Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Краснодарский край
Краснодар
Публикаций - 1066, упоминаний - 1329
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свердлов Денис 163 13
|Медведев Дмитрий 1437 13
|Тюрина Мария 39 10
|Путин Владимир 1840 8
|Ушацкий Андрей 101 8
|Слизень Виталий 154 6
|Мельников Александр 63 6
|Шилов Сергей 61 6
|Шипулин Александр 29 5
|Ласкавый Сергей 17 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Бызов Дмитрий 31 5
|Шабалков Сергей 13 5
|Валяева Елизавета 72 5
|Колесников Александр 13 5
|Попов Алексей 319 4
|Черный Алексей 23 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Рассказов Сергей 26 4
|Догадин Михаил 14 4
|Сморгонский Анатолий 37 4
|Анкилов Константин 62 4
|Кусков Денис 156 4
|Майстренко Игорь 44 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Попов Анатолий 98 3
|Козлов Михаил 153 3
|Лацанич Василь 92 3
|Селютин Александр 59 3
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 3
|Соколов Алексей 123 3
|Орловский Виктор 229 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Антонов Александр 73 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Кичко Дмитрий 18 3
|Волков Владимир 44 3
|Путин Сергей 36 3
|Иванов Владимир 43 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786463, в очереди разбора - 690139.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786463, в очереди разбора - 690139.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru