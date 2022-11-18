Индексная книга CNews*
Инсорсинг Insourcing Инхаус-команда inhouse, in-house разработка в компаниях внутренний, не выходящий за рамки организации
Публикаций - 212, упоминаний - 229
Инсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Батай Илья 26 6
|Кабаков Ярослав 29 5
|Копысов Виталий 39 5
|Залманов Андрей 30 4
|Бычков Александр 39 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Паныч Инга 7 4
|Вагизов Руслан 18 4
|Белоусов Максим 94 4
|Лукьянов Михаил 7 4
|Усик Сергей 7 4
|Заборов Михаил 4 4
|Перепелкин Вадим 3 3
|Яковлев Александр 25 3
|Аглицкий Антон 5 3
|Иванов Сергей 368 3
|Лагунов Андрей 24 3
|Горелов Андрей 7 3
|Гришин Дмитрий 190 3
|Попова Мария 140 3
|Лукашкин Сергей 26 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Исанин Антон 29 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Ананьев Денис 6 3
|Шадаев Максут 609 3
|Лащев Сергей 3 3
|Носков Константин 230 2
|Соколовский Александр 39 2
|Никиточкин Иван 3 2
|Мишустин Михаил 466 2
|Беренов Александр 4 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Минофьев Сергей 8 2
|Десятов Роман 14 2
|Алтухов Сергей 10 2
|Сотин Денис 143 2
|Клепиков Алексей 93 2
|Дунаев Сергей 34 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.