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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Digital Twins
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Цифровой двойник
Цифровые копии



07.07.2021 Aveva и Wood выпустили новое промышленное решение для ускорения цифровых преобразований
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике
02.04.2021 Концерн «Автоматика» объявил о готовности создавать «цифровые двойники» промышленных предприятий
25.03.2021 «Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone
03.11.2020 Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства»
11.08.2020 Цифровой двойник оборудования обещает технологическую революцию на золотодобывающем комбинате
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников»
08.04.2020 «Мегафон» обновил сервис учета земельных участков
20.01.2020 Цифровой след
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников
02.07.2019 «Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»
22.11.2018 Цифровые двойники: новый способ управления данными
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром
09.07.2018 «БЕЛАЗ» и SAP создадут «цифрового двойника» самосвала и «цифрового карьера»
26.06.2018 Цифровые двойники. Концепция развивается
07.06.2018 Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет
25.05.2018 «Цифра» поможет «Газпром нефти» создать первый «цифровой завод»

Публикаций - 103, упоминаний - 188

Digital Twins упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 10
SAP SE 4379 10
Цифра ГК 144 9
Siemens AG - Сименс Россия 2222 9
Ростех - Ростехнологии 2353 8
Microsoft Corporation 21025 6
Google LLC 9450 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 5
IBM - International Business Machines Corp 8705 5
VK - Mail.ru Group 2816 5
Oracle Corporation 5814 4
Крок 1563 4
Hitachi Vantara 105 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 3
Сибинтек 97 3
SAP CIS - САП СНГ 810 3
General Electric - Дженерал электрик 392 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 949 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 3
Amazon Inc - Amazon.com 2533 3
Yandex - Яндекс 4619 3
ChemTech - Химтех 5 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 3
NetApp - Network Appliance 600 3
SAS Institute 793 2
Инфосистемы Джет 843 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 2
Ericsson 2284 2
Вист Групп - Vist Group 33 2
Omron 54 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 167 2
Институт НТИ - Национальной технологической инициативы 2 2
Северсталь Диджитал 4 2
Газпром нефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 2
Nvidia Corp 3028 2
ИндаСофт 17 2
Huawei 2999 2
Intel Corporation 10810 2
5035 2
ЦТП - Цифровые Технологии Производительности 2 1
Газпром нефть 401 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 252 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 4
Татнефть 170 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 3
Hitachi Lumada 22 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 3
РВК - Российская венчурная компания 505 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 159 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
РусВинил 4 2
Роснефть НК 419 2
Северсталь ПАО 277 2
Segezha Group - Сегежа Групп 90 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 61 2
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 2
Petrobras 6 2
Газпром ПАО 778 2
Силовые машины 52 2
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 1
Полиметалл - Polymetal 18 1
Berkshire Hathaway 24 1
Башнефть ПАО АНК 112 1
Jaguar Land Rover 76 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
Capital One 17 1
Миландр ПКК 31 1
Бристоль - сеть магазинов 19 1
Лудинг - Luding 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1179 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 3
Правительство РФ 2664 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 2
Президент Российской Федерации 1732 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 282 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 1
Правительство Москвы 820 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Royal Australian Air Force - Королевские военно-воздушные силы Австрали - ВВС Австралии 7 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 1
МЦД - Московские центральные диаметры 24 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 102 1
МИК - Московский инновационный кластер 65 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 55 1
Правительство Севастополя - ГБУ Центр Энергоэффективности и Развития Городской Инфраструктуры Города Севастополя 1 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 69 1
U.S. Army - армия США 107 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 144 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1261 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 26
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 251 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1429 11
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1215 10
Big Data - Большие данные 1250 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 635 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12183 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 214 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10168 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1515 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 463 5
Умные платформы 578 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 170 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 200 4
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 56 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 480 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 303 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4759 3
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 382 3
2D - 2-Dimensional 375 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4130 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 670 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 234 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 114 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 674 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 780 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1465 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 610 3
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 422 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 129 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 321 2
ChemTech OptimEase 5 3
Java - Язык программирования 2439 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 456 3
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 3
Татнефть Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 3
C++ - Язык программирования 427 3
AWS - Amazon Web Services 606 3
Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин 5 3
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 64 3
Microsoft Azure 1219 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 2
Microsoft Teams 261 2
NetApp ONTAP AI 7 2
Siemens MindSphere 26 2
Cisco Webex 145 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 127 2
СДИ Базис 3 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 46 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 96 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 267 1
Rakuten Viber 466 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1146 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 51 1
Google Android 11682 1
Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 6 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 114 1
WhatsApp Messenger 697 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5831 1
SQL - Язык программирования 577 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1126 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 145 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 109 1
Apple Pay 406 1
NetApp ONTAP 53 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 1
Intel x86 - архитектура процессора 1279 1
Бунин Евгений 3 3
Путин Владимир 2444 3
Сухамера Дмитрий 4 2
Козырев Алексей 274 2
Бардинцев Игорь 9 2
Парменова Наталия 63 2
Колмыков Иван 3 2
Тарасов Арсений 44 2
Чернер Анатолий 2 2
Кузин Вадим 34 2
Корнеев Алексей 7 2
Колесов Александр 20 2
Богачев Игорь 172 2
Сушко Андрей 6 2
Антонов Александр 74 2
Папшев Андрей 4 2
Нечаев Владимир 11 2
Медведев Дмитрий 1591 2
Колосов Лев 2 2
Маслов Максим 4 2
Шадаев Максут 422 2
Белоусов Олег 4 2
Гулевич Руслан 6 2
Бочарникова Татьяна 79 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Кухарук Руслан 2 1
Феоктистов Вадим 14 1
Евтушенко Олег 125 1
Никифоров Николай 1132 1
Годунов Николай 5 1
Повалко Александр 36 1
Гуцериев Михаил 109 1
Румянцев Антон 46 1
Корня Алексей 73 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Ротенберг Аркадий 45 1
Назаров Александр 39 1
Галактионова Инесса 48 1
Зорин Александр 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 82580 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10915 6
Германия - Федеративная Республика 7793 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 4
Европа 7254 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 3
Ближний Восток 2494 3
Япония 7915 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1607 2
Сингапур - Республика 1520 2
Россия - ПФО - Казань 1894 2
Россия - ЮФО - Севастополь 459 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 302 2
Франция - Французская Республика 4931 2
Россия - СФО - Новосибирск 2926 2
Азия - Азиатский регион 3157 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1686 2
Казахстан - Республика 4146 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3815 2
Европа Восточная 2815 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 2
Саудовская Аравия - Королевство 488 2
Америка Северная 2599 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 2
Россия - СЗФО - Псковская область 456 2
Польша - Республика 1460 1
Америка 1189 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2896 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 299 1
Дания - Копенгаген 133 1
Бразилия - Федеративная Республика 1898 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 1
Америка Южная 670 1
Африка - Африканский регион 2668 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1239 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 91 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 2
Русский язык 1659 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 2
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 13 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 56 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
Made in China - Сделано в Китае 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 1
ящик Пандоры 36 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Цифровой регион - Федеральный проект 42 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 6 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 952 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 234 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 19 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 5
Gartner 3197 5
IDC - International Data Corporation 4527 2
Fortune Global 500 269 1
Forrester Research 784 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 1
CNews Инновация года - награда 27 1
IoT Analytics 4 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fortune Global 100 136 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 4
СевГУ - Севастопольский государственный университет 6 2
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 51 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 16 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
University of Virginia - Виргинский университет 14 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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