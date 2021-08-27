Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Антивирус
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Средство обнаружения вредоносного ПО
Antimalware Platform Requirements
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Публикаций - 145, упоминаний - 176
Антивирус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РПЦ - Русская православная церковь 23 1
|EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
|Осеевский Михаил 221 3
|Анохин Сергей 40 3
|Мельникова Анастасия 166 2
|Гвоздев Дмитрий 83 2
|Барташевич Станислав 6 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Путин Владимир 1824 2
|Валчев Стоян 44 1
|Диковская Екатерина 1 1
|Клявин Владимир 26 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Плотников Иван 1 1
|Овчаренко Наталия 4 1
|Васильев Григорий 35 1
|Смирнов Игорь 5 1
|Кузин Вадим 34 1
|Севостьянов Василий 3 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Горовой Александр 2 1
|Галушкин Олег 168 1
|Клеев Владимир 9 1
|Савцов Игорь 27 1
|Шилак Ксения 28 1
|Мищенко Евгений 14 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Ерин Сергей 14 1
|Теленков Андрей 21 1
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
|Dong Guo O - Донг Гуо О 1 1
|Плотникова Юлия 1 1
|Хайретдинов Рустэм 42 1
|Бондарик Александр 5 1
|Цапок Михаил 2 1
|Ременникова Елена 8 1
|Кузяков Артур 5 1
|Скородумов Олег 17 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Вольфсон Влад 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru