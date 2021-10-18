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18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 16
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
11.10.2021 «Вконтакте» запустила в видео автоматические субтитры на базе собственных технологий распознавания речи 1
07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций 2
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с 3
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
22.09.2021 Nokia G50 –смартфон с батареей высокой емкости 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 3
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
14.09.2021 Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
13.09.2021 Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки 1
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 2
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 1
27.08.2021 Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
25.08.2021 «Вконтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек и анонсировала неограниченное количество участников 3
25.08.2021 Acer представила в России профессиональный лазерный проектор PL7510 3
24.08.2021 Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
23.08.2021 Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр 1
20.08.2021 «Вконтакте» объявила о перезапуске своей видеоплатформы 3
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
19.08.2021 Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2 1
18.08.2021 Viewsonic представила серию мониторов Colorpro VP56 для профессионалов 1
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 1
18.08.2021 Acer представила в России «умный» 4K-проектор H6800BDa 2
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 2
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1 1
03.08.2021 В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1

Публикаций - 1682, упоминаний - 3512

4K упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 379
Apple Inc - Эппл Рус 7680 177
Xiaomi 904 166
Nvidia Corp 2011 161
Huawei 2726 140
Intel Corporation 4152 139
LG Electronics 1832 131
Google LLC 7128 126
Sony 2319 116
Microsoft Corporation 11017 108
Lenovo Group 1636 100
HP Inc. 2898 90
AMD - Advanced Micro Devices 1664 81
Acer Group 1357 77
Nokia Corporation 2416 62
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 61
Qualcomm Technologies 1001 53
Dell EMC 2387 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 47
Panasonic 1115 40
MediaTek 314 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 39
Canon 549 37
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 35
OPPO Electronics 222 34
HMD Global - Nokia 116 34
Harman Kardon 164 32
Bang&Olufsen 81 31
OnePlus - BBK Electronics 131 30
Leica Camera 153 28
HTC Corporation 1185 28
Facebook 3765 27
Lenovo Motorola 996 26
TrueConf - ТруКонф 252 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 25
Yandex - Яндекс 4099 25
Philips 695 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 22
ZTE Corporation 549 21
Sharp Corporation 316 21
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 54
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 39
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 29
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 22
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 21
Carl Zeiss 174 18
Связной ГК 877 16
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
AliExpress 275 13
TÜV Rheinland Group 63 12
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 9
Евросеть 883 8
Hyundai Motor 144 7
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 6
The Walt Disney Company 166 6
Warner Bros. International Television Distribution 177 6
SoftBank Group 101 5
AliExpress Tmall 52 5
Sony Pictures Entertainment 78 5
KGI Securities 47 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
Visa International 1344 4
Wildberries 128 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 3
BMW 248 3
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 3
Vimeo - Видеохостинг 57 3
Uber Technologies 258 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 3
Uber 257 3
Asahi Glass 17 3
Tesla Motors 241 3
О2О Delivery club 153 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 87
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Роснано 456 5
Мариинский театр - Государственный академический 30 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Правительство Москвы 649 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 3
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
Правительство РФ 2200 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 2
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 11 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Департамент здравоохранения города Шахты 1 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Президент Республики Татарстан 4 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 17 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 22
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 4
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 2
TCG - Trusted Computing Group 13 2
Linux Foundation 157 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
Демократическая политическая партия США 36 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 623
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 553
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 522
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 366
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 355
USB Type-C - USB-C 901 280
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 249
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 208
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 152
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 138
Smartphone - Смартфон 773 119
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 118
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 117
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 116
DDR - Double data rate 1066 114
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 111
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 108
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 107
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 104
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 100
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 100
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 97
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 96
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 93
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 90
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 82
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 74
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 69
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 63
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 63
Dolby Atmos 144 62
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 59
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 58
RAW - Формат цифровых файлов изображения 308 57
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 57
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 55
Dolby Vision 79 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 48
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 47
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 45
Google Android 10750 412
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 249
Microsoft Windows 10 6612 192
Nvidia GeForce GTX 2054 191
Apple iOS 5741 133
Intel Core - Семейство процессоров 863 124
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 120
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 117
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 108
Corning Gorilla Glass 496 107
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 104
Google YouTube - Видеохостинг 1706 94
Google Play - Google Store - Android Market 2515 90
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 83
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 81
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 72
Samsung Galaxy Note 558 70
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 66
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 63
Google Android 10 172 62
Google Android 9 Pie 159 61
Linux OS 4243 58
Google Android TV 173 58
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 55
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 54
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 54
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 54
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 53
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 52
Microsoft Windows Hello 170 51
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 51
Nvidia G-Sync 96 50
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 46
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 45
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 44
Apple iPhone 6 547 43
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 42
Intel Core i - Cерия процессоров 352 42
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 42
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 42
Одинцов Дмитрий 83 15
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 12
Минасян Карине 91 11
Steve Jobs - Стив Джобс 700 9
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 6
Осеевский Михаил 221 6
Бровко Василий 47 6
Jun Lei - Цзунь Лей 43 5
Евдокимов Андрей 54 5
Lau Pete - Ло Пит 13 5
Готальский Михаил 91 5
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 4
Карташев Дмитрий 5 4
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
Rubin Andy - Рубин Энди 59 4
Сяо Хайцзюнь 27 4
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 4
Cho Alex - Чоу Алекс 7 4
Сергеев Алексей 26 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Blass Evan - Бласс Эван 32 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 3
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 3
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 3
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Чемезов Сергей 121 3
Гуцериев Михаил 107 3
Путин Владимир 1820 3
Холодов Алексей 11 3
Резников Олег 12 3
Ding David - Динг Дэвид 3 3
Солодухин Константин 89 3
Wu Aiden - У Эйден 22 3
Kwon Brian - Квон Брайан 4 3
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 3
Lisa Su - Лиза Су 32 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Катаев Александр 36 2
Ю Ричард - Yu Richard 19 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 718
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 189
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 167
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 77
Индия - Республика 2161 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 49
Япония 2760 46
Европа 3730 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 33
Южная Корея - Республика 1450 30
Германия - Федеративная Республика 3614 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 20
Северная Америка 1405 19
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 18
Франция - Французская Республика 2112 18
Азия - Азиатский регион 1512 15
Испания - Барселона 529 15
Китай - Тайвань 589 13
США - Купертино 204 13
Восточная Европа 1669 12
Испания - Королевство 1248 12
Германия - Берлин 355 11
Нидерланды 970 9
Австралия - Австралийский Союз 1118 9
Канада 1294 9
Италия - Итальянская Республика 1371 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 8
Ближний Восток 1468 8
Африка 1482 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 7
Финляндия - Финляндская Республика 812 7
Украина 3347 7
Китай - Шэньчжэнь 89 7
США - Сан-Франциско 689 7
Латинская Америка 721 7
Нидерланды - Амстердам 258 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 18
Русский язык 970 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 7
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 51 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 6
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 3
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 25 3
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 2
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 2
Транспорт 62 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 2
Ctrl 39 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Федеральные авиационные правила - Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации 2 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 184
GizmoChina 77 18
The Verge - Издание 448 11
DxOMark - Издание 34 11
КиноПоиск - Портал о кино 118 11
GSM Arena 54 10
Bloomberg 785 8
TENAA 16 7
Liliputing 27 7
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 7
WSJ - The Wall Street Journal 161 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 6
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 5
GizChina - Издание 40 5
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 4
PhoneArena 68 4
Pocket-Lint 68 4
ZDnet 381 3
Jiemian 4 3
LetsGoDigital 8 3
Xiaomishka 3 3
Mezzo - телеканал 7 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
The Guardian - Британская газета 189 3
Thomson Reuters - Рейтер 1711 3
ITHome 15 3
The Wall Street Journal 709 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 2
Детское радио 6 2
MySmartPrice 4 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Business Insider 182 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
НТВ - Телекомпания 164 2
Ars Technica 227 2
MacRumors 114 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 2
CNET - Издание 273 2
NPD DisplaySearch 194 13
CNews Analytics 1988 12
IDC - International Data Corporation 2709 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 5
HFS Research 16 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
Omdia 15 2
Strategy Analytics 173 2
S&P - Standard and Poor’s 4 2
Cinebench 16 2
Kelly Services 16 2
PCMark 73 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 2
TelecomDaily ИАА 112 2
ГФК-Русь - GfK Rus 30 2
IHS Markit 21 2
IHS iSuppli 274 2
Markets&Markets Research 78 2
TMR - Transparency Market Research 14 1
Brand Finance 3 1
S&P 500 15 1
Piper Jaffray 65 1
Keypoint Intelligence 4 1
Fortune Global 100 5 1
NPD Group 80 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Mordor Intelligence 8 1
IDC China 2 1
Analysys Mason 26 1
TechTarget 8 1
Counterpoint Research 29 1
WitsView Technology Coperation 5 1
Samsung Research 10 1
Nielsen Holdings 78 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Forrester Research 385 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Gartner 2188 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 6
GfK - ГФК-Русь 119 4
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
Samsung IT Школа 3 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 31
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 11
ISE - Integrated Systems Europe 23 9
Олимпийские игры - Olympic Games 302 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 6
Samsung Forum 14 5
Photokina 40 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
iF Design Awards 7 3
CSTB Telecom & Media 37 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 3
HDC - Huawei Developer Conference 6 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 2
Samsung Unpacked 19 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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