Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PostgreSQL
PostgresPro
Постгрес профессиональный
ППГ
Postgres Professional
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 592, упоминаний - 1628
PostgreSQL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Панченко Иван 43 24
|Никифоров Николай 1126 17
|Путин Владимир 1821 9
|Бартунов Олег 32 7
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 7
|Смирнов Алексей 142 7
|Терещенко Денис 38 6
|Гацко Геннадий 14 5
|Массух Илья 192 5
|Гребенщиков Дмитрий 22 5
|Yu Andrew - Ю Эндрю 5 4
|Ахмеров Тимур 73 4
|Дергилёв Никита 40 4
|Сигаев Федор 9 4
|Гоц Роман 24 4
|Петров Михаил 88 4
|Chen Jolly - Чен Джолли 5 4
|Коротков Александр 8 4
|Янкин Константин 7 4
|Емельченков Сергей 83 4
|Горбатько Александр 90 3
|Черных Дмитрий 13 3
|Сушкевич Антон 56 3
|Аникин Леонид 45 3
|Кальченко Игорь 3 3
|Шадаев Максут 384 3
|Турчак Евгений 23 3
|Аксельрод Александр 40 3
|Бакунов Григорий 19 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Бутенко Юрий 64 3
|Васильев Роман 10 2
|Гутин Александр 11 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Семенов Александр 69 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Рейман Леонид 410 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758171, в очереди разбора - 661861.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758171, в очереди разбора - 661861.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru