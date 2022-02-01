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РТИ Микрон Micron
ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и участник технологический российской полупроводниковой отрасли, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва». Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949.
РТИ Микрон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Красников Геннадий 67 41
|Хасьянова Гульнара 117 32
|Путин Владимир 2542 26
|Абагян Карина 21 19
|Медведев Дмитрий 1604 18
|Евтушенков Владимир 194 17
|Исанин Антон 9365 17
|Дегтев Геннадий 107 15
|Никифоров Николай 1161 14
|Покровский Иван 67 14
|Рейман Леонид 1009 13
|Асланян Сергей 96 13
|Прохоров Александр 101 12
|Чубайс Анатолий 193 9
|Борисов Юрий 107 9
|Филиппов Сергей 34 8
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 7
|Дианов Алексей 14 7
|Матвеева Татьяна 84 7
|Приданкин Андрей 30 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Дюбанов Анатолий 92 6
|Черепенников Антон 58 6
|Кудрявцев Олег 7 6
|Гоцуцов Сергей 17 6
|Корягин Михаил 6 6
|Носов Михаил 17 6
|Чукарин Алексей 56 6
|Масенков Владислав 10 6
|Шалманов Сергей 199 6
|Осипова Александра 17 6
|Соколов Алексей 129 6
|Зыков Игорь 8 6
|Знаменский Дмитрий 10 6
|Калина Роман 61 6
|Макаренков Константин 41 6
|Баренбойм Владислав 5 5
|Иванов Георгий 18 5
|Артамохов Павел 6 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
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