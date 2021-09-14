Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Калифорния
Кремниевая долина
Публикаций - 453, упоминаний - 598
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898183, в очереди разбора - 801339.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898183, в очереди разбора - 801339.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru