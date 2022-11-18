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Индексная книга CNews*
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Инсорсинг Insourcing Инхаус-команда inhouse, in-house разработка в компаниях внутренний, не выходящий за рамки организации

Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации


18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
26.10.2022 EdTech-проект WakeUp привлек $250 тыс. от бизнес-ангелов 1
21.10.2022 Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
13.10.2022 43% российских компаний находятся в процессе замещения иностранных ИТ-решений — исследование Naumen 1
19.09.2022 «РТК-солар» исследовал готовность российских компаний к аутсорсингу защиты от утечек 1
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных 1
18.07.2022 «Сбер» полностью перевёл розничный кредитный процесс на собственное ПО 1
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
07.06.2022 Российским айтишникам оплатят аренду квартиры, лишь бы они не уезжали 1
01.06.2022 Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы 122 1
31.05.2022 Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки 3
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1
20.04.2022 R-Style Softlab объявила о запуске программы импортозамещения в сфере банковского ПО 1
20.04.2022 Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на наркотики 1
01.04.2022 Как будет меняться российский рынок интернет-торговли 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
01.03.2022 Цифровизация финансового сектора 2022 1
25.02.2022 Банк как конструктор: новое решение от Abanking сделает любой банк цифровым чемпионом 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
28.01.2022 Wildberries усиливает ИТ-команды 1
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
19.01.2022 Темпы роста мирового и российского рынка ИТ-услуг практически сравнялись 1
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 1
23.12.2021 Айдар Гузаиров -

Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании

 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1
08.12.2021 Антон Татауров -

Цифровизация в промышленности — мощный стимул для развития отечественного ПО

 1
Инвестиции в ИБ растут, но количество взломов – тоже. Чем поможет XDR? 1
02.12.2021 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом 1
29.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 1
17.11.2021 В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» 1
03.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 1
25.10.2021 Определены приоритеты автоматизации крупных российских банков 1
28.09.2021 ИКТ в финансовом секторе 2021 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
17.09.2021 Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1

Публикаций - 212, упоминаний - 229

Инсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1683 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 10
IBM - International Business Machines Corp 9167 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 8
SAP SE 4833 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 6
Yandex - Яндекс 5551 6
6927 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 6
Huawei 3459 6
Microsoft Corporation 23395 6
ICL Services 65 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 5
Amazon Inc - Amazon.com 2777 5
Selectel - Селектел 202 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 4
Oracle Corporation 6271 4
Google LLC 10865 4
SimbirSoft - СимбирСофт 35 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
Монолит-Инфо 102 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 498 3
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 392 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 89 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 189 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 3
Softline - Софтлайн 2032 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 237 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
FlexSoft - ФлексСофт - ранее ФОРС-Банковские Системы 84 2
Apple Inc 11103 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 889 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1137 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
Veeam Software 290 2
Diasoft - Диасофт 590 2
Accenture plc 615 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 16
Альфа-Банк 1579 14
ПСБ - Промсвязьбанк 727 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 6
X5 Group 804 5
Альфа-Капитал УК 63 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 5
Газпром ПАО 1144 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 5
Синара Банк - СКБ-банк 128 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 5
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 5
Геобанк КБ 38 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 10 4
Почта России ПАО 1973 4
Абрау-Дюрсо 12 4
Почта Банк 344 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 47 4
Спортмастер 142 4
Ригла - аптечная сеть 50 4
Северсталь ПАО - Severstal 354 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 59 3
Splat Global - Сплат-Косметика 15 3
Банк Зенит 285 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1155 3
Qiwi 918 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 3
Ак Барс Банк 246 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 181 3
Абсолют Банк 149 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Walmart - Wal-Mart Stores 366 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
Таможня - Таможенная служба 1022 2
Президент Российской Федерации 3492 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Федеральное казначейство России 1540 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 477 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 205 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 74 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 672 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 3
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 25
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 20
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1491 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1089 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3616 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 8
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2264 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 6
Microsoft Windows 2000 12612 8
Google Android 12432 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 376 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 217 5
Microsoft Office 3405 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 209 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 3
Новые облачные технологии - МойОфис 464 3
Домашние Деньги - Digital Cash 14 2
FlexSoft - FXL Платформа 42 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 135 2
ЭОС Дело СЭД 202 2
Linux OS 8153 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 87 2
Microsoft SQL Server 1466 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 160 2
Atos BullSequana Edge 19 2
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 101 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Infor ERP LN 187 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
Orbus Software iServer 5 1
1С:Бухгалтерия 846 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 9 1
Галактика ERP 106 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 1
Microsoft Office 365 858 1
Mattermost 5 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Amazon Kindle 183 1
Мобильный обходчик 8 1
Integro Technologies Control Tower 6 1
Батай Илья 26 6
Кабаков Ярослав 29 5
Копысов Виталий 39 5
Залманов Андрей 30 4
Бычков Александр 39 4
Горбунов Вадим 12 4
Мелингер Станислав 12 4
Паныч Инга 7 4
Вагизов Руслан 18 4
Белоусов Максим 94 4
Лукьянов Михаил 7 4
Усик Сергей 7 4
Заборов Михаил 4 4
Перепелкин Вадим 3 3
Яковлев Александр 25 3
Аглицкий Антон 5 3
Иванов Сергей 368 3
Лагунов Андрей 24 3
Горелов Андрей 7 3
Гришин Дмитрий 190 3
Попова Мария 140 3
Лукашкин Сергей 26 3
Кастильо Игорь 24 3
Исанин Антон 29 3
Кукаркин Кирилл 6 3
Ананьев Денис 6 3
Шадаев Максут 609 3
Лащев Сергей 3 3
Носков Константин 230 2
Соколовский Александр 39 2
Никиточкин Иван 3 2
Мишустин Михаил 466 2
Беренов Александр 4 2
Дубровская Ольга 4 2
Минофьев Сергей 8 2
Десятов Роман 14 2
Алтухов Сергей 10 2
Сотин Денис 143 2
Клепиков Алексей 93 2
Дунаев Сергей 34 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 34
Россия - РФ - Российская федерация 121478 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 6
Беларусь - Белоруссия 4165 6
Казахстан - Республика 4750 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 4
Африка - Африканский регион 3256 3
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 3
Россия - Сибирь 2004 3
Япония 12847 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 545 2
Армения - Республика 1352 2
Америка 2151 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 2
Ближний Восток 2636 2
Украина 7213 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Швейцария - Цуг 16 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 18 1
Бельгия - Брюссель 190 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 93 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 185 1
Швеция - Королевство 3449 1
Уран - планета Солнечной системы 531 1
Франция - Французская Республика 7068 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1130 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 56
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 26
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 152 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1101 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1491 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1469 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1635 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1089 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 26 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 82 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 1407 1
Человеческий фактор - Human factor 1544 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3849 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 841 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 14
TAdviser - Центр выбора технологий 285 2
Bloomberg 1071 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
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IDC - International Data Corporation 4840 5
Gartner - Гартнер 3466 4
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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