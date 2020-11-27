Индексная книга CNews*
ID-карты Цифровые удостоверения личности Цифровой пропуск Электронный паспорт Цифровой паспорт
Публикаций - 358, упоминаний - 485
ID-карты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 26
|Путин Владимир 2542 18
|Медведев Дмитрий 1604 12
|Акимов Максим 170 10
|Чернышенко Дмитрий 320 10
|Никифоров Николай 1161 9
|Попов Алексей 329 8
|Лысенко Эдуард 238 7
|Шадаев Максут 460 7
|Арлазаров Владимир 136 6
|Носков Константин 221 5
|Контрабаев Артур 68 5
|Попов Анатолий 99 5
|Авербах Владимир 125 5
|Орловский Виктор 325 5
|Мишустин Михаил 376 4
|Евраев Михаил 228 4
|Козырев Алексей 274 4
|Соколов Олег 51 3
|Елистратов Николай 90 3
|Зотов Игорь 4 3
|Савицкий Андрей 12 3
|Деянышев Вадим 19 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Разумовский Дмитрий 77 3
|Гаттаров Руслан 141 3
|Дьяков Петр 10 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Гуральников Сергей 162 3
|Щербаков Сергей 18 3
|Громов Иван 101 3
|Кононов Виктор 5 3
|Артюхов Анатолий 5 3
|Шмид Александр 18 3
|Хасьянова Гульнара 117 3
|Бочаров Алексей 12 3
|Сиваков Руслан 5 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Козлова Ирина 9 2
|Steen Birger - Стен Биргер 70 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.