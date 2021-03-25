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25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
25.05.2020 Сервисом управления цифровыми пропусками за сутки воспользовались 18 тысяч работодателей 2
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
28.04.2020 Приложение «Моя Москва» скачали более миллиона раз 1
17.04.2020 Уволен региональный ИТ-министр, отвечавший за электронные пропуска 1
15.04.2020 Российский ИИ поможет развитию умных приложений рынка страхования Болгарии 1
20.12.2019 Технологии Smart Engines внедрены в систему блокчейн-верификации Blockpass 1
04.12.2019 10 «государственных» технологий следующего года 1
01.07.2019 Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео 1
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт 1
29.10.2018 Владимир Арлазаров - Мы умеем распознавать 700 типов документов 165 стран 1
13.07.2018 Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
14.03.2018 Россияне создали систему, способную распознавать паспорта со всего мира 1
10.01.2018 Крупнейший в мире банк биометрических данных взломан за $8 и 10 минут 1
10.11.2017 В России сократят срок выдачи биометрических загранпаспортов 2
14.09.2017 Sum&Substance и Smart Engines анонсировали платформу IDensic для предотвращения мошенничества 1
21.04.2017 Создатели «единой банковской карты» банкроты. Судьба собранных $9 млн неизвестна 1
31.01.2017 Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции 1
29.04.2016 Автономные роботы Panasonic Hospi (R) смогут «трудоустроиться» в больницы разных стран мира 1
28.11.2015 Глава Комитета ИТ и связи Петербурга Иван Громов о приоритетах информатизации 1
05.10.2015 Андрей Богомолов - Импортозамещение должно быть сбалансированным  1
27.02.2015 HP представила новые решения для издательской индустрии 1
29.07.2014 Внедрение электронных удостоверений в правительстве США идет с задержками 1
18.07.2014 Аналитики назвали новых лидеров рынка смарт-карт 1
10.07.2014 Мировой рынок e-ID достигнет $54 млрд к 2018 г. 1
21.03.2014 ОАЭ представили первые результаты экономии на е-паспортах 3
13.03.2014 Kyocera представила новую линейку МФУ формата A3 1
12.03.2014 Германия готовит е-паспорт с технологией NFC 2
31.01.2014 Индустрия е-паспортов прогнозирует топ-тренды на 2014 год 1
14.01.2014 Эстонцы создали самый компактный в мире считыватель ID-карт 2
20.12.2013 Нигерия запустила национальную платформу е-идентификации 1
05.11.2013 Электронное правительство Казахстана: гособлако, ID-карты, ЭЦП на мобильниках 1
31.10.2013 ЮАР предполагает бесплатно выдавать электронные паспорта малоимущим 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 2
04.10.2013 Чиновники США заплатили HP $100 млн. за электронную идентификацию 1
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов 1
02.09.2013 Израильские инженеры предложили сделать идентификатором человека его тело 1
31.07.2013 Бангладеш готовит закон о национальной ID-карте 1
12.07.2013 В Израиле появилась база биометрических данных граждан 2

Публикаций - 64, упоминаний - 84

ID-карты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 213 4
IBM 8684 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 487 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 221 2
Oracle Corporation 5811 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 1
Ситроникс - Sitronics 837 1
Yandex - Яндекс 4582 1
HP Inc. 5104 1
Микрон - Micron 576 1
Kyocera 205 1
NEC 1695 1
Fitbit 48 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 41 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 35 1
Google LLC 9440 1
Комдив 21 1
Abbyy 1072 1
Инфосистемы Джет 841 1
Samsung Electronics 8953 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 1
Citrix Systems 725 1
Directum - Директум 810 1
СКБ Контур 436 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 117 1
Docsvision - ДоксВижн 946 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 216 1
Blockpass IDN 6 1
AlterKnowledge 4 1
Jumio 12 1
MITEK Systems 7 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 37 1
Альфа-Банк 1336 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 3
Почта Банк 304 3
Ренессанс Страхование 76 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 3
Аэрофлот 618 2
Рокет (ранее Рокетбанк) 54 2
АльфаСтрахование СГ 233 2
УЭК - Универсальная электронная карта 554 2
Почта России ПАО 1798 2
Ингосстрах СПАО 279 1
Уралсиб Банк 447 1
Visa International 1640 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Локо-Банк 31 1
Геобанк КБ 30 1
Альфа-Капитал УК 49 1
ЦИАН - CIAN 47 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 1
Восточный Банк 126 1
Ак Барс Банк 183 1
Совкомбанк ПАО 157 1
Qiwi 795 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 4
Президент Российской Федерации 1731 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 4
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 2
Правительство РФ 2659 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2349 2
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 10 1
Правительство Приморского края - Министерство цифрового развития и связи приморского края - Минцифра ПК 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
Верховный суд Российской Федерации 312 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 1
Федеральное казначейство России 867 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 1
Правительство Москвы 819 1
Правительство Самарской области 49 1
Правительство КБР - Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 1 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор 2004 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 93 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 25 1
Правительство Московской области - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 2 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 3
ARM64 - Архитектура процессора 1234 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 802 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9149 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 31 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 632 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 2
МФУ - Многофункциональное устройство 771 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 155 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 653 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4936 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1395 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 122 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 477 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 241 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 1
Тонкий клиент - Thin client 143 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 448 1
Безопасный город 390 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 133 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 230 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 53 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 41 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2199 1
IoE - Internet of Everything - Интернет всего 13 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 1
Google Android 11673 7
Apple iOS 6248 6
Linux OS 7207 5
Microsoft Windows 10 10129 5
Apple macOS 1229 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 3
Intel x86 - архитектура процессора 1274 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 2
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 143 2
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 1
Apple - App Store 2355 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 26 1
Ethfinex - криптовалютная биржа 1 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 41 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1001 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 1
Kyocera Net Manager - Многофункциональное серверное приложение печати данных 9 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 1
АПК БГ - Безопасный город 49 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 150 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 98 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 9 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
Microsoft Office 3012 1
WhatsApp Messenger 694 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 52 1
Samsung Knox 85 1
Арлазаров Владимир 134 4
Никифоров Николай 1131 3
Лысенко Эдуард 221 2
Медведев Дмитрий 1590 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 2
Иванов Сергей 359 1
Максимчук Сергей 2 1
Кожемяко Олег 2 1
Петрик Виталий 2 1
Vaziri Adam - Вазири Адам 1 1
Носков Константин 205 1
Ковалев Александр 156 1
Асланян Сергей 96 1
Жумагалиев Аскар 21 1
Громов Иван 101 1
Шмулевич Марк 88 1
Ахметов Даниал 46 1
Касьянова Любовь 8 1
Курмангалиева Бикеш 6 1
Мишина Ирина 1 1
Бычков Александр 39 1
Краснов Александр 50 1
Исанин Антон 28 1
Андрианов Павел 31 1
Халяпин Сергей 80 1
Франтов Роман 14 1
Самедов Тимур 19 1
Валеев Рафаэль 9 1
Светлана Варламова 2 1
Бухтияров Андрей 18 1
Казарцев Алексей 27 1
Прексин Олег 2 1
Панченко Юрий 6 1
Зайцев Павел 45 1
Поляков Евгений 14 1
Горьков Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 9
Европа 7249 4
Германия - Федеративная Республика 7790 4
Нигерия - Федеративная Республика 232 3
Япония 7899 3
Индия - Республика 4093 3
Сингапур - Республика 1520 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 2
Эстония - Эстонская Республика 681 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 2
Европа Западная 1306 2
Казахстан - Республика 4139 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 2
Франция - Французская Республика 4928 2
Канада 3059 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 2
Китай - Тайвань 1578 1
Саудовская Аравия - Королевство 488 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 1
Латвия - Латвийская Республика 674 1
Израиль 1685 1
Танзания - Объединённая Республика 71 1
Филиппины - Республика 448 1
Азия Южная 90 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 545 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 223 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 56 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 72 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 89 1
Гамбия - Республика 12 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 1
США - Нью-Йорк 2588 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 2
Информационное общество - Государственная программа 305 2
Английский язык 408 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 1
Региональное законодательство 45 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 1
Аутсорсинг 133 1
The Verge - Издание 459 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
The Tribune 1 1
The Engineer 79 1
IDC - International Data Corporation 4527 1
Gartner 3195 1
Markswebb 27 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
РАН - Российская академия наук 963 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 739 1
CNews AWARDS - награда 334 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
CeBIT 406 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
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