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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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22.03.2022 Хакеры заблокировали данные огромного российского агрохолдинга 1
14.03.2022 Из России уходит Asus, знаменитый производитель ПК и видеокарт 1
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 1
16.09.2021 Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода 1
09.09.2021 «Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация» 2
06.09.2021 «Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса 1
30.08.2021 Cloud4Y предоставил облачные мощности компании «Джимсофт» 1
30.08.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 2
19.08.2021 Windows 11 мешает сменить браузер на Chrome, Firefox и Opera. Все должны пользоваться Edge 1
17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA 1
16.08.2021 Райффайзенбанк запустил сервис для работы малого бизнеса с рисками в рамках 115-ФЗ 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
03.08.2021 Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга 1
30.07.2021 SAS объявляет о готовности к IPO 1
22.07.2021 Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк 1
15.07.2021 Segezha Group завершила цифровизацию склада готовой продукции Вятского фанерного комбината 1
15.07.2021 Цифровые ассистенты: как роботизировать работу с поставщиками? Опыт НЛМК 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 1
09.07.2021 За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 1
28.06.2021 Huawei обвинили в разработке совершенно бесполезных патчей для Linux 1
25.06.2021 Google превратил простого программиста в серийного убийцу 1
24.06.2021 «Авиасейлс» и Viber разработали бота против билетных мошенников 1
18.06.2021 ВТБ внедрил платформу для защиты данных клиентов 1
16.06.2021 «Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве 1
02.06.2021 7 ошибок безопасности при переходе на облачные приложения 1
21.05.2021 Удостоверяющий центр «Такском» первым в России аккредитован по новым правилам 1
21.05.2021 «Ред софт» разместила второй выпуск облигаций 1
14.05.2021 «Ред софт» погасила второй выпуск облигаций 1
13.05.2021 Отечественная аудиостриминговая платформа SoundStream запускает первые интерактивные подкасты 1
13.05.2021 «Простопатент» запускает сервис онлайн-патентования по фиксированным ценам 1
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам 1
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021 1
22.04.2021 Что надо знать об услуге аварийного восстановления DRaaS 1
20.04.2021 Tele2 предложила сотрудникам гибкий формат работы 1
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? 1
08.04.2021 Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
01.04.2021 «Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август» 1

Публикаций - 568, упоминаний - 584
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
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