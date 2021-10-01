Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ОПК
Оборонно-промышленный комплекс
ВПК
Военно-промышленный комплекс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 220, упоминаний - 410
ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Александр 95 18
|Якунин Александр 43 15
|Путин Владимир 1820 13
|Скоков Сергей 26 10
|Чемезов Сергей 121 7
|Рейман Леонид 407 4
|Анисимов Павел 7 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Хрипунов Павел 19 3
|Бобровников Борис 86 3
|Смирнов Павел 35 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Куренев Алексей 6 2
|Грибов Владимир 25 2
|Кирдяшов Федор 14 2
|Чендаров Андрей 11 2
|Адылин Павел 16 2
|Миронов Алексей 5 2
|Мантуров Денис 56 2
|Газизов Камиль 63 2
|Солодухин Константин 89 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Борисов Юрий 91 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Бровко Василий 47 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Давыдов Александр 36 2
|Мальков Антон 26 1
|Степченков Максим 36 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Кривошеев Олег 2 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Касперская Наталья 197 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Степанюк Михаил 13 1
|Аникин Леонид 45 1
|Ковалева Ирина 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755012, в очереди разбора - 658702.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755012, в очереди разбора - 658702.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru