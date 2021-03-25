Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Публикаций - 64, упоминаний - 84
ID-карты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
|АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Арлазаров Владимир 134 4
|Никифоров Николай 1131 3
|Лысенко Эдуард 221 2
|Медведев Дмитрий 1590 2
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 2
|Иванов Сергей 359 1
|Максимчук Сергей 2 1
|Кожемяко Олег 2 1
|Петрик Виталий 2 1
|Vaziri Adam - Вазири Адам 1 1
|Носков Константин 205 1
|Ковалев Александр 156 1
|Асланян Сергей 96 1
|Жумагалиев Аскар 21 1
|Громов Иван 101 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Ахметов Даниал 46 1
|Касьянова Любовь 8 1
|Курмангалиева Бикеш 6 1
|Мишина Ирина 1 1
|Бычков Александр 39 1
|Краснов Александр 50 1
|Исанин Антон 28 1
|Андрианов Павел 31 1
|Халяпин Сергей 80 1
|Франтов Роман 14 1
|Самедов Тимур 19 1
|Валеев Рафаэль 9 1
|Светлана Варламова 2 1
|Бухтияров Андрей 18 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Прексин Олег 2 1
|Панченко Юрий 6 1
|Зайцев Павел 45 1
|Поляков Евгений 14 1
|Горьков Алексей 1 1
|The Verge - Издание 459 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
|The Tribune 1 1
|The Engineer 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru