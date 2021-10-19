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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток

19.10.2021 Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 2
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 2
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 3
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
18.08.2021 5 факторов, которые ускорят ваше облако 1
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
19.07.2021 «Мегафон» и Mail.ru Cloud Solutions повысили надежность и удобство сервисов «Русэнергосбыт» 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
12.07.2021 «Яндекс» запустил новую технологию прогноза погоды 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
23.06.2021 «БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
10.06.2021 «Почта России» и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам 1
04.06.2021 «Вымпелком» и РЖД подписали соглашение о развитии цифровых сервисов 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 1
28.05.2021 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов 1
25.05.2021 Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP» 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 2
17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета 2
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
26.04.2021 Исследование: большинство россиян хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам 3
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
15.04.2021 МТС начала выдавать интернет-заказы PickPoint в своих магазинах 1
09.04.2021 «Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов 1

Публикаций - 1284, упоминаний - 1903

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 216
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 213
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 125
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 65
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 42
Microsoft Corporation 10997 36
Samsung Electronics 5627 28
Ростелеком Дальсвязь 203 26
SAP SE 3207 22
Синтерра - Synterra 562 20
Ростелеком Связьинвест 692 16
Yandex - Яндекс 4098 16
IBM 3524 9
МегаФон Дальневосточный филиал 25 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Ростелеком ЦентрТелеком 188 8
3726 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 7
Google LLC 7124 7
Ланит ГК 1154 7
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 6
Cisco Systems 2035 6
ВолгаТелеком 213 5
Астерос - Asteros 531 5
INPAS - ИНПАС 107 5
Vocord - Вокорд 98 5
Ростелеком Сибирьтелеком 298 4
Инсистемс 33 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 4
Крок 1219 4
Ericsson 846 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
Альфа-Банк 1122 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Почта Банк 289 6
Транснефть 159 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Почта России ПАО 1570 4
Связной ГК 875 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
МТС банк 254 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Открытие ФК 538 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Аэрофлот 492 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
Роснефть НК 367 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Евросеть 882 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Россети ПАО 168 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
ВТБ24 583 2
Лидер-инновации 27 2
Qiwi 783 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 14 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 2
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Телефон.Ру 59 1
О2О Delivery club 153 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 16
Президент Российской Федерации 1439 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 6
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Правительство РФ 2198 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 5
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Правительство Москвы 649 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 3
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 3 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Правительство Чукотского автономного округа 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 41
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 24
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 17
3G - Стандарт мобильной связи 3699 17
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 15
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 7
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
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Apple iOS 5741 15
ЭОС Дело СЭД 619 12
Microsoft Windows 10 6602 8
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
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Apple Pay 385 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
Microsoft Windows 7 1662 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
Symbian OS 755 4
Samsung Pay 238 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Microsoft Excel 435 4
АПК БГ - Безопасный город 42 3
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ВТБ Мультикарта 147 3
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Microsoft Office 1916 3
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МегаФон Arctic Connect 6 3
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