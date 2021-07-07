Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Digital Twins
DTO
Digital Twin of Organization
Цифровой двойник
Цифровые копии
Публикаций - 103, упоминаний - 188
Digital Twins упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бунин Евгений 3 3
|Путин Владимир 2444 3
|Сухамера Дмитрий 4 2
|Козырев Алексей 274 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Парменова Наталия 63 2
|Колмыков Иван 3 2
|Тарасов Арсений 44 2
|Чернер Анатолий 2 2
|Кузин Вадим 34 2
|Корнеев Алексей 7 2
|Колесов Александр 20 2
|Богачев Игорь 172 2
|Сушко Андрей 6 2
|Антонов Александр 74 2
|Папшев Андрей 4 2
|Нечаев Владимир 11 2
|Медведев Дмитрий 1591 2
|Колосов Лев 2 2
|Маслов Максим 4 2
|Шадаев Максут 422 2
|Белоусов Олег 4 2
|Гулевич Руслан 6 2
|Бочарникова Татьяна 79 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Феоктистов Вадим 14 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Никифоров Николай 1132 1
|Годунов Николай 5 1
|Повалко Александр 36 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Румянцев Антон 46 1
|Корня Алексей 73 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Ротенберг Аркадий 45 1
|Назаров Александр 39 1
|Галактионова Инесса 48 1
|Зорин Александр 49 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru