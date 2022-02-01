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РТИ Микрон Micron

РТИ Микрон - Micron

ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и участник технологический российской полупроводниковой отрасли, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва». Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949


01.02.2022 «Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов
27.01.2022 Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников
23.12.2021 «Микрон» расширяет производство микросхем в пластиковых корпусах
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19
09.12.2021 Первый отечественный RISC-V микроконтроллер «Микрона» МК32 «Амур»: возможности применения в производстве радиоэлектронной продукции
29.11.2021 В ОЭЗ Москвы выпустили первую партию энергоэффективных транзисторов для силовой электроники
10.11.2021 «Микрон» начал выпуск российского микроконтроллера для промышленности и интернета вещей
28.10.2021 Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде
02.09.2021 Работников Micron посадили в тюрьму за передачу Китаю секретных технологий в обмен на огромную зарплату
13.08.2021 Micron представила SSD Crucial P5 Plus с поддержкой PCIe Gen4
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды
09.06.2021 Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона»
30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки
30.04.2021 Итоги 2020 года ГК «Микрон»: рост выручки на 32% за счет новых сегментов
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла
23.12.2020 «Микрон» модернизирует производство при поддержке правительства Москвы
10.12.2020 «Микрон» начал серийное производство новой RFID-метки для «умного шлагбаума»
04.12.2020 Часовое отключение электричества на заводе Micron взвинтило цены на память по всему миру
21.10.2020 «Микрон» запустил «умное техобслуживание» на базе NFC
30.09.2020 «Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии
03.09.2020 Micron выпустил «самую быструю» в мире память
30.07.2020 «Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы
22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18%
21.05.2020 МТС оптимизировала производство «Микрона» с помощью технологий больших данных
19.05.2020 «Микрон» работает в убыток десятый год подряд
07.02.2020 Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку
09.01.2020 «Почта банк» объявил о выпуске первой на рынке партии карт «Мир» с бесконтактным чипом российского производства
30.12.2019 «Микрон» развивает экспортное направление
03.12.2019 «Микрон» выпустил первый гаджет для животноводства
13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян
09.09.2019 Микрон готов начать серийный выпуск первого российского дуального банковского чипа разработки НИИМЭ, сертифицированного НСПК
20.08.2019 «Микрон» начинает серийный выпуск корпусированных RFID-меток для маркировки фонарных столбов
11.07.2019 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой ответственного хранения
26.06.2019 «Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки
11.06.2019 «Микрон» представил «умный контроль» отходов для ЖКХ и торговли
29.04.2019 Власти компенсировали «Микрону» 200 миллионов, потраченных на выпуск чипов для карт «Мир»
19.03.2019 «Микрон» выпустил отечественный чип УВЧ для меток RFID

Публикаций - 851, упоминаний - 1257

РТИ Микрон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 150
Samsung Electronics 9333 139
Micron Technology - Crucial 293 130
Ситроникс - Sitronics 941 108
АФК Система ПАО 1638 75
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 73
IBM - International Business Machines Corp 8941 72
AMD - Advanced Micro Devices 3661 70
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 67
Toshiba Corporation 2830 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 51
Infineon Technologies 392 47
РТИ 130 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 36
STMicroelectronics 286 34
Apple Inc 10683 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 29
Huawei 3222 28
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 28
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 103 26
Qualcomm Technologies 1639 25
Micron Electronics 33 24
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 24
LG Electronics 3372 24
Rambus 242 24
Microsoft Corporation 22497 23
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 23
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 22
Dell EMC 4736 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 18
NEC 1740 18
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 50 17
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 17
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 17
Oracle Corporation 6035 16
HP - Hewlett-Packard 3567 16
HP Inc. 5313 16
Элемент ГК - Elementec 1523 15
Google LLC 10352 15
Seagate Technology 685 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 24
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 16
НСПК - Национальная система платежных карт 401 15
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 15
X5 Group 709 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 14
ГПБ - Газпромбанк 842 14
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 12
Hyundai Motor 316 11
Visa International 1809 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
Почта России ПАО 1853 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Ростех - Вертолеты России 149 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 24 6
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 6
X5 Group - Пятёрочка 309 6
eBay Inc 1576 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 18 6
СМП банк - Северный морской путь 77 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 5
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 5
РусГидро ПАО 206 5
X5 Group - Перекрёсток 340 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
Альфа-Банк 1476 5
РОСНО СК 171 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
Мосводоканал МГУП 53 4
Банк Россия 70 4
Сургутнефтегаз - СНГ 193 4
Газпром ПАО 1008 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 102
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 50
Правительство РФ 8292 47
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 46
Президент Российской Федерации 3770 30
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 26
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 23
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 21
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 18
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 12
Федеральное казначейство России 1345 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 70 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 11
Администрация Президента РФ 904 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 10
Правительство Москвы 1640 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 8
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 53 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 7
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 12
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 10
Gen-Z Consortium 11 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Linux Foundation 167 9
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
TCG - Trusted Computing Group 19 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Открытые Сетевые Технологии - ассоциация 1 1
IATF - International Automotive Task Force - Международной автомобильной целевой группой 1 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 130
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 103
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Германия - Федеративная Республика 8903 24
Франция - Французская Республика 5665 18
Азия - Азиатский регион 3803 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 17
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 17
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 16
Индия - Республика 4263 14
Сингапур - Республика 1574 13
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 13
Украина 6212 11
Нидерланды 2197 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 10
Солнечная система 2236 9
Италия - Итальянская Республика 3310 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 9
США - Айдахо 61 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Малайзия 744 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 7
Европа Восточная 2927 7
Беларусь - Белоруссия 3525 7
США - Орегон 236 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 7
Россия - УФО - Челябинская область 932 6
Америка 2011 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 118
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 71
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 33
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 30
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 25
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 19
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 18
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 15
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 14
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 10
Физика - область естествознания 889 10
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 8
Юриспруденция 1629 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 8
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 8
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 7
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 7
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 7
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 7
Образование в России 460 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 6
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 6
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 6
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 19
DigiTimes - Издание 1284 13
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 11
Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
CNET - Издание 1580 9
EurekAlert 270 9
EE Times 156 9
РИА Новости 766 7
Tom’s Hardware 127 7
Bloomberg 1009 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 7
Ведомости 375 6
DRAMeXchange 38 6
The Register 1286 6
PhysicsWeb 180 6
FT - Financial Times 1118 6
New Scientist 1447 4
Forbes - Форбс 591 4
Nanotechweb 92 4
The Washington Post 298 4
Nature 770 4
Phys.org 972 4
CNews - ZOOM.CNews 1609 3
CBS MarketWatch 305 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 3
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Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 4 2
The Verge - Издание 482 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Optics 128 2
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Nihon Keizai Shimbun 155 2
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Inquirer 462 2
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IDC - International Data Corporation 4671 11
IHS iSuppli 390 9
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IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 6
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НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 3
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 13 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 15 2
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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