Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инсорсинг Инхаус
Публикаций - 88, упоминаний - 89
Инсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Батай Илья 16 6
|Копысов Виталий 27 5
|Белоусов Максим 73 4
|Бычков Александр 39 4
|Залманов Андрей 29 4
|Заборов Михаил 4 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Усик Сергей 7 4
|Вагизов Руслан 18 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Паныч Инга 7 4
|Лукьянов Михаил 7 4
|Лагунов Андрей 14 3
|Иванов Сергей 360 3
|Сплат-Косметика - Splat 13 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Аглицкий Антон 5 3
|Яковлев Александр 25 3
|Перепелкин Вадим 3 3
|Попова Мария 139 3
|Лукашкин Сергей 25 3
|Горелов Андрей 6 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Исанин Антон 9365 3
|Лащев Сергей 3 3
|Ананьев Денис 6 3
|Шадаев Максут 460 3
|Носков Константин 221 2
|Петерсон Дмитрий 8 2
|Соколовский Александр 38 2
|Прытков Роман 3 2
|Никиточкин Иван 3 2
|Беренов Александр 4 2
|Мишустин Михаил 376 2
|Алтухов Сергей 8 2
|Батюшенков Дмитрий 6 2
|Минофьев Сергей 8 2
|Десятов Роман 14 2
|Сотин Денис 106 2
|Клепиков Алексей 80 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru