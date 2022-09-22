Тонкий клиент Thin client компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой
Тонкий клиент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 40
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 27
|Симонов Игорь 100 11
|Сергеев Иван 74 9
|Coble Gwen - Кобл Гвен 12 9
|Ширшов Павел 76 9
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 8
|Сизов Григорий 14 7
|Юсупов Ренат 114 7
|Набоков Сергей 28 6
|Урусов Виктор 76 6
|Урусов Александр 17 6
|Чаркин Евгений 239 6
|Ушаков Михаил 31 6
|Ермолаев Артем 361 6
|Евдокимов Андрей 73 6
|Рустамов Рустам 244 5
|Солонин Виталий 89 5
|Мылицын Роман 99 5
|Путин Владимир 2713 5
|Халяпин Сергей 82 5
|Нуралиев Борис 269 5
|Захаров Павел 60 5
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 896 5
|Наумов Максим 97 5
|Переверзев Михаил 20 5
|Демидов Михаил 133 5
|Бровкин Дмитрий 56 5
|Меджитов Тимур 74 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Степанов Антон 57 5
|Громов Иван 102 5
|Симаков Олег 112 5
|Кожевников Алексей 65 5
|Сорокин Андрей 20 4
|Меньшов Кирилл 80 4
|Клинаичев Андрей 33 4
|Кесельбренер Леонид 52 4
|Газаров Артур 77 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.