PostgreSQL

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20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 2
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 4
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 2
21.09.2021 Postgres Professional и DZ Systems объявили о совместимости своих продуктов 6
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 2
16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 2
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета» 2
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ 1
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 2
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 7
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL 5
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 4
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 7
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 4
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 3
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 2
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 3
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные 1
06.07.2021 Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
29.06.2021 DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL 4
24.06.2021 «Турбо» протестировал бизнес-решения на серверах «Эльбрус» 1

Публикаций - 592, упоминаний - 1628

PostgreSQL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 82
Oracle Corporation 3333 75
IBM 3530 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 32
Yandex - Яндекс 4100 31
VK - Mail.ru Group 2482 30
SAP SE 3208 27
Google LLC 7135 25
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 23
3728 20
Ланит ГК 1155 18
Крок 1219 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
Docsvision - ДоксВижн 770 15
Teradata 166 14
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 13
Базальт СПО 206 12
Галактика - Корпорация 248 11
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 11
Cisco Systems 2037 10
Восход ФГБУ НИИ 365 9
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 9
Барс груп 402 9
ЭОС - Электронные офисные системы 983 8
Intel Corporation 4158 8
Diasoft - Диасофт 354 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 8
АйТи 749 8
Rambler Group - Рамблер ГК 484 7
Dr.Web - Доктор Веб 976 7
InfoWatch - Инфовотч 603 6
Росплатформа - Р-Платформа 56 6
Red Hat 665 6
Accenture - Аксенчер 531 6
Quorum - Кворум 50 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Amazon Inc - Amazon.com 1469 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Газпром ПАО 519 9
Альфа-Банк 1123 9
Почта России ПАО 1570 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
HeadHunter Group - HH Group 336 7
Открытие ФК 538 6
Транснефть 159 5
Почта Банк 289 5
Роснефть НК 367 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Аэрофлот 492 4
Ренессанс кредит Банк 143 4
РусГидро ПАО 129 3
ВТБ24 583 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
X5 Group 599 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Россети ПАО 168 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Газпром нефть 380 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Qiwi 783 2
Интер РАО ПАО 158 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Фонд информационной демократии 27 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Conde Nast - Конде Наст 17 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Вертолеты России 114 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 23
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Федеральное казначейство России 766 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 12
Правительство РФ 2200 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 9
Президент Российской Федерации 1439 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Счётная палата РФ 460 7
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Пентагон - Министерство обороны США 277 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 4
Администрация Президента РФ 267 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 7
Руссофт - Russoft 250 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 61
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 18
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Kubernetes 307 15
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Microsoft Office 1926 8
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Россия - ПФО - Казань 1510 6
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Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
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