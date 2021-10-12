Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Smart City
Умный город
Цифровой город
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 580, упоминаний - 1048
Smart City упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 20
|Осеевский Михаил 221 17
|Лысенко Эдуард 209 14
|Чибис Андрей 19 10
|Бровко Василий 47 10
|Ермолаев Артем 340 9
|Кузяев Андрей 59 9
|Кабанов Владимир 174 9
|Сахненко Сергей 71 9
|Биккулова Гульнара 23 9
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Акимов Максим 167 7
|Евтушенко Олег 125 7
|Глазков Борис 40 7
|Якушев Владимир 16 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Сухотина Ксения 6 6
|Ожгихин Иван 30 6
|Анохин Сергей 40 6
|Егоров Игорь 40 6
|Казарин Станислав 100 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Эмдин Сергей 67 6
|Собянин Сергей 211 5
|Шайхутдинов Роман 107 5
|Поляков Сергей 60 5
|Корня Алексей 73 5
|Серебряникова Анна 47 5
|Носков Константин 201 5
|Хайруллин Айрат 39 5
|Петров Михаил 88 4
|Колесников Андрей 78 4
|Чемезов Сергей 121 4
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
|Чамара Денис 57 4
|Шведов Александр 18 4
|Лацанич Василь 92 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Аитов Тимур 47 4
|Щеголев Игорь 676 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758606, в очереди разбора - 662296.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758606, в очереди разбора - 662296.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru