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Smart City
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12.10.2021 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 3
05.10.2021 «Росатом» предложил свои решения «Умного города» в рамках болгаро-российского экономического сотрудничества 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 2
24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 1
14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 2
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
26.08.2021 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 1
25.08.2021 МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
11.08.2021 Lenovo объявила о рекордной прибыли во втором квартале 2021 1
28.07.2021 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 2
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» 5
21.07.2021 В Москве появятся «Умные дома» от «Сбера» и ГК «Инград» 1
15.07.2021 Вице-премьер Чернышенко заявил о старте конкурса на поддержку исследовательских центров по ИИ 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 2
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
06.07.2021 «Сименс» и администрация Екатеринбурга будут развивать цифровые технологии на предприятиях города 1
05.07.2021 РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан 1
30.06.2021 Платформа «Умный город» Росатома в Ставропольском крае дополнится новыми модулями 2
24.06.2021 «Росатом» представил систему «Цифровое ресурсоснабжение» 1
24.06.2021 «ЭР-Телеком холдинг» представил творческий проект по продвижению преимуществ цифровых систем безопасности 1
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
09.06.2021 МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c 1
07.06.2021 «Билайн» будет развивать цифровую экономику в Татарстане 1
04.06.2021 Правительство Ставропольского края и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
03.06.2021 Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей 1
03.06.2021 МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 1
03.06.2021 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области 2
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 1
28.05.2021 «Автоматика» приняла участие в создании многофункционального цифрового комплекса «Киберполигон» СибГУТИ 1
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире 1

Публикаций - 580, упоминаний - 1048

Smart City упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 102
Ростех - Ростехнологии 2230 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 62
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 33
Huawei 2727 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 25
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 25
Microsoft Corporation 11039 24
Yandex - Яндекс 4100 24
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 23
Ростех - Концерн Автоматика 396 22
IBM 3530 21
Ростех Швабе Холдинг 150 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 19
VK - Mail.ru Group 2482 18
Ericsson 856 17
Nokia Corporation 2424 16
SAP SE 3208 16
3728 14
Google LLC 7135 14
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 13
Крок 1219 13
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 12
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Cisco Systems 2037 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 9
Orange S.A. 448 9
Oracle Corporation 3333 9
Samsung Electronics 5641 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Intel Corporation 4158 8
АФК Система ПАО 993 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Программный продукт ГК 92 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
Apple Inc - Эппл Рус 7685 6
InfoWatch - Инфовотч 603 6
Восход ФГБУ НИИ 365 6
Ланит ГК 1155 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 28
РВК - Российская венчурная компания 476 23
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 13
Альфа-Банк 1123 8
Газпром нефть 380 8
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Россети ПАО 168 6
Uber Technologies 258 5
Северсталь ПАО 204 5
Яндекс.Такси 271 5
Uber 257 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Qiwi 783 5
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 5
X5 Group 599 4
Алроса АК 81 4
Почта России ПАО 1570 4
ВТБ24 583 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Visa International 1345 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
РКС - Российские космические системы 100 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
ЭФКО ГК 9 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Миландр ПКК 26 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Amedia TV - Амедиа 29 3
Открытие ФК 538 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Газпром ПАО 519 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 49
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 49
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 45
Президент Российской Федерации 1439 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 30
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 29
Правительство Москвы 649 23
Правительство РФ 2200 18
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 8
Счётная палата РФ 460 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 8
Федеральное казначейство России 766 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Администрация Президента РФ 267 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 5
Руссофт - Russoft 250 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 3
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 75
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 72
Безопасный город 347 47
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 46
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 39
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 38
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 33
Big Data - Большие данные 1136 31
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LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 21
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ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
3G - Стандарт мобильной связи 3714 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 12
Умное ЖКХ 12 11
Смартизация 177 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 11
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 11
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 8
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 8
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 8
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 17
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 13
АПК БГ - Безопасный город 42 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 9
МЭШ - Московская электронная школа 33 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Google Android 10750 6
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
Ericsson Radio System - ERS 43 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 5
Microsoft Windows 10 6622 5
Apple iOS 5741 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Nokia AirScale Radio Access 27 4
NtechLab FindFace 26 4
NtechLab FindFace Security 11 4
Linux OS 4249 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 4
МТС NB-IoT 5 4
Microsoft Office 1926 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Ред ОС 239 3
Электронный дневник 26 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
МТС 5G-сеть 10 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
Путин Владимир 1821 20
Осеевский Михаил 221 17
Лысенко Эдуард 209 14
Чибис Андрей 19 10
Бровко Василий 47 10
Ермолаев Артем 340 9
Кузяев Андрей 59 9
Кабанов Владимир 174 9
Сахненко Сергей 71 9
Биккулова Гульнара 23 9
Медведев Дмитрий 1433 8
Акимов Максим 167 7
Евтушенко Олег 125 7
Глазков Борис 40 7
Якушев Владимир 16 6
Четвернин Алексей 651 6
Сухотина Ксения 6 6
Ожгихин Иван 30 6
Анохин Сергей 40 6
Егоров Игорь 40 6
Казарин Станислав 100 6
Никифоров Николай 1126 6
Эмдин Сергей 67 6
Собянин Сергей 211 5
Шайхутдинов Роман 107 5
Поляков Сергей 60 5
Корня Алексей 73 5
Серебряникова Анна 47 5
Носков Константин 201 5
Хайруллин Айрат 39 5
Петров Михаил 88 4
Колесников Андрей 78 4
Чемезов Сергей 121 4
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
Чамара Денис 57 4
Шведов Александр 18 4
Лацанич Василь 92 4
Разумовский Дмитрий 70 4
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 8
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 8
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
Транспорт 62 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 5
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
Образование в России 332 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
Сельское хозяйство 12 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
РИА Новости 654 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Автокод (портал) 29 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Эксперт-Урал 1 1
Rusbase 15 1
Global Times 12 1
РосКомСвобода 75 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Tom’s Hardware 86 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
Bloomberg 785 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics 1988 21
IDC - International Data Corporation 2711 13
Gartner 2189 10
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 3
TelecomDaily ИАА 112 3
Frost & Sullivan 101 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
AC&M Consulting 55 1
Markets&Markets Research 78 1
Forbes Cloud 100 4 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Vanson Bourne 34 1
Omdia 15 1
Mordor Intelligence 8 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IDC China 2 1
IoT Analytics 3 1
Медиалогия 37 1
Fortune Global 500 160 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Microsoft Research 93 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 13
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 6
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 4
ИРИ - Институт развития интернета 94 4
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
Академгородок Новосибирск 29 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 2
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
TED Talks 9 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ИнЭС ГБУ СО - Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова 1 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 8
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 6
CNews FORUM Кейсы 44 6
CNews AWARDS 291 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
Петербургский Цифровой Форум 6 3
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 3
Цифровая прокачка региона 22 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 2
Киберспортивная Москва - турнир Правительства Москвы по киберспорту 2 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
WIDER Pedestrian Challenge 3 2
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 2
Oracle Modern Cloud Day 7 2
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 2
Oracle OpenWorld 36 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
GITEX Technology Week - Выставка 15 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
Burning Man - фестиваль 5 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана 1 1
Хрустальный атом 3 1
Клик-интенсив 3 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Транспортная неделя - форум 1 1
Межрегиональная Курская Коренская ярмарка 1 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
100+ Forum Russia 2 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758606, в очереди разбора - 662296.
Создано именных указателей - 46354.
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