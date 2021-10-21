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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар


21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 2
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 1
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 5
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
01.10.2021 В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
01.09.2021 Назначен новый руководитель Schneider Electric в Белоруссии 1
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 2
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 3
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 4
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 2
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
02.07.2021 Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России 1
22.06.2021 Магазины смогут отдавать товары на доставку через пункты выдачи заказов «Яндекс.маркета» 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
26.05.2021 «Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку цветов 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 3
19.05.2021 X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области 1
22.04.2021 Биометрия «Сбера» появится в магазинах «Магнит» 2
20.04.2021 «Магнит» внедряет ИТ-систему управления учетом рабочего времени сотрудников 2
20.04.2021 Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1

Публикаций - 1066, упоминаний - 1329

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 102
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 78
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 70
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 46
Yandex - Яндекс 4129 45
Microsoft Corporation 11628 43
Yota - Скартел 623 43
3934 33
Синтерра - Synterra 602 29
Скай Линк - Skylink 548 28
Samsung Electronics 5878 28
ЛайфТелеком - Телфин 97 28
Apple Inc - Эппл Рус 7861 25
Cisco Systems 2158 22
Huawei 2750 22
IBM 3677 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 20
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 19
SAP SE 3272 17
NVision Group - Энвижн Груп 552 17
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 16
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 15
Ланит ГК 1185 15
VMware 1839 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 14
HP Inc. 3043 14
VK - Mail.ru Group 2508 13
Telegram Group 702 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
МегаФон Кавказский филиал 192 11
Крок 1230 11
Intel Corporation 4335 11
Oracle Corporation 3466 11
Золотая Корона 282 10
Nokia Corporation 2546 10
Softline - Софтлайн 1507 9
АйТи 771 9
Xiaomi 904 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 42
Магнит - Сеть магазинов 269 31
Связной ГК 897 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 16
Почта России ПАО 1586 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 14
Яндекс.Такси 271 12
Альфа-Банк 1135 10
Visa International 1358 9
Uber 257 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 9
Uber Technologies 258 9
Роснефть НК 372 8
Техносила 159 8
РЖД - Российские железные дороги 1093 8
Яндекс.Еда 93 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 7
X5 Group - Пятерочка 561 7
Магнит Косметик 13 6
Росводоканал 44 6
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 6
X5 Group 601 6
AliExpress 275 6
Уралсиб Банк 391 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 6
Евросеть 939 6
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 6
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Бинбанк 184 5
О2О Delivery club 153 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Auchan Holding - Ашан 148 5
Газпром ПАО 538 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 4
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 4
Дикси - Сеть магазинов 79 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 44
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 26
Правительство РФ 2226 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 9
Правительство Москвы 660 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 9
Президент Российской Федерации 1447 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
Федеральное казначейство России 766 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 3
Счётная палата РФ 464 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 3
Правительство Краснодарского края 12 3
Арбитражный суд города Москвы 347 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 43 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 49 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 78
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 70
3G - Стандарт мобильной связи 3835 54
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 48
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 34
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 31
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 20
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 16
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 13
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 12
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 11
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 11
Безопасный город 348 10
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 10
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 9
ИТ-аутсорсинг 685 9
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 9
Big Data - Большие данные 1136 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
Google Android 10752 50
Apple iOS 5744 36
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 22
МТС Cloud - CloudMTS 125 15
Microsoft Azure 1171 14
Microsoft Windows 10 6810 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Apple - App Store 2199 11
Apple iPad 3263 10
МТС ЦОД 12 9
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 9
Яндекс.Маркет 439 9
Microsoft Azure Stack 56 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 8
Apple Pay 385 8
Microsoft Skype 1501 8
Linux OS 4386 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 7
Google Pay - Google Android Pay 297 7
WhatsApp Messenger 654 7
Apple iPhone 6 547 7
СПАРК-Интерфакс 106 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
Java - Язык программирования 1221 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 6
Apple iPhone 5 710 6
Microsoft Office 2004 5
Rakuten Viber 429 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 5
Авантаж ЦОД 5 5
Яндекс.Карты и Транспорт 293 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 5
Яндекс Go 50 5
CloudМТS 19 5
Microsoft Office 365 769 4
Свердлов Денис 163 13
Медведев Дмитрий 1437 13
Тюрина Мария 39 10
Путин Владимир 1840 8
Ушацкий Андрей 101 8
Слизень Виталий 154 6
Мельников Александр 63 6
Шилов Сергей 61 6
Шипулин Александр 29 5
Ласкавый Сергей 17 5
Никифоров Николай 1126 5
Бызов Дмитрий 31 5
Шабалков Сергей 13 5
Валяева Елизавета 72 5
Колесников Александр 13 5
Попов Алексей 319 4
Черный Алексей 23 4
Ермолаев Артем 340 4
Щеголев Игорь 676 4
Рассказов Сергей 26 4
Догадин Михаил 14 4
Сморгонский Анатолий 37 4
Анкилов Константин 62 4
Кусков Денис 156 4
Майстренко Игорь 44 3
Лысенко Эдуард 209 3
Попов Анатолий 98 3
Козлов Михаил 153 3
Лацанич Василь 92 3
Селютин Александр 59 3
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 3
Соколов Алексей 123 3
Орловский Виктор 229 3
Евтушенко Олег 125 3
Антонов Александр 73 3
Мишустин Михаил 302 3
Кичко Дмитрий 18 3
Волков Владимир 44 3
Путин Сергей 36 3
Иванов Владимир 43 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 655
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 642
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 552
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 397
Россия - СФО - Новосибирск 2037 381
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 319
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 292
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 276
Россия - ПФО - Казань 1548 264
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 203
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 176
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 171
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 168
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 163
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 160
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 150
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 145
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 125
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 119
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 105
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 101
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 88
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 86
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 82
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 80
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 74
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 73
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 70
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 68
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 65
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 64
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 244 62
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 60
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 57
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 57
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 56
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 55
Украина 3547 50
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 50
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 16
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 9
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 4
Trade-in 54 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 3
Федеральное законодательство 254 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 3
Русский язык 1028 3
Образование в России 381 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Вторая мировая война 301 2
Великая Отечественная война 130 2
ЕСН - Единый социальный налог 70 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 7
Стрим-ТВ - телекомпания 81 5
Коммерсантъ - Издательский дом 483 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 3
Forbes - Форбс 442 2
Discovery Channel 26 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Рен ТВ - телеканал 48 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1110 2
НТВ - Телекомпания 170 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Пятый канал - Телеканал 39 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Wikipedia - Википедия 298 1
Авторадио 11 1
Комсомольская правда в Крыму 2 1
Vogue 13 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
ComputerWorld 94 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 66 1
IEEE Spectrum 8 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Россия 24 - телеканал 86 1
The Wall Street Journal 713 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
ТНТ - Телеканал 95 1
РИА Новости 657 1
РосКомСвобода 75 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
NYT - The New York Times 525 1
N+1 - Издание 95 1
CNews Analytics 2006 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 7
IDC - International Data Corporation 2797 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 5
Juniper Research 280 2
Gartner 2230 2
TelecomDaily ИАА 112 2
AC&M Consulting 70 1
Net Applications 110 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
Kelly Services 16 1
The Economist Intelligence Unit 31 1
Frost & Sullivan 105 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Fortune Global 500 164 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 5
ТГУ - Томский государственный университет 67 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 2
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МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 2
Сириус - Образовательный центр 86 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 27 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 49 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
GfK - ГФК-Русь 121 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
РАН - Российская академия наук 326 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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