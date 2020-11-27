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ID-карты Цифровые удостоверения личности Цифровой пропуск Электронный паспорт Цифровой паспорт



27.11.2020 В 2021 г. в России начнется выдача электронных паспортов
17.06.2020 «ВТБ Лизинг» реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств
01.06.2020 В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт
01.02.2019 «Ростех» интегрирует данные электронных ПТС в портал Госуслуг
16.01.2019 «Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов
09.10.2018 Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос
12.03.2018 Ростех переведет «КАМАЗ» на электронные паспорта транспортных средств
13.10.2017 Правительство объяснило, как в России будут выдавать электронные паспорта для авто
22.04.2016 Медведев отложил выдачу электронных паспортов до президентских выборов 2018 года
19.01.2016 Финляндия выбрала компанию Gemalto для создания новой системы электронных паспортов и удостоверений личности
28.04.2015 В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным
16.07.2014 «Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций
14.01.2014 Эстонцы создали самый компактный в мире считыватель ID-карт
05.11.2013 Электронное правительство Казахстана: гособлако, ID-карты, ЭЦП на мобильниках
31.10.2013 ЮАР предполагает бесплатно выдавать электронные паспорта малоимущим
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке
01.10.2013 Правительство назначило ответственных за новые электронные паспорта
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов
04.07.2013 Жители ЮАР будут голосовать с помощью ID-карт
20.05.2013 ID-карты в ОАЭ будут использоваться для финансовых операций
13.05.2013 В Нигерии скрестят банковскую и ID-карты
25.04.2013 В Евросоюзе планируют внедрить единые ID-карты
16.04.2013 Полицейские в Индии остались без ID-карт
09.04.2013 В Латвии завершен проект по внедрению ID-карт
01.04.2013 Женщинам Саудовской Аравии впервые выдадут ID-карты
22.01.2013 В 2012 г. клиентами «Национального бюро электронных паспортов» стали около 20 тыс. интернет-пользователей
08.10.2012 «Финам» предоставил Federal Finance Group кредит на развитие сервиса «электронных паспортов»
02.10.2012 В России создали сервис «электронных паспортов»
25.09.2012 Federal Finance Group создает сервис «электронных паспортов»
19.07.2006 В Казахстане будут внедрять электронные паспорта
11.03.2001 Все жители Гонконга получат "электронные паспорта"
11.03.2001 Правительство Гонконга одобрило введение "электронных паспортов"
11.03.2001 Все жители Гонконга получат "электронные паспорта"

Публикаций - 358, упоминаний - 485

ID-карты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 38
Ростех - Электронный паспорт 117 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 16
IBM - International Business Machines Corp 8941 15
РТИ Микрон - Micron 851 13
Восход ФГБУ НИИ 529 12
Элемент ГК - Elementec 1523 11
Microsoft Corporation 22497 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 10
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 9
Yandex - Яндекс 5015 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 7
Сбер - Сбербанк Деловая среда 66 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 6
6072 6
Apple Inc 10683 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Информзащита 641 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Softline - Софтлайн 1870 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 5
Samsung Electronics 9333 5
Gemalto 175 5
Google LLC 10352 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
Крок - Croc 1616 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 226 3
Oracle Corporation 6035 3
HP Inc. 5313 3
Воентелеком 140 3
Барс груп 499 3
Intel Corporation 11262 3
АйТи 1179 3
ФОРС - Центр разработки 390 3
Программный продукт ГК 3960 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 50
Почта России ПАО 1853 21
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 15
Альфа-Банк 1476 12
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 5
FF Group - Federal Finance Group 23 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 116 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Ренессанс Страхование 83 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Почта Банк 319 3
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 3
Ингосстрах СПАО 301 3
Visa International 1809 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
Локотех - Локомотивные технологии 41 2
Мострансавто 65 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Совкомбанк ПАО 171 2
Ак Барс Банк 212 2
ЕС-лизинг 21 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 17 2
Газпром ПАО 1008 2
Евросеть 1393 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
ЦИАН - CIAN 62 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 161
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 102
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 43
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 34
Президент Российской Федерации 3770 33
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 20
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 18
Правительство Москвы 1640 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
Федеральное казначейство России 1345 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Счётная палата РФ 628 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 57
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 39
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 32
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 30
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 21
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 20
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 20
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 19
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 16
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 15
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 15
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 14
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 13
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 13
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 12
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 12
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 10
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 113
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 47
Google Android 11959 24
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 19
Linux OS 7669 13
Apple iOS 6422 12
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 11
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 10
Microsoft Windows 2000 2856 9
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 8
Microsoft Windows 10 11713 6
Apple macOS 1457 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 6
Superjob 217 5
ЭОС Дело СЭД 4365 5
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 4
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 4
Intel x86 - архитектура процессора 1391 4
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 3
Apple - App Store 2437 3
Google Play - Google Store - Android Market 2732 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 3
LG 75SM99 2832 3
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
Купибилет - Kupibilet 15 2
Microsoft Office 3247 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 2
Исанин Антон 9365 26
Путин Владимир 2542 18
Медведев Дмитрий 1604 12
Акимов Максим 170 10
Чернышенко Дмитрий 320 10
Никифоров Николай 1161 9
Попов Алексей 329 8
Лысенко Эдуард 238 7
Шадаев Максут 460 7
Арлазаров Владимир 136 6
Носков Константин 221 5
Контрабаев Артур 68 5
Попов Анатолий 99 5
Авербах Владимир 125 5
Орловский Виктор 325 5
Мишустин Михаил 376 4
Евраев Михаил 228 4
Козырев Алексей 274 4
Соколов Олег 51 3
Елистратов Николай 90 3
Зотов Игорь 4 3
Савицкий Андрей 12 3
Деянышев Вадим 19 3
Кесельбренер Леонид 49 3
Разумовский Дмитрий 77 3
Гаттаров Руслан 141 3
Дьяков Петр 10 3
Рудычева Наталья 89 3
Гуральников Сергей 162 3
Щербаков Сергей 18 3
Громов Иван 101 3
Кононов Виктор 5 3
Артюхов Анатолий 5 3
Шмид Александр 18 3
Хасьянова Гульнара 117 3
Бочаров Алексей 12 3
Сиваков Руслан 5 3
Никуличев Андрей 43 3
Козлова Ирина 9 2
Steen Birger - Стен Биргер 70 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 56
Россия - ЦФО - Тульская область 965 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Африка - Африканский регион 2928 17
Европа 12319 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Россия - ПФО - Казань 2085 13
Япония 10069 13
Казахстан - Республика 4467 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 10
Россия - ЦФО - Калужская область 767 10
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Земля - планета Солнечной системы 7427 8
Беларусь - Белоруссия 3525 7
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Швеция - Королевство 2072 7
Россия - ПФО - Самарская область 939 7
Азия - Азиатский регион 3803 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 6
Индия - Республика 4263 6
Россия - СФО - Иркутская область 832 6
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - УФО - Челябинская область 932 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 5
Россия - УФО - Свердловская область 1102 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 85
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 65
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 53
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 29
Паспорт - Паспортные данные 1175 27
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 17
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 16
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 14
Федеральное законодательство 1944 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 12
Информационное общество - Государственная программа 1238 12
Заграничный паспорт - Загранпаспорт 122 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 469 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 4
Финансовые показатели 786 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
РИА Новости 766 7
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Ведомости 375 4
Известия ИД 307 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
CreditCardsOnline 15 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Independent 98 1
The Engineer 79 1
Лаборатория Артимовича 7 1
Россия 24 - телеканал 98 1
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НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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