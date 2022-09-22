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Тонкий клиент Thin client компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой



22.09.2022 «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров
09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88
29.06.2022 Обзор технологии VDI: преимущества, недостатки и отличия от других видов виртуализации рабочих мест
31.05.2022 «Ред софт» и «Бифорком тек» объявили о сотрудничестве
11.05.2022 Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight
16.07.2020 «Инфосистемы Джет» создает цифровое окружение пользователей на решениях Stratodesk
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22
10.12.2019 «Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС
10.12.2019 «Лаборатория Касперского» представила решения на базе собственной безопасной ОС
17.09.2019 HP представила тонкий клиент для виртуализированных рабочих мест
06.03.2019 Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт»
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами»
15.02.2018 Для российской промышленности создадут «тонкие клиенты» на «Эльбрусах»
02.11.2017 Fujitsu выпускает новое поколение тонких клиентов для бизнеса
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест
02.06.2017 Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото
03.04.2017 Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040
13.02.2017 Анонсирован самый тонкий монитор Philips с практически безрамочным дизайном
06.12.2016 Dell представила 4-ядерный тонкий клиент Wyse 5060
18.11.2016 Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен»
17.10.2016 Начались продажи самого тонкого ноутбука в мире
31.08.2016 HP и IBS протестировали совместное VDI-решение для крупного и среднего бизнеса
31.08.2016 Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10
19.04.2016 «Сибирская генерирующая компания» виртуализировала рабочие места сотрудников
11.01.2016 HP представила свой самый тонкий и легкий ноутбук EliteBook Folio
18.11.2015 HP выпустила тонкий клиент с поддержкой разрешения 4K
07.10.2015 HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем
14.09.2015 Dell представила обновленные решения с поддержкой продуктов VMware
07.09.2015 HP анонсировала новый мобильный тонкий клиент mt42
20.07.2015 Samsung представил самый тонкий планшет в мире
02.07.2015 «Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25
26.06.2015 HP анонсировала бюджетный тонкий клиент с поддержкой облачных технологий
16.02.2015 ViewSonic модернизировала собственную ИТ-инфраструктуру вместе с Vesk
05.02.2015 Смарт-карты и USB-ключи JaCarta совместимы с тонкими клиентами Tonk LXBOX2 и LXBOX3
05.02.2015 Внедрение VDI: как сократить стоимость рабочего места бэк-офиса в 2 раза
28.01.2015 «Тонк» снизил цены на тонкие клиенты
26.01.2015 «Тонк» и ALT Linux стали стратегическими и технологическими партнерами
22.01.2015 Тонкие клиенты Tonk совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta и eToken

Публикаций - 2147, упоминаний - 2462

Тонкий клиент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9710 310
Intel Corporation 11647 297
Apple Inc 11163 270
Microsoft Corporation 23458 241
Sony 6478 183
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6245 170
Nvidia Corp 3210 167
HP Inc. 5510 167
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2410 124
Lenovo Group 2164 123
Dell EMC 4906 120
LG Electronics 3535 118
ASUS - AsusTek Computer Inc 1937 109
AMD - Advanced Micro Devices 3850 104
Google LLC 10914 95
Zoom Int - Zoom Video Communications 1316 90
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 84
VMware 2130 81
IBM - International Business Machines Corp 9183 78
6974 72
Huawei 3492 71
Citrix Systems 782 70
1С-ИжТиСи 6292 70
Lenovo Motorola 3502 69
ДОК 767 67
HTC Corporation 1490 61
Toshiba Corporation 2884 56
Dell Technologies - Dell Computer 1923 51
Philips 2049 49
Oracle Corporation 6294 47
Fujitsu 2034 47
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 44
Siemens AG - Siemens Group 2541 42
Sony Ericsson 1123 40
Meta Platforms - Facebook 4334 39
Qualcomm Technologies 1697 39
Xiaomi 1284 38
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2965 35
SAP SE 4866 33
AMD Graphics Product Group - ATI 913 31
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 123
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6170 67
Точка 3792 57
Россети Ленэнерго 2339 36
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 26
Лента - Сеть розничной торговли 1690 22
Связной ГК 1332 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 18
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 18
РЖД - Российские железные дороги 1611 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 649 15
Май - Российская торговая компания 1017 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 14
Евросеть 1398 14
Carl Zeiss 298 12
Альфа-Банк 1591 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 11
Почта России ПАО 1983 10
Dixis - Диксис 359 9
Совкомбанк Совесть 266 9
Белый Ветер 353 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 529 8
Самолёт ГК 1655 8
Ferrari NV 152 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 7
TÜV Rheinland Group 94 7
Газпром ПАО 1147 7
101Hotels.com 702 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1170 7
Asahi Glass 42 6
AliExpress 379 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 438 6
Геометрия НПО 127 6
LEGO 219 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 118 6
Hyundai Motor 337 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 91
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 24
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 13
Федеральное казначейство России 1547 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 9
Президент Российской Федерации 3693 9
Правительство Москвы 1982 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1034 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1537 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 137 6
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 102 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 316 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 270 5
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 71
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 44
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 29
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 15
8K Association - Ассоциация 8K 159 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 4
Linux Foundation 174 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 32 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 53 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 16 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 549 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 59 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
ASF - Apache Software Foundation 104 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
EIAJ - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий 9 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19178 752
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11754 675
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 647
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 621
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13185 553
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 515
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Microsoft Windows 14407 306
Google Android 12505 272
Linux OS 8208 175
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 145
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 143
Intel Core - Семейство процессоров 1732 142
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 140
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1273 115
Apple iPhone 6 6161 110
Apple iPad 3735 106
Apple iOS 6772 97
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1436 97
Microsoft Windows 2000 12651 96
Apple MacBook - серия ноутбуков 850 86
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 648 75
Microsoft Windows 10 1506 71
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6494 70
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 62
Microsoft Office 3426 62
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1882 60
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 58
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 936 58
Intel Core i - Cерия процессоров 466 57
Samsung Galaxy 953 54
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 54
Microsoft Windows XP 2361 54
Apple MacBook Air - Ноутбук 435 54
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 54
Microsoft Windows 7 1881 53
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 430 53
Apple MacBook Pro 496 50
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2498 50
Apple Mac - Apple Macintosh 2864 47
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 551 47
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 45
Intel Celeron - Серия процессоров 942 45
Intel x86 - архитектура процессора 1589 45
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 44
Google YouTube - Видеохостинг 2421 43
Google Play - Google Store - Android Market 2915 42
Ксенин Алекс 311 40
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 27
Симонов Игорь 100 11
Сергеев Иван 74 9
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 9
Ширшов Павел 76 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 8
Сизов Григорий 14 7
Юсупов Ренат 114 7
Набоков Сергей 28 6
Урусов Виктор 76 6
Урусов Александр 17 6
Чаркин Евгений 239 6
Ушаков Михаил 31 6
Ермолаев Артем 361 6
Евдокимов Андрей 73 6
Рустамов Рустам 244 5
Солонин Виталий 89 5
Мылицын Роман 99 5
Путин Владимир 2713 5
Халяпин Сергей 82 5
Нуралиев Борис 269 5
Захаров Павел 60 5
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Gates William Henry - Гейтс Билл 896 5
Наумов Максим 97 5
Переверзев Михаил 20 5
Демидов Михаил 133 5
Бровкин Дмитрий 56 5
Меджитов Тимур 74 5
Никифоров Николай 1172 5
Степанов Антон 57 5
Громов Иван 102 5
Симаков Олег 112 5
Кожевников Алексей 65 5
Сорокин Андрей 20 4
Меньшов Кирилл 80 4
Клинаичев Андрей 33 4
Кесельбренер Леонид 52 4
Газаров Артур 77 4
Россия - РФ - Российская федерация 122289 922
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Европа 21284 175
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 158
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 75
Китай - Тайвань 3677 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 72
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 64
Земля - планета Солнечной системы 9686 62
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Азия - Азиатский регион 4649 57
Финляндия - Финляндская Республика 3466 46
Франция - Французская Республика 7079 38
Индия - Республика 5060 33
Канада 4705 32
США - Калифорния 4663 32
Украина 7251 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 25
Африка - Африканский регион 3265 25
Нидерланды 3299 22
Солнечная система - Solar system 2449 22
Америка 2155 21
Швеция - Королевство 3455 21
Италия - Итальянская Республика 4217 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2612 21
Испания - Каталония - Барселона 716 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 19
Португалия - Порту 621 19
Америка Северная 2830 19
Россия - СФО - Новосибирск 3691 18
США - Калифорния - Купертино 251 17
Испания - Королевство 3598 17
США - Нью-Йорк 2809 17
Европа Восточная 2996 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4041 305
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 222
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 208
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 208
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10191 177
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 152
Ergonomics - Эргономика 1492 132
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1260 129
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 123
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 91
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6005 87
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3441 85
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 85
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 83
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 79
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3407 78
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 78
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4396 68
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4910 59
Английский язык 6151 59
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 58
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 53
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4451 53
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13893 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 52
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2677 49
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 49
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 49
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3401 48
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8848 47
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3688 45
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5009 45
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 43
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4639 42
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3863 40
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9376 39
Кремний - Silicium - химический элемент 1441 38
Кредитование - Сrediting 5091 38
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 38
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Princeton University - Принстонский университет 140 3
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