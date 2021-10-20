PostgreSQL

Как меняется отношение к импортозамещению 1

В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1

ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1

У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1

Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 1

Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов 6

МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 2

Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 1

Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1

Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 4

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 7

Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 1

В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 1

Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД 1