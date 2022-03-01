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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Инсорсинг Инхаус



01.03.2022 Цифровизация финансового сектора 2022 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022» 1
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
24.08.2021 «Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
22.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
20.01.2020 Решоринг 1
23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах 1
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
16.04.2019 Кадровый голод породил падение качества ИТ-услуг. Мнение заказчиков 1
16.04.2019 ИТ в ритейле 2019 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
14.03.2019 SimbirSoft проведет бизнес-встречу по развитию цифровых банковских продуктов 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
22.05.2018 Как аgile, блокчейн и цифровизация изменили Райффайзенбанк 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1

Публикаций - 88, упоминаний - 89

Инсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 8
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
1С-ИжТиСи 5461 6
6072 6
ICL Services 61 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
Microsoft Corporation 22497 5
Крок - Croc 1616 4
SimbirSoft - СимбирСофт 29 4
Selectel - Селектел 160 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 4
Google LLC 10352 4
Oracle Corporation 6035 4
Yandex - Яндекс 5015 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 81 3
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Dialog - Диалог 864 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 2
Diasoft - Диасофт 534 2
Veeam Software 282 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
Новые облачные технологии (НОТ) 277 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Accenture - Аксенчер 810 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 48 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 57 2
Ростех - Ростехнологии 2532 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 495 9
ПСБ - Промсвязьбанк 682 7
Альфа-Банк 1476 6
Открытие ФК 2713 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 5
Синара Банк - СКБ-банк 110 5
X5 Group 709 5
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 63 5
Альфа-Капитал УК 56 5
Societe Generale - Росбанк 438 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
МТС банк 290 4
Геобанк КБ 38 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 10 4
Абрау-Дюрсо 12 4
Спортмастер 134 4
Ригла - аптечная сеть 49 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 40 4
Почта Банк 319 4
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Банк Зенит 215 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 51 3
Ак Барс Банк 212 3
Абсолют Банк 118 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Северсталь ПАО 308 3
Qiwi 878 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
Совкомбанк ПАО 171 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
OTP Group - ОТП Банк 157 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 69 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 7
Правительство РФ 8292 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 1
Росинфокоминвест 49 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Счётная палата РФ 628 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Руссофт - Russoft 378 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 20
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 18
Big Data - Большие данные 3520 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 8
ИТ-аутсорсинг 898 7
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Автоматизация 5223 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 244 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 5
Microsoft Office 3247 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 4
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
Google Android 11959 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 83 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 2
ЦФТ Faktura 159 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
Atos BullSequana Edge 19 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 2
FlexSoft - FXL Платформа 34 2
Галактика ERP 101 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 8 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
1С:Бухгалтерия 647 1
Orbus Software iServer 5 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Infor ERP LN 180 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 55 1
Siemens Teamcenter 53 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Мобильный обходчик 7 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 2 1
Integro Technologies Control Tower 4 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 4 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
ВГТРК Смотрим 272 1
Oracle СУБД 310 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 1
Реестр добросовестных экспортеров 74 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 1
Батай Илья 16 6
Копысов Виталий 27 5
Белоусов Максим 73 4
Бычков Александр 39 4
Залманов Андрей 29 4
Заборов Михаил 4 4
Горбунов Вадим 12 4
Усик Сергей 7 4
Вагизов Руслан 18 4
Мелингер Станислав 12 4
Паныч Инга 7 4
Лукьянов Михаил 7 4
Лагунов Андрей 14 3
Иванов Сергей 360 3
Сплат-Косметика - Splat 13 3
Кукаркин Кирилл 6 3
Аглицкий Антон 5 3
Яковлев Александр 25 3
Перепелкин Вадим 3 3
Попова Мария 139 3
Лукашкин Сергей 25 3
Горелов Андрей 6 3
Кастильо Игорь 24 3
Исанин Антон 9365 3
Лащев Сергей 3 3
Ананьев Денис 6 3
Шадаев Максут 460 3
Носков Константин 221 2
Петерсон Дмитрий 8 2
Соколовский Александр 38 2
Прытков Роман 3 2
Никиточкин Иван 3 2
Беренов Александр 4 2
Мишустин Михаил 376 2
Алтухов Сергей 8 2
Батюшенков Дмитрий 6 2
Минофьев Сергей 8 2
Десятов Роман 14 2
Сотин Денис 106 2
Клепиков Алексей 80 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Америка 2011 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 2
Ближний Восток 2549 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Украина 6212 2
Казахстан - Республика 4467 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 179 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 176 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 84 1
Россия - Сибирь 1579 1
Узбекистан - Республика 1285 1
Бельгия - Брюссель 188 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Швейцария - Цуг 15 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 18 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 516 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Россия - ПФО - Казань 2085 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 521 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 1
Великобритания - Шотландия 224 1
Россия - УФО - Тюменская область 838 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 26
Аутсорсинг 1351 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Доставка 2278 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
Мошенничество - Махинации 2142 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 3
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
Денежные переводы 775 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 1
Экономический эффект 694 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Бизнес-акселератор 294 1
Человеческий фактор 1099 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
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