Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Магнит
Сеть магазинов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 269, упоминаний - 563
Магнит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 121 15
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 15
|Джамалов Евгений 14 10
|Чернов Антон 23 9
|Дунаев Сергей 28 9
|Лигачев Глеб 60 9
|Беляев Владислав 65 8
|Воронин Петр 35 8
|Алексин Михаил 18 8
|Алифанов Кирилл 56 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Дворкович Аркадий 169 7
|Емельченков Сергей 83 7
|Митенков Алексей 16 7
|Дей Марья 7 7
|Успенский Александр 7 6
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 6
|Гришин Дмитрий 148 6
|Казанцев Сергей 11 6
|Чаркин Евгений 182 6
|Кузин Вадим 34 6
|Слуцкий Александр 7 6
|Аитов Тимур 47 6
|Халяпин Сергей 77 5
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 5
|Харитонов Денис 12 5
|Белоусов Максим 59 5
|Андрианов Павел 31 5
|Залманов Андрей 29 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Глазков Александр 57 5
|Бурилов Андрей 25 5
|Калиновский Александр 14 5
|Копысов Виталий 21 5
|Кудашев Константин 11 5
|Помбухчан Хачатур 7 5
|Платонов Михаил 38 5
|Киричек Алексей 66 5
|Ступин Евгений 18 5
|Карпунин Алексей 16 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 10
|Forbes - Форбс 441 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Ведомости 259 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Известия ИД 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru