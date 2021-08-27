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27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 1
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1
12.05.2021 HP представляет интегрированное решение для информационной защиты HP Wolf Security 1
14.04.2021 Исследование: большинство пользователей Рунета меняют пароли не менее двух раз в год 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
15.02.2021 В штатном антивирусе Windows 12 лет зияла брешь для захвата ПК 1
28.12.2020 ГК «Дионис» сократила расходы на ИТ с новой кассовой системой 1
22.12.2020 В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео 6
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
21.09.2020 Как дата-центры защищают от DDoS-атак и сколько это стоит. Обзор Market.CNews 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM 1
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» 1
18.06.2020 ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус» 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
23.03.2020 G-Core Labs предоставила бизнесу бесплатные CDN и медиаплатформу 1
23.03.2020 BI.Zone открыл бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
26.12.2019 Eset и МТС запустили антивирусные сервисы 1
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности 1
12.12.2019 Что на самом деле делают антивирусы: обзор алгоритма работы защитного ПО 1
10.12.2019 Как выбрать антивирус для компании 1
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК 1
25.10.2019 С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 1
24.06.2019 На российские компании напал могучий шифровальщик 3
28.05.2019 NMarkets Limited выбрала облачные решения Cloud4Y 1
23.05.2019 «Самый опасный ноутбук в мире» оценили в $1,2 млн, а ущерб от его ПО в $95 млрд 2
21.05.2019 Обновление Windows 10 и Windows 7 ломают ПК 1
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера 2
21.03.2019 На серверах МВД крупный сбой. Граждане не могут получить водительские права 1
11.03.2019 «Мегафон» включает кэшбэк 20% на платежах за мобильную связь 1
01.03.2019 Теle2 запустил услугу «Безопасный режим» на базе технологий Eset 2
22.11.2018 СПИД-центр на деньги Элтона Джона закупил iPhone XS Max самой дорогой версии 1
21.11.2018 Отец Linux призвал отключить защиту от «чипокалипсиса» 1
07.09.2018 Осторожно, мошенники: «Ростелеком» просит абонентов быть внимательными 1
18.07.2018 Сверхпродвинутые антивирусы на три четверти не используются 1
09.07.2018 «Доктор Веб»: троянец-майнер загружается вместо обновления программы 1
08.12.2017 Найден новый метод атаки на любые версии Windows. Невидим для всех антивирусов 1
30.10.2017 «Ростелеком» отразил атаку вируса Bad Rabbit 1

Публикаций - 145, упоминаний - 176

Антивирус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 7
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 199 6
Yota - Скартел 623 6
SEC Consult Services 929 6
ESET 989 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Avast Software 120 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Samsung Electronics 5651 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Google LLC 7144 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 3
SafeBreach Labs 6 2
Twitter 2204 2
IBM 3537 2
Avira 43 2
Facebook 3765 2
Sophos 106 2
Trend Micro 342 2
Bitdefender 100 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Check Point Software Technologies 446 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
NortonLifeLock (Symantec) 778 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Hitachi 468 1
Tionix - Тионикс 48 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Код Безопасности 365 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ponemon Institute 65 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Роснефть НК 367 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
О2О Холдинг 43 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ПриватБанк 177 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Инвитро - Invitro 35 1
Рольф 39 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Societe Generale Group 42 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
FedEx 31 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
Полярные авиалинии 3 1
Аквафор 6 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
NPBFX NMarkets Limited 1 1
Wells Fargo 28 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Дионис ГК 1 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1123 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральный центр по борьбе со СПИДом - Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 1 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ФГБУ ГБУЗ Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 1 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 5
Фишинг - Phishing 96 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
Microsoft Windows 10 6629 18
Google Android 10750 18
Apple macOS X 901 5
Apple iOS 5741 5
Microsoft Office 1934 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 4
JavaScript - Язык программирования 628 4
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows 7 1662 3
Linux OS 4253 3
Microsoft Windows 852 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Java - Язык программирования 1175 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 56 2
Symbian OS 776 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Apple macOS 922 2
Adobe Flash 359 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
SQL - Язык программирования 432 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 1
Google Android TV 173 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 68 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Apache HTTP Server 222 1
Осеевский Михаил 221 3
Анохин Сергей 40 3
Мельникова Анастасия 166 2
Гвоздев Дмитрий 83 2
Барташевич Станислав 6 2
Гинятуллин Роман 61 2
Путин Владимир 1824 2
Валчев Стоян 44 1
Диковская Екатерина 1 1
Клявин Владимир 26 1
Селихов Дмитрий 12 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Плотников Иван 1 1
Овчаренко Наталия 4 1
Васильев Григорий 35 1
Смирнов Игорь 5 1
Кузин Вадим 34 1
Севостьянов Василий 3 1
Прохоров Фёдор 78 1
Горовой Александр 2 1
Галушкин Олег 168 1
Клеев Владимир 9 1
Савцов Игорь 27 1
Шилак Ксения 28 1
Мищенко Евгений 14 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Ерин Сергей 14 1
Теленков Андрей 21 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Dong Guo O - Донг Гуо О 1 1
Плотникова Юлия 1 1
Хайретдинов Рустэм 42 1
Бондарик Александр 5 1
Цапок Михаил 2 1
Ременникова Елена 8 1
Кузяков Артур 5 1
Скородумов Олег 17 1
Алябьев Андрей 27 1
Вольфсон Влад 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Украина 3361 9
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Индия - Республика 2169 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Казахстан - Республика 2627 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Европа 3745 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Япония 2778 2
Россия - Адлер 43 2
Россия - Иркутская область 543 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Россия - Уфа 640 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Эстония - Таллин 27 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Таиланд - Королевство 359 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Европа Западная 612 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Иркутск 464 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Белиз 38 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 6 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 14 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Слепые зоны 12 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Спам - Spam 101 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
NYT - The New York Times 507 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Bloomberg 785 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
SANS Institute 18 2
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
AV-Comparatives 19 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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