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HCI Hyper-Converged Infrastructure Гиперконвергентная инфраструктура Гиперконвергенция



27.02.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения?

ми кластеров, работающих на базе ПО Росплатформы. Какую выгоду получат заказчики Первое достоинство гиперконвергентной инфраструктуры – возможность значительно, в полтора-два раза сократить рас
11.10.2022 «Крок» и разработчик гиперконвергентной платформы vStack подписали соглашение о партнерстве

ромышленном комплексах, металлургии, транспортной отрасли, банковской сфере и ритейле. *** vStack — гиперконвергентная платформа корпоративного уровня, разработанная компанией ITGLOBAL.COM LABS
07.10.2022 Softline заключила соглашение о партнерстве с гиперконвергентной платформой vStack

мотрим в одном направлении и на продвижение продукта, — сказал Евгений Карпов, менеджер по развитию гиперконвергентной платформы vStack. — Это значит, что мы не спешим предлагать продукт всем п
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя

. Цифровизация ускоряет многие процессы и накладывает определенные требования на инфраструктуру ИТ. Гиперконвергенция помогает быстро перейти на качественно новую инфраструктурную платформу. HC
19.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого решения для построения гиперконвергентной инфраструктуры. Недавно компания SUSE объявила о выходе нового продукта — Harvester, первого на рынке открытого решения уровня предприятия для создания гиперконвергентной<
12.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого решения для построения гиперконвергентной инфраструктуры. Недавно компания SUSE объявила о выходе нового продукта — Harvester, первого на рынке открытого решения уровня предприятия для создания гиперконвергентной<
08.12.2021 Гиперконвергентная инфраструктура: кому подойдет и как выбрать

HCI необязательно потребует полного переобучения сотрудников. Дальновидные организации приобретают HCI-платформы, которые интегрируются с уже внедренными системами, поэтому специалисты смогут

11.10.2021 Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix

Nutanix объявила, что ГК Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix для обеспечения роста бизнеса. Angara использует Nutanix в качестве единой платформы для оказания внутренних и клиентских сервисов, включая управляемые
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake

грузками в привычной гибридной среде. Данное обновление дополняет обширный портфель решений HPE для гиперконвергентной инфраструктуры, включающий в себя HPE SimpliVity и HPE Nimble Storage dHCI
16.06.2021 Гиперконвергенция стала более управляемой: что ждет технологию в России

Гиперконвергенция растет по всему миру Гиперконвергенция (HCI) впервые появилась в корпоративном пространстве чуть меньше десятилети
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции

ифицированных блоков, а их количество — значительно меньшее, чем в классическом решении. Во-вторых, гиперконвергенция дает легкое управление инфраструктурой, потому что она реализована на базе

05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI

нейшего масштабирования в соответствии с изменяющимися потребностями организации. Для развертывания гиперконвергентной инфраструктуры в среде Azure Stack HCI у Fujitsu есть три совместимых с не
16.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети

Hewlett Packard Enterprise (HPE) расширила возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети. Обновления включают
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции

что разработки, лежащие в основе платформы, позволяют эффективно решить насущные проблемы бизнеса. Гиперконвергенция для помощи бизнесу Благодаря тому, что интегрированные гиперконвергентные к
27.11.2020 «Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ»

«Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR v2. Производительность системы увеличилась в два раз
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure

e, впервые представленного в конце 2018 г. Это мощная гиперконвергентная платформа нового поколения Hyper Converged Infrastructure, которая объединяет в себе такие компоненты ЦОДа, как вычислит
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур

ий, объявила о новых усовершенствованиях и функциональных возможностях своего комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур (HCI) в виде обновленных платформ Hitachi Unified Compute Pl
09.06.2020 Fujitsu представила PRIMEFLEX для VMware vSAN

маркетингу компании VMware, сказал: «VMware и Fujitsu тесно сотрудничают, чтобы ускорить внедрение гиперконвергентной инфраструктуры в критически важных средах в больших масштабах. Это новое р
20.01.2020 Гиперконвергентная инфраструктура

ительные мощности, системы хранения, сетевое оборудование, средства виртуализации. Следующий этап – гиперконвергенция. Согласно прогнозу MarketsandMarkets, к 2022 г. рынок гиперконвергентных ин
28.10.2019 От гиперконвергентности к мультиоблаку – что нового предлагают в сфере VDI

23.10.2019 Представлен отчет IDC по российскому рынку гиперконвергентной инфраструктуры

был представлен широкий спектр решений, а также целый ряд успешных кейсов внедрения и использования гиперконвергентной инфраструктуры в российских и зарубежных компаниях.
26.08.2019 Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала

компании Axoft. Компании направят совместные усилия на продвижение флагманского продукта вендора – гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры Скала-Р. Сферы применения решения: частное облако или от
22.08.2019 Кто есть кто на рынке гиперконвергенции

yper-Converged Infrastructure, HCI) стала следующим этапом на пути оптимизации оборудования в ЦОДе. Гиперконвергенция — это создание инфраструктуры, объединяющей в одном модульном решении серве
19.07.2019 Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» и компания IBS заявили о поддержке гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р» решением Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. «Скала-Р» стала первой российской платформой виртуализации, которую поддерживает разрабо
17.06.2019 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» получила поддержку vGate

IBS объявила о том, что гиперконвергентная ИТ-инфраструктура «Скала-Р» первой среди российских решений этого класса п
27.03.2019 Новые гибкие платформы решили проблему нехватки процессоров и памяти

сте, и последние несколько лет рынок начал завоевывать новый подход к построению ИТ-инфраструктур – гиперконвергенция. Новое поколение молодых компаний предложило подход, при котором внешняя си
11.03.2019 В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex

верситета. Ключевым элементом кластерной системы высокой доступности стало решение Cisco HyperFlex, разработанное на основе серверной платформы Cisco UCS. Это решение максимально раскрывает потенциал гиперконвергентной инфраструктуры и объединяет программно-определяемую сеть и вычисления с платформой данных нового поколения. В ходе проекта «Инлайн Груп» построила масштабный вычислительный к
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ»

в позволяет обеспечить наших абонентов самыми актуальными сервисами, с максимальным удобством и минимальными затратами», - отметил генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. До 31 марта конвергентные продукты со «Спутниковым ТВ» будут доступны жителям Кировской, Ростовской и Свердловской областей, в Адыгее, Башкирии, Удмуртии, Краснодарском крае и Московском регионе. С апреля

28.11.2018 HPE запускает решения для границы сети

бизнес- и IoT-приложений, которые могут быть перенесены в удаленную конвергентную систему Edgeline. Конвергентная система для границы сети HPE Edgeline EL300 − это система нового поколения, вкл
21.11.2018 IBS Interlab запускает курс по гиперконвергентной инфраструктуре

IBS Interlab, производитель гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р», представил обучающие курсы для системных адми
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA

анией SAP для работы в производственных средах SAP HANA. Сертификаты, выданные решению VxRail и программному обеспечению VMware, укрепляют лидирующие позиции VMware и Dell EMC на быстрорастущем рынке гиперконвергентных инфраструктур. По данным IDC за второй квартал 2018 г., Dell занимает первую строчку на рынке гиперконвергентных систем с долей 28,8%, при этом ежегодный рост продаж в
03.05.2018 Банк «Оренбург» объявил о переходе на инфраструктуру VDI с использованием гиперконвергентных технологий

ю часть проекта, предложив банку «Оренбург» гиперконвергентное решение Nutanix, в котором СХД и вычислительные модули совмещены в одном устройстве. «Компания Nutanix – технологический лидер в области гиперконвергентных систем и один из самых востребованных производителей в этом сегменте. Банку было предложено аппаратно-программное решение с единым интерфейсом управления, что снизит затраты

26.03.2018 TAdviser оценил российский рынок гиперконвергентных инфраструктур в 1 миллиард рублей

л стремительно меняющийся рынок ИТ-инфраструктуры в рамках исследования «Актуальные тенденции рынка гиперконвергентной инфраструктуры».По данным аналитического центра, гиперконвергентные систем
22.02.2018 VMware: лидер магического квадранта Gartner для гиперконвергентных инфраструктур 2018 года

жения в сегменте рынка гиперконвергентного ПО; он не учитывает требования к аппаратному обеспечению гиперконвергентной системы, которые являются частью модели HCIS; выделяет отдельный рыночный

18.01.2018 Dell EMC представила гиперконвергентные решения на основе серверов PowerEdge

рынка конвергентных решений. Согласно IDC, компания Dell EMC занимает первое место на мировом рынке HCI-систем с долей 29% по итогам II квартала 2017 г. Во II квартале 2017 г. компания увеличил
26.09.2017 Hitachi Vantara представила конвергентные решения нового поколения

риступивший к цифровой трансформации бизнеса, получит преимущества от использования конвергентных и гиперконвергентных инфраструктурных систем Hitachi».  Новое программное средство Hitachi UCP

15.09.2017 Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти

ИТ-поддержка бизнес-операций позволяют сосредоточиться на решении более важных стратегических задач.Гиперконвергентная инфраструктура: меньше расходы и проще модернизацияГенеральный директор Hi
08.09.2017 Гиперконвергентная платформа Hitachi UCP HC: очевидные и неявные возможности для бизнеса

едных веществ в атмосферу, неизбежных в работе ЦОД.Не молоток, а набор инструментовОднако внедрение гиперконвергентной инфраструктуры не всегда несет бизнесу прибыль. Часто вендоры предлагают с
05.09.2017 Lenovo представила ThinkAgile VX для построения гиперконвергентной инфраструктуры

ЦОД ощущает сильное давление. Это подталкивает компании к поиску новых способов решения текущих задач и развития своего бизнеса. Семейство продуктов ThinkAgile серии VX (далее – серия VX) - это новая гиперконвергентная платформа от Lenovo и VMware, обеспечивающая простоту, свойственную публичному облаку, и контроль на уровне частных или гибридных облачных сред. Эти решения построены на базе
19.05.2017 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» и Kaspersky Security для виртуальных сред стали полностью совместимыми

BS, специалистов «Лаборатории Касперского» и провайдера технологий виртуализации «Росплатформа» удалось обеспечить полную совместимость продукта Kaspersky Security для виртуальных сред с компонентами гиперконвергентной платформы «Скала-Р». В ходе функционального и нагрузочного тестирования была подтверждена эффективность использования вычислительных ресурсов при сохранении высокого уровня и

Публикаций - 922, упоминаний - 1179

HCI замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

VMware 2228 150
Microsoft Corporation 23928 111
Intel Corporation 11828 89
Dell EMC 4962 83
Cisco Systems 4974 73
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7551 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10387 66
IBM - International Business Machines Corp 9305 62
HP Inc. 5605 49
HPE - Hewlett Packard Enterprise 588 47
Oracle Corporation 6458 43
Nutanix 88 43
SAP SE 5060 42
Dell Technologies - Dell Computer 2113 42
Скала^р - ранее InterLab IBS 131 42
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1563 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8333 40
Google LLC 11294 38
Huawei 3647 38
Lenovo Group 2223 36
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 748 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10558 31
Hitachi - Хитачи 1453 30
Fujitsu 2024 29
NetApp - Network Appliance 636 28
5nine Software 1916 27
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 27
Amazon Inc - Amazon.com 2866 25
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 134 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1400 23
Крок - Croc 1756 22
7492 22
Softline - Софтлайн 2299 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 20
Nvidia Corp 3279 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2970 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2633 19
Samsung Electronics 9900 19
Siemens AG - Siemens Group 2545 19
ИКС - Yadro - КНС Групп 351 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6349 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2574 14
РЖД - Российские железные дороги 1744 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 906 10
Почта России ПАО 1977 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 984 9
Газпром ПАО 1206 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1983 8
Открытие ФК - Банк Открытие 523 7
Альфа-Банк 1643 7
Газпром нефть 541 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1803 6
АльфаСтрахование СГ 287 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1091 6
Visa International 1904 6
Лента - Сеть розничной торговли 1860 6
Московский ювелирный завод 13 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 5
Евросеть 1402 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 81 5
CarPrice - Карпрайс 36 5
Uber 318 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1368 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 126 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 322 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 399 4
Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 4
ПСБ - Промсвязьбанк 777 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 350 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 464 4
Pony Express - Фрейт линк 63 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 451 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 308 4
ВсеИнструменты.ру 249 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 3
Ак Барс Банк 255 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10117 66
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3260 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2180 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2662 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5379 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2870 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5023 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4632 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2514 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4076 9
Президент Российской Федерации 3951 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 8
Правительство Москвы 2126 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2613 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3127 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1702 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1719 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1729 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1138 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2567 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 4
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 31 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 4
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 94 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 645 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Федеральное казначейство России 1633 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 378 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 167 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3079 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 145 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 292 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 572 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 48
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 175 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 173 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 521 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1384 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 4
WiMAX Forum 68 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Linux Foundation 177 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
4CIO 760 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 629 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 23 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 2 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 102 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 32 1
OWASP - Open Web Application Security Project 77 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57273 630
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18660 380
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27193 373
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10094 337
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8573 295
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5287 293
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42810 273
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14253 255
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27525 181
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14720 174
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26352 153
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19509 151
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22399 142
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13398 132
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19733 127
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2322 120
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13815 120
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11480 119
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23212 117
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7747 117
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5134 109
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23083 108
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5554 106
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11081 100
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9955 99
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 732 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23050 94
Масштабируемость - Scalability 2847 94
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4977 92
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2689 89
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9497 88
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8941 87
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2145 84
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 982 82
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8869 80
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7758 74
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9602 73
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11915 73
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13194 72
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8763 70
Intel x86 - архитектура процессора 1710 55
Linux OS 8883 54
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 117 53
VMware vSphere 529 50
Microsoft Windows 14841 46
Microsoft Azure 1355 44
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 582 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 832 27
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1296 27
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 195 26
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 187 25
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 57 24
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 471 23
Microsoft SQL Server 1515 22
HPE SimpliVity 27 22
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 35 22
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 22
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 21
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 146 19
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 137 19
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 186 18
Microsoft Windows 2000 8661 18
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 75 18
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 17
VMware vRealize Suite 70 17
HPE ProLiant 399 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4827 16
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 34 16
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 748 15
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 243 15
Apache Hadoop 395 15
Apple iPhone 6 4862 15
Google Android 13222 15
ITglobal.com vStack HCP 33 15
VMware Horizon Suite 110 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6800 14
Google Cloud Platform - GCP 284 14
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 14
Microsoft Azure Stack 73 13
Docker - Платформа распределённых приложений 251 13
Володкович Вячеслав 89 18
Сорокин Святослав 27 11
Солонин Виталий 89 11
Прозоров Дмитрий 58 10
Путин Владимир 2892 9
Рустамов Рустам 308 9
Бочарникова Татьяна 83 8
Гаврилов Евгений 24 7
Урусов Виктор 88 7
Масленников Игорь 36 7
Ведехин Игорь 27 7
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 158 6
Никифоров Николай 1173 6
Ксенин Алекс 311 5
Суворов Владимир 18 5
Шадаев Максут 794 5
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 5
Санадзе Георгий 16 5
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 5
Яхина Ирина 40 5
Мацоцкий Сергей 177 5
Калиновский Богдан 8 5
Бобылев Максим 7 5
Макаров Станислав 117 5
Буйлов Юрий 13 5
Сунгуров Андрей 15 5
Karidis George - Каридис Джордж 10 5
Главчев Владимир 21 5
Рубанов Владимир 74 5
Мельников Александр 72 4
Бобровников Борис 103 4
Трефилов Алексей 44 4
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 4
Мякишева Марина 84 4
Григорьева Евгения 60 4
Коровин Денис 5 4
Ройфман Роман 16 4
Иванов Антон 53 4
Березин Максим 93 4
Россия - РФ - Российская федерация 130100 513
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40006 138
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50664 130
Европа 21261 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13571 104
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13787 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15787 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15835 42
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 38
Германия - Федеративная Республика 12332 34
Япония 13068 30
Азия - Азиатский регион 5217 28
Европа Восточная 3016 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13074 26
Индия - Bharat 5207 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6681 23
Америка Северная 3127 20
Африка - Африканский регион 3350 19
Канада 4764 19
Франция - Французская Республика 7657 18
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 566 18
Земля - планета Солнечной системы 10067 18
Казахстан - Республика 5182 17
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1749 17
Украина 7407 16
Ближний Восток 2816 16
Россия - СФО - Новосибирск 3877 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3520 15
Америка Латинская 1743 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2913 14
Финляндия - Финляндская Республика 3516 13
Южная Корея - Республика 6400 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 781 12
Россия - ЮФО - Ростовская область 1353 11
Швеция - Королевство 3567 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1496 11
Испания - Каталония - Барселона 736 11
Испания - Королевство 3640 11
Америка 2061 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46331 211
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44224 177
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11867 168
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11737 117
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2010 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5634 81
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14922 79
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25706 79
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 424 78
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9922 74
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4934 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21848 73
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16354 71
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5099 54
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6365 53
Абонентская база - Абонентская плата 5384 49
Аренда 2199 44
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2875 44
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1810 44
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7324 43
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6029 43
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4259 40
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9185 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3381 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7623 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4825 32
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3435 31
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2665 30
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4541 29
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4206 28
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1641 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8797 27
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1238 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4627 27
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2674 26
Энергетика - Energy - Energetically 4577 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6882 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2387 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5929 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4656 23
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 588 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5819 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11065 9
Informa - Informa Telecoms & Media 65 6
Forbes - Форбс 688 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 3
CNews - ZOOM.CNews 1798 3
WapStart 45 3
TAdviser - Центр выбора технологий 344 3
Vnunet 224 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 302 2
Nature 801 2
NYT - The New York Times 1011 2
Times 601 2
Cellular News 234 2
The Washington Post 315 2
AP - Associated Press 1994 2
San Francisco Chronicle 28 2
Telegraph 192 2
ComputerWorld 144 2
Mercury News 37 2
Мобильные системы 113 2
e4 Engineering 107 2
Bloomberg 1168 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 2
The Register 1475 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 274 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 105 1
ITProPortal 4 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 178 1
Millennial Media 3 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 21 1
CNews TV 747 1
Intelligent Enterprise 27 1
Будущее России. Национальные проекты 20 1
All Things Digital 167 1
Cosmopolitan 25 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
IDC - International Data Corporation 4878 84
Gartner - Гартнер 3501 63
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7668 55
Forrester Research 814 17
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2644 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 948 10
Markets&Markets Research 107 10
Fortune Global 500 284 8
Juniper Research 509 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 541 5
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 5
ABI Research 233 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 273 3
Synergy Research Group 41 3
Mordor Intelligence 20 3
Dell'Oro Group 60 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
CNews Инновация года - награда 107 3
Forrester Wave 45 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Strategy Analytics 283 2
Fortune Global 100 139 2
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 2
Enterprise Applications Consulting 3 2
Forbes Global 2000 32 2
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 103 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 99 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
CNews IaaS рейтинг 16 2
Frost & Sullivan 199 2
Vanson Bourne 48 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 2
Infonetics Research 98 2
CNews Рынок ИТ-услуг 126 2
Coleman Parkes 11 1
РАН - Российская академия наук 1737 9
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 3
МЭИ - Московский энергетический институт 101 3
Сколково МШУ - Московская школа управления 50 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 309 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 676 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 786 3
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 269 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 107 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 521 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка 27 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 6 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
Dell EMC Education Services 2 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 4 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 9 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 243 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 140 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 18 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Микротест УЦ - Учебный центр 6 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 241 1
Пермский радиотехнический колледж имени А.С. Попова ГБПОУ 1 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 11 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 20 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 464 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1870 19
Intel Developer Forum - IDF 276 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 992 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1139 5
День молодёжи - 27 июня 712 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2210 4
CNews FORUM Кейсы 166 3
CSTB Telecom & Media 58 3
Связь-Экспокомм 93 3
CeBIT 611 3
CNews AWARDS - награда 449 3
РИФ - Российский Интернет Форум 60 2
iF Design Awards 25 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 250 2
VMworld 29 2
Hitachi Information Forum 4 2
Dell Solutions Forum 4 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
SAP TechEd 9 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 54 1
ИнфоКом 89 1
VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
NetApp Insight - конференция 7 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
Pure Russia Live 1 1
Honor Cup 15 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
NetApp Directions 6 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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