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Search engine поисковая система поисковые технологии поисковый робот

Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот

Поисковый робот (робот поисковой системы) — специальное приложение, которое сканирует и индексирует страницы веб-ресурсов. Предоставляет поисковой системе (ПС) данные касаемо страниц сайта, после чего они вносятся в базу данных и обрабатываются, чтобы в будущем появиться в поисковой выдаче по запросу пользователя. Роботы не проводят анализ страниц, а только передают данные о них на сервер ПС. Чтобы мероприятия по SEO проходили максимально успешно, нужно всегда учитывать особенности поведения роботов. У роботов поисковых систем есть масса названий (боты, веб-пауки, краулеры и др.). 


29.08.2008 В Рунете появится Христианская поисковая система
11.03.2008 В Рунете появилась мультимедийная поисковая система Picollator
29.11.2007 В Рунете запущена коммерческая поисковая система Igde.ru
29.01.2007 Midomi: голосовая поисковая система
24.04.2006 Поисковая система Nigma купила сто оригинальных серверов Softmart
12.04.2005 В рунете запущена новая интеллектуальная поисковая система
12.11.2004 Поисковая система Microsoft дала сбои в первый день
20.04.2004 Поисковая система найдет то, что не выразить словами

Публикаций - 828, упоминаний - 895

Search engine упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 377
Microsoft Corporation 22497 226
Google LLC 10352 103
Apple Inc 10683 98
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 57
Amazon Inc - Amazon.com 2650 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 47
Yahoo! 3603 47
Meta Platforms - Facebook 4267 35
VK - Mail.ru Group 3057 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 33
Samsung Electronics 9333 32
Huawei 3222 27
Intel Corporation 11262 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
IBM - International Business Machines Corp 8941 23
Rambler Group - Рамблер ГК 811 21
Telegram Group 805 20
Элемент ГК - Elementec 1523 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 18
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 120 14
LG Electronics 3372 12
AMD - Advanced Micro Devices 3661 11
Oracle Corporation 6035 10
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 9
Lenovo Group 2077 9
ASBIS Prestigio Solutions 218 8
Dr.Web - Доктор Веб 1186 8
Xiaomi 1095 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
AOL Inc 1525 7
PayPal 634 7
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
Alphabet 85 6
HP - Hewlett-Packard 3567 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 6
Крок - Croc 1616 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 30
Лента - Сеть розничной торговли 912 18
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 13
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Почта России ПАО 1853 8
eBay Inc 1576 6
Открытие ФК 2713 5
LinkedIn 558 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
TripAdvisor 40 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Альфа-Банк 1476 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Газпром ПАО 1008 3
Western Union 120 3
Era Capital 12 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 3
Sony BMG 183 3
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 3
WMG - Warner Music Group 201 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 2
ЦИАН - CIAN 62 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 2
Самолёт ГК 216 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 2
Walt Disney Company 556 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 8 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 0 1
Uber 287 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 125
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 65
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 62
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 50
Президент Российской Федерации 3770 47
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
Администрация Президента РФ 904 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 7
Верховный суд Российской Федерации 709 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
Таможня - Таможенная служба 421 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Счётная палата РФ 628 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Прокуратура США - Федеральный прокурор США - United States Attorney, Federal prosecutor 16 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
FairSearch альянс 4 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
TCG - Trusted Computing Group 19 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 206
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 115
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 74
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 60
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 60
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 59
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 49
Мобильное приложение - Mobile app 4966 47
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 46
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 35
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 32
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Google Android 11959 145
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Microsoft Office 3247 31
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Apple iOS 6422 24
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Nokia Symbian OS 1388 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 13
Microsoft Edge - браузер 1891 13
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 12
Baidu 254 10
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 9
Apple iPod 1369 9
Python - высокоуровневый язык программирования 486 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 7
Opera Browser - Браузер 923 7
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Google Mobile Services - GMS 47 7
WhatsApp Messenger 745 7
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 6
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 6
Путин Владимир 2542 37
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 8
Лавренко Виктор 18 5
Мишустин Михаил 376 5
Чернышенко Дмитрий 320 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 4
Горелкин Антон 38 4
Артамонова Анна 182 3
Brin Sergey - Сергей Брин 183 3
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 38 3
Smith Brad - Смит Брэд 64 3
Хасис Лев 103 2
Гришин Дмитрий 185 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 2
Ашманов Игорь 37 2
Бурков Сергей 6 2
Демидов Михаил 132 2
Овчинников Борис 128 2
Larry Page - Ларри Пейдж 181 2
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Массух Илья 202 2
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Волож Аркадий 212 2
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Рогов Михаил 12 1
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 7 1
Садчиков Яков 12 1
Курникова Анна 26 1
Ровенский Юрий 27 1
Ma Jack - Ма Джек 20 1
Чернокур Алексей 1 1
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Andreessen Marc - Андрессен Марк 27 1
Златин Павел 0 1
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Туганбаев Аскар 7 1
Рейман Леонид 1009 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 120
Россия - РФ - Российская федерация 108428 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 44
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Япония 10069 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 34
Беларусь - Белоруссия 3525 27
Казахстан - Республика 4467 24
Австралия - Австралийский Союз 2791 21
Нидерланды 2197 20
Земля - планета Солнечной системы 7427 18
Европа 12319 15
Азия - Азиатский регион 3803 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 13
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 12
Чехия - Чешская Республика 1053 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 12
Бразилия - Федеративная Республика 1945 11
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Швеция - Королевство 2072 10
Франция - Французская Республика 5665 9
Австрия - Австрийская Республика 1020 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Китай - Тайвань 2115 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 7
Америка 2011 6
Испания - Королевство 2917 5
Таиланд - Королевство 671 5
Румыния 592 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Норвегия - Королевство 1155 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
Армения - Республика 1112 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 4
Украина 6212 4
Турция - Турецкая республика 1708 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 256
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 181
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 54
Юриспруденция 1629 36
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 22
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 18
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 17
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 16
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 9
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 7
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 6
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Английский язык 764 4
Физика - Physics - область естествознания 889 4
Ergonomics - Эргономика 840 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Федеральное законодательство 1944 3
Webmaster - Вебмастер 22 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
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