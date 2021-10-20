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Магнит
Сеть магазинов


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 2
18.10.2021 Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery 1
18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1
13.10.2021 «Магнит» тестирует управление теплицами на основе искусственного интеллекта 3
07.10.2021 «Магнит» установит в магазинах кассы-трансформеры 2
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 3
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
04.10.2021 «Магнит» объявил о назначении директора по цифровым технологиям 4
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
27.09.2021 «Магнит» протестирует распознавание товаров на полке 2
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
31.08.2021 Назначен президент компании «Связной» 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 3
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
05.08.2021 ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов 1
05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data 1
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера 5
27.07.2021 МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin 1
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 3
15.07.2021 «Магнит» ускоряет развитие электронной коммерции и цифровой трансформации 4
13.07.2021 Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок 1
13.07.2021 «Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
09.07.2021 «Магнит» начнет тестировать логистических роботов 2
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
02.07.2021 «Магнит» выпустил пять миллионов платежных карт Magnit Pay 5
28.06.2021 «Билайн» назначил вице-президента по дистрибуции 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
18.06.2021 LeverX Group внедрит SAP-решение для розничной сети «Магнит» 4
11.06.2021 «Яндекс.лавка» и Tele2 запустили доставку SIM-карт за 10 минут 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек» 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
31.05.2021 Российский финсектор ушел в строительство экосистем: опыт ВТБ 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2

Публикаций - 269, упоминаний - 563

Магнит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 26
SAP SE 3207 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
Microsoft Corporation 10997 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 13
Yandex - Яндекс 4098 12
3726 11
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 7
Крок 1219 6
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 6
IBM 3524 6
Программный продукт ГК 92 5
Diasoft - Диасофт 353 5
Инфосистемы Джет 675 5
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 4
NVision Group - Энвижн Груп 544 4
Корус Консалтинг ГК 803 4
CraftTalk - Крафт-Толк 14 4
Veeam Software 250 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Intel Corporation 4143 4
Google LLC 7124 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 4
Samsung Electronics 5627 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Такском - Taxcom 119 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 3
Калуга Астрал 41 3
Telegram Group 702 3
Эвотор - Evotor 105 3
АТОЛ ГК 168 3
Ланит ГК 1154 3
Oracle Corporation 3331 3
Citrix Systems 571 3
X5 Group 599 29
X5 Group - Пятерочка 559 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 19
Лента - Сеть розничной торговли 188 19
Auchan Holding - Ашан 148 19
РЖД - Российские железные дороги 1081 18
Почта России ПАО 1570 17
О2О Delivery club 153 13
Дикси - Сеть магазинов 79 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
Альфа-Банк 1122 11
Мегаполис ТК 87 11
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 11
Русагро Группа Компаний 139 10
Роснефть НК 367 9
ВТБ24 583 9
Северсталь Менеджмент 26 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 8
Утконос 99 8
Магнит Косметик 13 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 8
Черкизово ГК 73 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 8
X5 Group - Перекресток 203 8
AliExpress 275 8
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 7
Фаберлик - Faberlic 63 7
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 7
Яндекс.Такси 271 7
Wildberries 128 7
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 7
О2О Холдинг 43 6
Уралсиб Банк 389 6
Открытие ФК 538 6
Lamoda 83 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Правительство РФ 2198 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Федеральное казначейство России 766 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Роскачество - Российская система качества 16 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Роснано 456 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Счётная палата РФ 459 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
Linux Foundation 157 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 12
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 11
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 8
Big Data - Большие данные 1136 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 6
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
Data Governance - Руководство данными 51 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 2
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 12
Microsoft Azure 1171 8
VK - Mail.ru Одноклассники 848 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 7
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 6
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 6
Microsoft Office 365 769 5
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 28 5
Магнит Magnit Pay 6 5
Apple Pay 385 5
Samsung Pay 238 4
Microsoft Teams 214 4
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 10 4
ВТБ Мультикарта 147 4
Haulmont CUBA Platform 24 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Яндекс Go 50 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Яндекс.Маркет 439 3
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 3
Microsoft Azure Stack 56 3
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Магнит Доставка 4 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Profindustry Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота 4 3
SAP S/4HANA Retail 5 3
Microsoft Office 1916 2
Суперчек 5 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft Windows 10 6602 2
SAP ЦОД 10 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
Яндекс.Лавка 68 2
Microsoft SQL Server 789 2
SAP S/4HANA Finance 15 2
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 2
Натрусов Артем 121 15
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 15
Джамалов Евгений 14 10
Чернов Антон 23 9
Дунаев Сергей 28 9
Лигачев Глеб 60 9
Беляев Владислав 65 8
Воронин Петр 35 8
Алексин Михаил 18 8
Алифанов Кирилл 56 8
Четвернин Алексей 651 8
Дворкович Аркадий 169 7
Емельченков Сергей 83 7
Митенков Алексей 16 7
Дей Марья 7 7
Успенский Александр 7 6
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 6
Гришин Дмитрий 148 6
Казанцев Сергей 11 6
Чаркин Евгений 182 6
Кузин Вадим 34 6
Слуцкий Александр 7 6
Аитов Тимур 47 6
Халяпин Сергей 77 5
Hope Paul - Хоуп Пол 13 5
Харитонов Денис 12 5
Белоусов Максим 59 5
Андрианов Павел 31 5
Залманов Андрей 29 5
Дьяченко Валерий 66 5
Глазков Александр 57 5
Бурилов Андрей 25 5
Калиновский Александр 14 5
Копысов Виталий 21 5
Кудашев Константин 11 5
Помбухчан Хачатур 7 5
Платонов Михаил 38 5
Киричек Алексей 66 5
Ступин Евгений 18 5
Карпунин Алексей 16 5
Россия - Российская федерация - РФ 57124 145
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 61
Россия - Краснодар 1031 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 16
Украина 3344 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Земля - планета Солнечной системы 854 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 8
Казахстан - Республика 2618 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 7
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Россия - ПФО - Самара 1285 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Грузия 687 4
Россия - Краснодарский край 913 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Япония 2752 4
Монголия 172 4
Россия - Ростовская область 859 3
Россия - Белгородская область 363 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 3
Россия - Ярославль 401 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 3
Россия - Оренбург 254 3
Узбекистан - Республика 820 2
Россия - Калужская область 568 2
Ближний Восток 1466 2
Россия - Барнаул 359 2
Россия - Сочи 910 2
Австралия - Австралийский Союз 1116 2
Восточная Европа 1667 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 2
Русский язык 966 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
POI - points of interest 60 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 10
Forbes - Форбс 441 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
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