HCI Hyper-Converged Infrastructure Гиперконвергентная инфраструктура Гиперконвергенция

Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения? ми кластеров, работающих на базе ПО Росплатформы. Какую выгоду получат заказчики Первое достоинство гиперконвергентной инфраструктуры – возможность значительно, в полтора-два раза сократить рас

«Крок» и разработчик гиперконвергентной платформы vStack подписали соглашение о партнерстве ромышленном комплексах, металлургии, транспортной отрасли, банковской сфере и ритейле. *** vStack — гиперконвергентная платформа корпоративного уровня, разработанная компанией ITGLOBAL.COM LABS

Softline заключила соглашение о партнерстве с гиперконвергентной платформой vStack мотрим в одном направлении и на продвижение продукта, — сказал Евгений Карпов, менеджер по развитию гиперконвергентной платформы vStack. — Это значит, что мы не спешим предлагать продукт всем п

Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя . Цифровизация ускоряет многие процессы и накладывает определенные требования на инфраструктуру ИТ. Гиперконвергенция помогает быстро перейти на качественно новую инфраструктурную платформу. HC

Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого решения для построения гиперконвергентной инфраструктуры. Недавно компания SUSE объявила о выходе нового продукта — Harvester, первого на рынке открытого решения уровня предприятия для создания гиперконвергентной<

Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester 21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого решения для построения гиперконвергентной инфраструктуры. Недавно компания SUSE объявила о выходе нового продукта — Harvester, первого на рынке открытого решения уровня предприятия для создания гиперконвергентной<

Гиперконвергентная инфраструктура: кому подойдет и как выбрать HCI необязательно потребует полного переобучения сотрудников. Дальновидные организации приобретают HCI-платформы, которые интегрируются с уже внедренными системами, поэтому специалисты смогут

Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix Nutanix объявила, что ГК Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix для обеспечения роста бизнеса. Angara использует Nutanix в качестве единой платформы для оказания внутренних и клиентских сервисов, включая управляемые

HPE расширяет возможности HPE GreenLake грузками в привычной гибридной среде. Данное обновление дополняет обширный портфель решений HPE для гиперконвергентной инфраструктуры, включающий в себя HPE SimpliVity и HPE Nimble Storage dHCI

Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России Гиперконвергенция растет по всему миру Гиперконвергенция (HCI) впервые появилась в корпоративном пространстве чуть меньше десятилети

Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции ифицированных блоков, а их количество — значительно меньшее, чем в классическом решении. Во-вторых, гиперконвергенция дает легкое управление инфраструктурой, потому что она реализована на базе

Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI нейшего масштабирования в соответствии с изменяющимися потребностями организации. Для развертывания гиперконвергентной инфраструктуры в среде Azure Stack HCI у Fujitsu есть три совместимых с не

Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети Hewlett Packard Enterprise (HPE) расширила возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети. Обновления включают

Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции что разработки, лежащие в основе платформы, позволяют эффективно решить насущные проблемы бизнеса. Гиперконвергенция для помощи бизнесу Благодаря тому, что интегрированные гиперконвергентные к

«Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ» «Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR v2. Производительность системы увеличилась в два раз

OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure e, впервые представленного в конце 2018 г. Это мощная гиперконвергентная платформа нового поколения Hyper Converged Infrastructure, которая объединяет в себе такие компоненты ЦОДа, как вычислит

Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур ий, объявила о новых усовершенствованиях и функциональных возможностях своего комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур (HCI) в виде обновленных платформ Hitachi Unified Compute Pl

Fujitsu представила PRIMEFLEX для VMware vSAN маркетингу компании VMware, сказал: «VMware и Fujitsu тесно сотрудничают, чтобы ускорить внедрение гиперконвергентной инфраструктуры в критически важных средах в больших масштабах. Это новое р

Гиперконвергентная инфраструктура ительные мощности, системы хранения, сетевое оборудование, средства виртуализации. Следующий этап – гиперконвергенция. Согласно прогнозу MarketsandMarkets, к 2022 г. рынок гиперконвергентных ин

Представлен отчет IDC по российскому рынку гиперконвергентной инфраструктуры был представлен широкий спектр решений, а также целый ряд успешных кейсов внедрения и использования гиперконвергентной инфраструктуры в российских и зарубежных компаниях.

Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала компании Axoft. Компании направят совместные усилия на продвижение флагманского продукта вендора – гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры Скала-Р. Сферы применения решения: частное облако или от

Кто есть кто на рынке гиперконвергенции yper-Converged Infrastructure, HCI) стала следующим этапом на пути оптимизации оборудования в ЦОДе. Гиперконвергенция — это создание инфраструктуры, объединяющей в одном модульном решении серве

Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского» «Лаборатория Касперского» и компания IBS заявили о поддержке гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р» решением Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. «Скала-Р» стала первой российской платформой виртуализации, которую поддерживает разрабо

Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate IBS объявила о том, что гиперконвергентная ИТ-инфраструктура «Скала-Р» первой среди российских решений этого класса п

Новые гибкие платформы решили проблему нехватки процессоров и памяти сте, и последние несколько лет рынок начал завоевывать новый подход к построению ИТ-инфраструктур – гиперконвергенция. Новое поколение молодых компаний предложило подход, при котором внешняя си

В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex верситета. Ключевым элементом кластерной системы высокой доступности стало решение Cisco HyperFlex, разработанное на основе серверной платформы Cisco UCS. Это решение максимально раскрывает потенциал гиперконвергентной инфраструктуры и объединяет программно-определяемую сеть и вычисления с платформой данных нового поколения. В ходе проекта «Инлайн Груп» построила масштабный вычислительный к

МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ» в позволяет обеспечить наших абонентов самыми актуальными сервисами, с максимальным удобством и минимальными затратами», - отметил генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. До 31 марта конвергентные продукты со «Спутниковым ТВ» будут доступны жителям Кировской, Ростовской и Свердловской областей, в Адыгее, Башкирии, Удмуртии, Краснодарском крае и Московском регионе. С апреля

HPE запускает решения для границы сети бизнес- и IoT-приложений, которые могут быть перенесены в удаленную конвергентную систему Edgeline. Конвергентная система для границы сети HPE Edgeline EL300 − это система нового поколения, вкл

IBS Interlab запускает курс по гиперконвергентной инфраструктуре IBS Interlab, производитель гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р», представил обучающие курсы для системных адми

Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA анией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификаты, выданные решению VxRail и программному обеспечению VMware, укрепляют лидирующие позиции VMware и Dell EMC на быстрорастущем рынке гиперконвергентных инфраструктур. По данным IDC за второй квартал 2018 г., Dell занимает первую строчку на рынке гиперконвергентных систем с долей 28,8%, при этом ежегодный рост продаж в

Банк «Оренбург» объявил о переходе на инфраструктуру VDI с использованием гиперконвергентных технологий ю часть проекта, предложив банку «Оренбург» гиперконвергентное решение Nutanix, в котором СХД и вычислительные модули совмещены в одном устройстве. «Компания Nutanix – технологический лидер в области гиперконвергентных систем и один из самых востребованных производителей в этом сегменте. Банку было предложено аппаратно-программное решение с единым интерфейсом управления, что снизит затраты

TAdviser оценил российский рынок гиперконвергентных инфраструктур в 1 миллиард рублей л стремительно меняющийся рынок ИТ-инфраструктуры в рамках исследования «Актуальные тенденции рынка гиперконвергентной инфраструктуры».По данным аналитического центра, гиперконвергентные систем

VMware: лидер магического квадранта Gartner для гиперконвергентных инфраструктур 2018 года жения в сегменте рынка гиперконвергентного ПО; он не учитывает требования к аппаратному обеспечению гиперконвергентной системы, которые являются частью модели HCIS; выделяет отдельный рыночный

Dell EMC представила гиперконвергентные решения на основе серверов PowerEdge рынка конвергентных решений. Согласно IDC, компания Dell EMC занимает первое место на мировом рынке HCI-систем с долей 29% по итогам II квартала 2017 г. Во II квартале 2017 г. компания увеличил

Hitachi Vantara представила конвергентные решения нового поколения риступивший к цифровой трансформации бизнеса, получит преимущества от использования конвергентных и гиперконвергентных инфраструктурных систем Hitachi». Новое программное средство Hitachi UCP

Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти ИТ-поддержка бизнес-операций позволяют сосредоточиться на решении более важных стратегических задач.Гиперконвергентная инфраструктура: меньше расходы и проще модернизацияГенеральный директор Hi

Гиперконвергентная платформа Hitachi UCP HC: очевидные и неявные возможности для бизнеса едных веществ в атмосферу, неизбежных в работе ЦОД.Не молоток, а набор инструментовОднако внедрение гиперконвергентной инфраструктуры не всегда несет бизнесу прибыль. Часто вендоры предлагают с

Lenovo представила ThinkAgile VX для построения гиперконвергентной инфраструктуры ЦОД ощущает сильное давление. Это подталкивает компании к поиску новых способов решения текущих задач и развития своего бизнеса. Семейство продуктов ThinkAgile серии VX (далее – серия VX) - это новая гиперконвергентная платформа от Lenovo и VMware, обеспечивающая простоту, свойственную публичному облаку, и контроль на уровне частных или гибридных облачных сред. Эти решения построены на базе