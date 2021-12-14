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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Аналитические и рекомендательные сервисы



14.12.2021 Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 2
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
28.12.2020 Сеть «Бургер Кинг» представила обновленное мобильное приложение 1
25.12.2020 В браузере Atom появились функции голосового управления благодаря интеграции с «Марусей» 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 1
27.10.2020 Как взыскать долги «на основе данных» 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением 1
16.09.2020 Чиновники задумали опутать госзакупки сетью ГОСТов 1
31.08.2020 Организация среды общих данных для коллективной работы на платформе ProjectWise 365 1
17.08.2020 «Одноклассники» запустили музыкальный раздел для меломанов с треками, которые пользователь еще не слушал 1
10.08.2020 Mail.ru Group запускает мобильный браузер Atom с мини-приложениями и лентой рекомендаций 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
22.06.2020 «Инфосистемы Джет» с помощью ИИ ускорила работу стана горячей прокатки на НЛМК 2
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
10.04.2020 В киберпреступном мире обвал цен. Клиентов заманивают скидками и промокодами 1
09.04.2020 «Корус консалтинг» представил комплекс антикризисных решений 1
02.04.2020 «Корус консалтинг» представила решение для увеличения продаж подарочных сертификатов 2
20.03.2020 Из-за закупки ПО Microsoft «Росатом» обвинили в нарушении новой Конституции и указаний Путина 1
11.03.2020 HeadHunter запатентовал технологию скоростного поиска вакансий и сотрудников 1
10.03.2020 Mail.ru скупает интернет-активы. Потрачено 2 миллиарда 1
19.12.2019 IBS выпустила масштабное обновление продуктов линейки «Скала» 1
16.12.2019 В самом дорогом компьютере Apple стоит самая дешевая и медленная оперативная память 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
29.10.2019 «Яндекс» запустил «Яндекс.Лончер» для планшетов 1
28.10.2019 Российский искусственный интеллект поумнел. Теперь ему нужно 392 миллиарда 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 2
19.08.2019 Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 2
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
04.06.2019 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна» 1
22.05.2019 Путину написали полную оптимизма стратегию развития искусственного интеллекта в России 1
02.05.2019 В России заблокировали старейший музыкальный сервис 1
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
17.04.2019 Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит 1

Публикаций - 76, упоминаний - 81

Аналитические и рекомендательные сервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4893 6
VK - Mail.ru Group 2987 5
21 век – ТВ - Народный телефон 1641 4
Интеллектуальные системы 177 4
Apple Inc 10493 4
5692 3
1С-Битрикс - Bitrix 421 3
СКБ Контур 593 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3850 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1446 3
1С-ИжТиСи 22 3
Google LLC 10005 3
Microsoft Corporation 22225 3
SAP SE 4492 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7633 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1552 3
Технологии Распознавания 432 3
Ланит - Datana - Датана 10 2
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 112 2
Калуга Астрал 45 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1099 2
Такском - Taxcom 197 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 95 2
Электронный экспресс 12 2
ИнитПро 6 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 78 2
Call Miner 2 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6409 2
Philips 1926 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 290 2
Ростех - Ростехнологии 2476 2
Крок - Croc 1602 2
ОФД-Я - Ярус 19 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 252 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 154 2
NeuroSky 4 2
Тензор 53 2
Nvidia Corp 3087 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 2
Emotiv Systems 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5095 7
Синтез 100 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2056 3
Газпром ПАО 914 3
Магнит - Сеть магазинов 376 3
Газпром нефть 417 2
BMW 386 2
РВК - Российская венчурная компания 524 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 384 2
Открытие ФК 2264 2
Airbus Group 203 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 851 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 13 1
Химпром 10 1
PepsiCo - Пепсико 151 1
ИСК - Ижевская строительная компания 720 1
ЭПМ ГК - Энергопром 3 1
Smelborn Enterprises 2 1
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Нейтив Медиа 1 1
Раунд 146 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 308 1
Аэроклуб 13 1
Утконос 118 1
Точка 983 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 243 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 7 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 619 1
Аэрофлот 636 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 72 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 760 1
ГПБ - Газпромбанк 831 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 124 1
Правительство РФ 7481 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7782 9
Президент Российской Федерации 3308 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9515 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2227 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 813 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2112 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1945 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1503 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 167 3
Правительство Москвы 1545 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3108 2
МКС - Международная космическая станция 1405 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 49 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2432 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 127 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 6 1
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 4 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1416 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2661 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 533 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 501 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 338 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 304 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 161 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 422 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 95 1
МИК - Московский инновационный кластер 69 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 635 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1189 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 42 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 1
АЮР - Ассоциация юристов России 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 19586 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6034 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13639 23
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4988 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8576 11
Big Data - Большие данные 2838 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 35272 8
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2204 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1336 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1708 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3838 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2499 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7519 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6612 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3721 6
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1711 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1650 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 663 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9081 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 690 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1508 4
Визуализация 566 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 387 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3594 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1174 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 256 4
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 3
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 2967 3
Автоматизация 2208 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 479 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1473 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1745 3
Website - Вебсайт 5349 3
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 1186 3
Социальные сети - Соцсети 1863 3
Мобильное приложение - Mobile app 3723 3
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 49 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8094 3
Сервер - Серверные платформы 5764 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 2854 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2165 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 236 4
Microsoft Office 3202 3
Microsoft Windows 10 11312 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 291 3
Apple Siri - Голосовой помощник 335 2
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 51 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 304 2
LG 75SM99 1112 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1700 2
Google Android 11783 2
Google YouTube - Видеохостинг 2213 2
Google Gmail 789 2
Т1 Мультикарта 153 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Nvidia TensorRT 10 2
Google Dialogflow 8 2
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 693 2
Microsoft Cortana 145 2
Stafory - робот Вера 77 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 64 2
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 13 2
Microsoft Azure Databricks 6 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 2
Kioxia KumoScale 2 1
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 195 1
1С:Бухгалтерия 563 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 165 1
Dash - Криптовалюта 35 1
Oracle СУБД 219 1
СПАРК-Интерфакс 121 1
Solid - децентрализованная интернет-платформа 55 1
Prognoz Platform 81 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 147 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 386 1
Путин Владимир 2506 4
Исанин Антон 4737 3
Массух Илья 202 2
Федечкин Эдуард 39 2
Лашин Ренат 29 2
Баров Алексей 26 2
Бузина Андрей 2 1
Фотыга Анна 2 1
Борисова Светлана 5 1
Генова Вера 1 1
Мунерман Илья 4 1
Ассур Олег 2 1
Островцев Дмитрий 1 1
Карасев Антон 10 1
Сметанников Антон 2 1
Бакланов Михаил 2 1
Вакурин Максим 1 1
Поляков Анатолий 8 1
Журавлев Алексей 10 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Крук Александр 2 1
Бокова Людмила 80 1
Бутенко Владислав 4 1
Новожилова Варвара 3 1
Сергунина Наталья 209 1
Комов Владимир 8 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Клишас Андрей 44 1
Костерин Олег 2 1
Крухмалева Яна 3 1
Кузьминов Илья 8 1
Комаров Михаил 14 1
Картышев Алексей 6 1
Артамонова Мария 5 1
Федечкин Сергей 19 1
Васильев Евгений 110 1
Куликов Александр 18 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Гришина Дарья 15 1
Клебанов Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 104148 23
Того - Тоголезская Республика 19807 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32625 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44930 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12834 5
Европа 10762 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12984 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 2
Россия - ПФО - Самарская область 895 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11207 2
Польша - Республика 1531 2
Сахара - пустыня 188 1
Марокко - Королевство 173 1
Уран - планета Солнечной системы 158 1
США - Колумбия 58 1
Белиз 55 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 324 1
Германия - Федеративная Республика 8466 1
Турция - Турецкая республика 1622 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 416 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 928 1
Израиль 1731 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1288 1
Украина 5993 1
Норвегия - Королевство 1084 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 433 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 335 1
Финляндия - Финляндская Республика 1704 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12378 1
Москва - Пушкинская площадь 25 1
Сингапур - Республика 1560 1
Индия - Республика 4199 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12070 1
Румыния 587 1
Канада 3156 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 688 1
Нидерланды 2142 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 331 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 651 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 651 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 6201 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7939 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 9825 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 8096 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10115 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1528 5
Образование - Наука - Научная деятельность 3911 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2966 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2503 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3737 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1562 4
Мошенничество - Махинации 1204 4
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 1512 4
Образование в России 304 4
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 66 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1251 3
Инвестиции - Инвестирование 1717 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 469 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 220 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1655 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 1255 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 154 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 923 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 2
Недвижимость 738 2
Логистика - Доставка 1041 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 372 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2177 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1932 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 962 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2452 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1680 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1734 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 898 2
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 2
Торговая марка - Товарный знак 424 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 109 1
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