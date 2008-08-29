Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот

Поисковый робот (робот поисковой системы) — специальное приложение, которое сканирует и индексирует страницы веб-ресурсов. Предоставляет поисковой системе (ПС) данные касаемо страниц сайта, после чего они вносятся в базу данных и обрабатываются, чтобы в будущем появиться в поисковой выдаче по запросу пользователя. Роботы не проводят анализ страниц, а только передают данные о них на сервер ПС. Чтобы мероприятия по SEO проходили максимально успешно, нужно всегда учитывать особенности поведения роботов. У роботов поисковых систем есть масса названий (боты, веб-пауки, краулеры и др.).