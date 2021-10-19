Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Дальневосточный федеральный округ
Дальний Восток
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1284, упоминаний - 1903
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Линник Иван 55 22
|Путин Владимир 1820 20
|Никифоров Николай 1126 13
|Логинов Александр 34 13
|Сапунов Алексей 30 11
|Борисов Александр 30 8
|Чимиричкина Мария 30 5
|Калугин Сергей 162 5
|Вермишян Геворк 61 5
|Мотовилов Олег 58 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Мельников Александр 63 4
|Щуров Алексей 8 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Трутнев Юрий 4 3
|Козырев Алексей 270 3
|Горьков Сергей 17 3
|Прозоровский Василий 40 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Шоржин Валерий 32 2
|Солодов Владимир 6 2
|Чекунков Алексей 3 2
|Морозов Михаил 15 2
|Текслер Алексей 18 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Берман Кирилл 4 2
|Лаут Артур 2 2
|Седов Владимир 11 2
|Петухов Леонид 2 2
|Скоков Сергей 26 2
|Векилов Тимур 28 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Тюрина Мария 39 2
|Андреев Сергей 39 2
|Дяблов Роман 11 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Акимов Максим 167 2
|Киричек Алексей 66 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755336, в очереди разбора - 659026.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755336, в очереди разбора - 659026.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru