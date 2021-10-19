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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Латинская Америка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 721, упоминаний - 877
Латинская Америка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нечаев Иван 57 5
|Ускова Ольга 126 5
|Касперский Евгений 218 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
|Якунин Александр 43 3
|Савюк Виктор 22 3
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 3
|Черноволенко Сергей 18 3
|Чачава Александр 68 3
|Басов Алексей 79 3
|Путин Владимир 1820 3
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Макарочкина Наталия 8 2
|Cassin Brian - Кассин Брайан 6 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Васильев Григорий 35 2
|Lagana Sebastian - Лагана Себастьян 2 2
|Агафонова Наталия 35 2
|Бочарникова Татьяна 78 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Антонов Александр 73 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Бобровников Борис 86 2
|Валчев Стоян 44 2
|Мельникова Анастасия 166 2
|Прохоров Фёдор 78 2
|Клявин Владимир 26 2
|Maguranis Paul - Магуранис Пол 3 2
|Боровиков Игорь 42 2
|Хомков Игорь 40 2
|Волож Аркадий 181 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Овчаренко Юрий 25 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Ожегов Сергей 21 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Поляков Сергей 60 2
|Савцов Игорь 27 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754806, в очереди разбора - 658496.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754806, в очереди разбора - 658496.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru