 8542 72
Microsoft Corporation 14059 68
Facebook 3964 65
Cisco Systems 2556 46
Intel Corporation 5430 42
Yahoo! 1786 39
Twitter 2208 32
IBM 4589 31
Samsung Electronics 6845 28
HP Inc. 3566 24
Yandex - Яндекс 4281 24
Oracle Corporation 3994 22
HP - Hewlett-Packard 1303 20
Oracle Sun Microsystems 639 19
Dell EMC 2974 16
AT&T Inc 736 15
Amazon Inc - Amazon.com 1626 15
PayPal 525 14
VK - Mail.ru Group 2671 12
VMware 1886 12
Qualcomm Technologies 1069 11
AMD - Advanced Micro Devices 2111 11
Ericsson 1055 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6352 11
SAP SE 3626 11
Parallels Holdings 481 10
Zynga 128 10
Lenovo Motorola 1518 10
Nokia Corporation 3232 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3143 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1208 9
Verizon 493 9
LG Electronics 2368 8
Abbyy 890 7
Adobe Systems 1003 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1106 7
AOL Inc 567 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 6
LinkedIn 541 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 18
eBay Inc 776 14
Sequoia Capital 93 13
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 44 13
РВК - Российская венчурная компания 498 13
Y Combinator 34 9
Almaz Capital Partners 118 8
Uber Technologies 259 7
Airbnb 62 6
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 6
Uber 258 6
DST Global 167 6
Runa Capital 153 6
Google Ventures - GV 35 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 540 5
Accel Partners 41 5
Boeing 184 5
TMT Investments 83 5
Square 39 5
Intel Capital 100 4
Tesla Motors 243 4
Qiwi 783 4
FortRoss Ventures - венчурный фонд 19 4
GlobalFoundries - GF 67 4
Kickstarter 95 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 332 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 249 3
Северсталь ПАО 226 3
Евросеть 1206 3
X5 Group 604 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1719 3
McDonald’s - Макдоналдс 101 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 228 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 226 3
Pixar 30 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 3
WVRI Capital 3 3
Bright Capital 13 3
Walmart - Wal-Mart Stores 200 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 15
Роснано 457 14
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 531 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1867 8
Правительство РФ 2298 6
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 305 6
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 189 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 304 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1506 4
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 172 4
Пентагон - Министерство обороны США 498 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 148 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1103 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2108 3
Президент Российской Федерации 1514 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1655 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2378 3
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 2
Президент США - The White House - Белый дом 56 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 43 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 389 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 373 2
Федеральное казначейство России 815 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 163 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 960 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 751 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 609 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1603 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 820 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 183 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 458 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 266 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 988 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 78 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1779 1
Руссофт - Russoft 294 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 170 3
Демократическая политическая партия США 42 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 556 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 43 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 82 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 65 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ASF - Apache Software Foundation 63 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 22 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8308 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1231 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 994 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2278 7
PnP - Plug&Play 121 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3453 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 5
Умные платформы 511 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 4
Big Data - Большие данные 1141 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 333 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 4
3G - Стандарт мобильной связи 4159 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 860 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2339 4
ARM64 - Архитектура процессора 1043 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1701 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1375 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1151 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1448 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1357 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1799 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 612 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 3
DevOps - Development и Operations 299 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 536 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 99 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 540 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 437 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1374 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4694 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1763 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 206 2
Google Android 10778 27
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 23
Google YouTube - Видеохостинг 2053 15
Apple iPad 3263 15
Apple iOS 5755 13
Microsoft Skype 1696 12
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 10
Microsoft Windows 10 7834 9
Java - Язык программирования 1416 9
Google Gmail 725 7
Apple iPhone 4 700 7
Linux OS 4941 7
Microsoft Office 2336 7
Apple Mac 1656 6
Apple - App Store 2206 5
Samsung Galaxy 348 5
Facebook Instagram - Инстаграм 570 5
Apple iPod 996 5
Nvidia GeForce GTX 2409 5
Pinterest 45 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1480 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Google Chrome - браузер 1122 4
Microsoft Bing 320 4
VK - Mail.ru Одноклассники 919 4
Dropbox - Файловый хостинг 390 4
WhatsApp Messenger 655 4
Myspace - социальная сеть 596 4
Google+ Социальная сеть 195 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 256 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 408 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 4
Apache Hadoop 339 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 97 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
Microsoft Azure 1173 3
Cisco Webex 112 3
C++ - Язык программирования 307 3
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 3
Steve Jobs - Стив Джобс 821 21
Медведев Дмитрий 1476 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 14
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 248 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 12
Brin Sergey - Сергей Брин 162 11
Larry Page - Ларри Пейдж 159 11
Thiel Peter - Тиль Питер 28 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 9
Дворкович Аркадий 176 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 403 8
Галицкий Александр 91 7
Путин Владимир 2024 7
Белоусов Сергей 222 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 414 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 6
Волож Аркадий 191 6
Орловский Виктор 237 5
Никифоров Николай 1127 5
Гришин Дмитрий 166 5
Мильнер Юрий 118 5
Арлазаров Владимир 119 4
Yang Jerry - Янг Джерри 76 4
Ускова Ольга 143 4
Бессонов Александр 4 4
Хасис Лев 97 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 86 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 166 3
Вексельберг Виктор 120 3
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 4 3
Bruno John - Бруно Джон 7 3
Чеботарев Максим 4 3
Усманов Алишер 247 3
Греф Герман 272 3
Инютин Артем 76 3
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 15 3
Hurd Mark - Херд Марк 94 3
Whitman Meg - Уитман Мэг 98 3
Гулати Ману - Gulati Manu 4 3
Чубайс Анатолий 111 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 184
Россия - Российская федерация - РФ 66331 158
США - Калифорния 1325 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 56
США - Калифорния - Сан-Франциско 853 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6941 40
США - Нью-Йорк 1396 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9211 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7055 23
Европа 4640 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5360 21
Индия - Республика 2663 17
Великобритания - Лондон 1119 16
Япония 3895 16
США - Пало-Альто - Palo Alto 82 16
Германия - Федеративная Республика 4606 15
Украина 4221 13
США - Калифорния - Сан-Хосе 155 12
Китай - Пекин 432 10
Канада 1632 10
США - Колумбия - Вашингтон 476 10
Финляндия - Финляндская Республика 989 9
США - Санта-Клара 84 9
Франция - Французская Республика 2691 9
Азия - Азиатский регион 1888 9
Украина - Киев 637 8
Казахстан - Республика 3178 8
Европа Восточная 2091 8
США - Вашингтон - Сиэтл 197 7
Израиль 911 7
Россия - ПФО - Казань 1689 7
Великобритания - Кембридж 100 7
Россия - СФО - Новосибирск 2361 7
Бразилия - Федеративная Республика 1316 7
Сингапур - Республика 921 7
Япония - Токио 407 7
Беларусь - Белоруссия 2430 7
Южная Корея - Республика 1907 7
Ближний Восток 1757 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3643 39
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1082 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4492 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 165 10
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 310 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3261 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1064 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1375 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1741 4
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 95 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 155 3
H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 14 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 180 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 890 3
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 45 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 303 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 686 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 308 2
Закон Мура - Moore's law 89 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 2
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 6 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 93 1
Частный сектор 7 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 1
Трудовой кодекс Калифорнии - California Labor Code 2 1
Бизнес-акселератор 31 1
Кибернетика 6 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 25 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 29 1
Мошенничество 64 1
Болезнь Альцгеймера 46 1
СИЗО - Следственный изолятор 70 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 24
Thomson Reuters - Рейтер 2975 18
NYT - The New York Times 608 17
Bloomberg 798 14
The Wall Street Journal 742 14
All Things Digital 157 8
Forbes - Форбс 461 6
FT - Financial Times 280 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 5
Reddit 200 4
The Register 641 4
Associated Press 723 4
Engadget - Блог о технологиях 394 4
Fortune 105 4
CNET - Издание 282 3
WarnerMedia CNN - Телеканал 187 3
The Washington Post 146 3
Business Insider 182 3
The Information 39 3
The Guardian - Британская газета 219 2
CrunchBase 62 2
РБК Инновации 36 2
San Francisco Chronicle 11 2
VentureBeat 86 2
AppleInsider 372 2
MacRumors 114 2
РИА Новости 700 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 648 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4840 2
The Verge - Издание 448 2
EWeek 85 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Cointelegraph 2 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Independent Media - Индепендент Медиа 9 1
GlobalPitch.vc 1 1
Viacom - Video & Audio Communications 84 1
PCWorld - PC World 37 1
Digg 64 1
Стрим-ТВ - телекомпания 110 1
Gartner 2464 12
IDC - International Data Corporation 3200 12
500 Startups 23 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2383 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 522 3
Samsung Research 10 3
Juniper Research 311 2
Fortune Global 500 176 2
Microsoft Research 98 2
eMarketer 130 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 44 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Piper Jaffray 79 1
IHS iSuppli 345 1
comScore 283 1
EdTechX Global 1 1
Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems 4 1
The Economist Intelligence Unit 36 1
CNews Fast рейтинг 34 1
Frost & Sullivan 120 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 97 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 687 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 129 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 433 10
РАН - Российская академия наук 456 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 760 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 182 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 292 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 121 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 450 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 40 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 132 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 124 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 55 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 27 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 1 1
Академгородок Новосибирск 42 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 35 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 10 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 27 1
PNI - Princeton Neuroscience Institute - Принстонский институт нейробиологии 1 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 146 1
UCSF - University of California, San Francisco - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 4 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 18 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 28 1
University of Oxford - Оксфордский университет 45 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 31 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 83 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 51 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 217 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 69 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 55 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 282 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 78 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 49 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 69 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 132 4
Digital October - конференционное пространство 86 4
CNews AWARDS 303 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 58 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 662 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 147 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Oracle OpenWorld 42 1
Web Summit 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 48 1
Scopus Award 1 1
ИТ-Черноземье - конкурсный отбор инновационных проектов 2 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 55 1
Silicon Valley Insiders 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Google for Enterpreneurs 1 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 337 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
Олимпийские игры - Olympic Games 338 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898183, в очереди разбора - 801339.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021