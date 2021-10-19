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Латинская Америка


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 2
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 2
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 2
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS 1
22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит» 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
07.09.2021 Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки 1
17.08.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса 1
12.08.2021 Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций 1
12.08.2021 Ntechlab научила камеры распознавать силуэты людей и автомобили 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
05.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен» 1
05.08.2021 EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей 2
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
19.07.2021 Человечество переходит на старые смартфоны. У него кончаются деньги 1
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 2
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
29.04.2021 Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку 1
06.04.2021 Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
05.03.2021 Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 2
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 1

Публикаций - 721, упоминаний - 877

Латинская Америка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 45
Google LLC 7124 28
Samsung Electronics 5627 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 19
Lenovo Group 1635 18
Apple Inc - Эппл Рус 7669 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
IBM 3524 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
SAP SE 3207 13
Huawei 2723 10
Yandex - Яндекс 4098 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Amazon Inc - Amazon.com 1467 9
Facebook 3764 8
ESET 989 7
Softline - Софтлайн 1472 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
Cisco Systems 2035 6
OPPO Electronics 222 6
Руссобит-М 119 6
М2М телематика 165 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Oracle Corporation 3331 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 5
Dell Technologies 133 5
Lenovo Motorola 990 5
NetApp 484 5
Xiaomi 904 5
LG Electronics 1831 4
Nvidia Corp 2005 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Акадо Телеком - Комкор 605 4
SEC Consult Services 929 4
Dell EMC 2382 4
HP Inc. 2893 4
NtechLab - НтехЛаб 78 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Альфа-Банк 1122 4
Почта России ПАО 1570 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Lenovo Capital&Incubator Group (LCIG) 2 2
Leta Capital 42 2
Visa International 1343 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Открытие ФК 538 2
Почта Банк 289 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
eBay Inc 526 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Газпром ПАО 518 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
РусГидро ПАО 129 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Северсталь ПАО 204 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Gett 60 1
Coursera 40 1
AliExpress 275 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 2
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Пентагон - Министерство обороны США 276 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
OFCCP - Office of Federal Contract Compliance Programs - Управление федеральной контрактной соответствия программ - Управление программ по соблюдению федерального контрактного права Министерства труда США 1 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 4 1
Администрация Томской области 11 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
ARM64 - Архитектура процессора 1017 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 4
СВЧ-радиоэлектроники 4 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
NAND flash memory - Флеш-память 202 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
Google Android 10750 50
Apple iOS 5741 20
Microsoft Windows 10 6602 18
Intel x86 - Архитектура процессора 990 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Linux OS 4236 8
Microsoft Office 365 769 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
WhatsApp Messenger 654 5
Apple macOS X 900 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 4
Microsoft Azure 1171 4
Samsung Galaxy Note 558 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Java - Язык программирования 1166 4
Nvidia GeForce GTX 2048 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
Microsoft Windows 7 1662 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 3
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 3
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Apple - App Store 2198 3
Huawei P - Серия смартфонов 72 3
Apple iPad 3263 3
Apple macOS 921 3
Google Gmail 599 3
SAP Ariba 71 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Symbian OS 755 2
IBM Watson 105 2
HTC Touch Pro 19 2
Нечаев Иван 57 5
Ускова Ольга 126 5
Касперский Евгений 218 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Якунин Александр 43 3
Савюк Виктор 22 3
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 3
Черноволенко Сергей 18 3
Чачава Александр 68 3
Басов Алексей 79 3
Путин Владимир 1820 3
Дырмовский Дмитрий 76 2
Макарочкина Наталия 8 2
Cassin Brian - Кассин Брайан 6 2
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Lagana Sebastian - Лагана Себастьян 2 2
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Абакумов Евгений 103 2
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Боровиков Игорь 42 2
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Волож Аркадий 181 2
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Россия - Российская федерация - РФ 57124 330
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 279
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 172
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 111
Индия - Республика 2156 99
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Бразилия - Федеративная Республика 1120 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 44
Африка 1480 44
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Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 33
Беларусь - Белоруссия 2079 29
Казахстан - Республика 2618 28
Северная Америка 1402 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 24
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 20
Канада 1290 17
Западная Европа 609 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 15
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 11
Испания - Королевство 1248 10
Аргентина - Аргентинская Республика 187 10
Австралия - Австралийский Союз 1116 10
Турция - Турецкая республика 950 10
Италия - Итальянская Республика 1363 10
Южная Корея - Республика 1448 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Малайзия 336 6
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Русский язык 966 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 17 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Пиратство - Авторское право 200 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 7 1
BLM - Black Lives Matter - правозащитное движение 2 1
Холодная война 23 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
Федеральный бюджетный кодекс Мексики 1 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
NYT - The New York Times 505 4
The Wall Street Journal 709 4
IDG - International Data Group 20 3
Wikipedia - Википедия 272 3
Forbes - Форбс 441 2
Thomson Reuters - Рейтер 1708 2
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
РБК Инновации 36 1
Компьютерра 11 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
GizmoChina 77 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 3 1
СК Пресс 3 1
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