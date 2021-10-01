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01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 2
28.07.2021 Утверждена дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов 1
29.01.2021 НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 2
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
21.10.2020 Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 1
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 7
18.06.2020 «Росэлектроника» совместно и ФРП запустили отечественное производство «умных» счетчиков 1
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
07.02.2020 Власти хотят ввести для госкомпаний принудительные закупки российской электроники 1
03.02.2020 В России в 2019 году внедрено более 24 тысяч дистрибутивов ОС «Альт 8 СП» 1
22.01.2020 Стратегия развития электронной промышленности утверждена премьером на второй день после назначения 1
20.12.2019 Предприятия концерна «Автоматика» подключились к «Бирже мощностей» 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 1
17.12.2019 Зампред коллегии ВПК РФ посетил предприятие концерна «Автоматика» в Калуге 1
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 14
04.12.2019 «Росэлектроника» займется цифровизацией электросетей на Северном Кавказе и в ЮФО 1
14.11.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором ОС «Лотос» 2
30.09.2019 «Системный софт» расширил портфель отечественного ПО 1
09.09.2019 RuSIEM: Как искусственный интеллект в SIEM-системах может остановить киберпреступников 1
22.08.2019 Компания iRU получила сертификат совместимости своей продукции с операционной системой Лотос 1
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 1
02.08.2019 Федеральный кадровый центр ОПК авторизован на обучение Astra Linux 1
12.07.2019 Программные продукты «Электронных офисных систем» и «Энстрима» успешно прошли тестирование на совместимость 1
05.07.2019 «Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019» 1
04.07.2019 «Ангстрем» показал рекордный рост выручки и убыток в полмиллиарда 1
28.05.2019 Российскому рынку электронных компонентов грозит обвал впервые за три года 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL 1
15.01.2019 Создана суперкомпьютерная архитектура на «Эльбрусах» 1

Публикаций - 220, упоминаний - 410

ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 107
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 84
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 16
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 14
3726 9
РТ-Информ 112 9
Ростех - Концерн Автоматика 396 9
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 9
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 9
Microsoft Corporation 10997 8
SAP SE 3207 8
Т-Платформы 272 7
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 6
Микрон - Micron 365 6
Воентелеком 134 6
Oracle Corporation 3331 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
iTeco - Ай-Теко 713 5
Red Hat 664 4
Энстрим - Instream 19 4
Галактика - Корпорация 248 4
IBM 3524 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Ланит ГК 1154 4
Facebook 3764 4
АФК Система ПАО 990 4
Авикомп сервисез - Avicomp 20 4
Крок 1219 4
АйТи 748 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Intel Corporation 4143 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Qtech - Кьютэк 96 3
Аскон - Ascon 174 3
Сервионика - Servionica 164 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 12
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 10
Почта России ПАО 1570 6
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 19 5
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 5
Вертолеты России 114 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Сухой - Авиационный холдинг 61 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Россети ПАО 168 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
АвтоВАЗ 118 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Туполев ПАО 17 1
L’Oreal 36 1
Valeo 7 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Global CIO 28 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Связь-банк 78 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Азия Цемент 10 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Denso Corporation 8 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 19
Президент Российской Федерации 1439 18
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 14
Правительство РФ 2198 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 5
Федеральное собрание Российской Федерации 79 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Рособоронэкспорт 34 2
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 2
Счётная палата РФ 459 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Лига содействия оборонным предприятиям 3 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 27
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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