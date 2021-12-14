Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аналитические и рекомендательные сервисы
Публикаций - 76, упоминаний - 81
Аналитические и рекомендательные сервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2506 4
|Исанин Антон 4737 3
|Массух Илья 202 2
|Федечкин Эдуард 39 2
|Лашин Ренат 29 2
|Баров Алексей 26 2
|Бузина Андрей 2 1
|Фотыга Анна 2 1
|Борисова Светлана 5 1
|Генова Вера 1 1
|Мунерман Илья 4 1
|Ассур Олег 2 1
|Островцев Дмитрий 1 1
|Карасев Антон 10 1
|Сметанников Антон 2 1
|Бакланов Михаил 2 1
|Вакурин Максим 1 1
|Поляков Анатолий 8 1
|Журавлев Алексей 10 1
|Савлаев Тамерлан 5 1
|Крук Александр 2 1
|Бокова Людмила 80 1
|Бутенко Владислав 4 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Сергунина Наталья 209 1
|Комов Владимир 8 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Клишас Андрей 44 1
|Костерин Олег 2 1
|Крухмалева Яна 3 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Комаров Михаил 14 1
|Картышев Алексей 6 1
|Артамонова Мария 5 1
|Федечкин Сергей 19 1
|Васильев Евгений 110 1
|Куликов Александр 18 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|Гришина Дарья 15 1
|Клебанов Алексей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3090 4
|500 Startups 1861 3
|CNews Мишень ОФД 3 2
|Gartner 3284 1
|BCG - Boston Consulting Group 82 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 661 1
|SimilarWeb 28 1
|Computer Economics 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983809.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983809.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru