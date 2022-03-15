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Экология и охрана окружающей среды Environment friendly Экологичность Экологический мониторинг Экологические технологии Экологический менеджмент



15.03.2022 «Ростелеком» и «КорКласс» создадут единую сеть контроля состояния окружающей среды 1
21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования 1
21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 1
18.01.2022 Vertiv поучаствует в разработке ресурсосберегающих технологий для ЦОДов 1
14.01.2022 Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
30.11.2021 Две трети ИТ-специалистов готовы бежать из России 1
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 1
24.08.2021 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир» 1
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
21.06.2021 VMware объявляет об инициативе Zero Carbon Committed 1
15.06.2021 В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов 1
14.06.2021 Определились финалисты конкурса для изобретателей «Новатор Москвы» 1
11.06.2021 В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов 1
28.05.2021 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии 2
26.05.2021 HP представляет новые модели ноутбуков-трансформеров HP Pavilion x360 и объявляет цены в России 1
13.05.2021 Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ 1
11.05.2021 В России в разы подорожали жесткие диски 1
11.05.2021 Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
19.04.2021 Новая разработка изобретателя торрентов взвинтит во всем мире цены на жесткие диски и SSD 2
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
25.03.2021 Столичная «Карта инновационных решений» стала доступнее для российских разработчиков 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати? 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 1
03.02.2021 В столице стартовал приём заявок на премию для изобретателей «Новатор Москвы» 1
31.12.2020 ИИ помогает дронам находить людей, потерявшихся в лесу 1
29.12.2020 Российские химики разработали полимерные катоды для аккумуляторов 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 2
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
18.12.2020 DISARTIVE в 2021 объединит инновации и общество с помощью AR ART 1
18.12.2020 Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге 1
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России 1
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан 3
16.12.2020 «Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ 1

Публикаций - 600, упоминаний - 748

Экология и охрана окружающей среды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2484 4
Huawei 3130 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8234 3
Ростех - Автоматика Концерн 836 2
Ростех - Швабе Холдинг 167 2
21 век – ТВ - Народный телефон 2000 2
Технопромэкспорт 1 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 93 1
Telenor - Теленор 725 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 305 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 48 1
China Mobile 367 1
Warid 7 1
Программный продукт ГК 3810 1
Signify - Philips Lighting 21 1
Ростех - РТ-Инвест 51 1
Epic Games 132 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 486 1
Brother 176 1
WaveAccess - ВейвАксесс 24 1
Seiko Epson Corporation 857 1
Google LLC 10048 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 16 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 18 1
Национальные Технологии 33 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 45 1
VR Professionals 1 1
HP Inc. 5265 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3853 1
SAP SE 4507 1
Dell EMC 4680 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6423 1
Samsung Electronics 9215 1
Apple Inc 10518 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1488 1
Dell Technologies - Dell Computer 914 1
Intel Corporation 11142 1
IBM - International Business Machines Corp 8865 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 842 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 9 1
СДС Холдинг - Черниговец 2 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 1
СДС Холдинг - Уголь ХК 1 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Миррико - Mirrico 7 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 92 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 252 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 318 1
X5 Group 679 1
X5 Group - Перекрёсток 314 1
Яндекс.Еда 338 1
X5 Group - Пятёрочка 299 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 70 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
Норникель - Норильский никель 290 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7817 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10112 8
Правительство РФ 7596 7
Счётная палата РФ 607 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2120 4
Президент Российской Федерации 3358 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1296 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2667 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 95 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 477 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 2
Федеральное казначейство России 1244 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 339 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 172 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2001 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 55 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 101 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1298 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1423 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2243 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1197 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 571 2
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 46 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3121 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2406 2
Правительство Удмуртской Республики 50 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 1
Правительство Калининградской области 45 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 127 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 1
Избирательная комиссия Челябинской области 1 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 64 1
Правительство Воронежской области 18 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 167 1
Администрация Псковской области 29 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
World Wide Web Foundation 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 42 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21788 28
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6063 9
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НИР - Научно-исследовательская работа 349 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4329 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4312 5
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37558 5
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Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2540 2
МФУ - Многофункциональное устройство 846 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 568 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8748 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2261 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 142 5
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 325 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 166 2
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 2 2
LG 75SM99 1370 2
SAP Центр цифрового лидерства 14 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 2 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 41 1
SAP Innovation Management 3 1
Cisco TelePresence SX 4 1
HP JetIntelligence 10 1
Pure Storage Purity 9 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 157 1
Яндекс.Телемост 61 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 4 1
Seiko Epson PrecisionCore 10 1
HP PageWide 28 1
Avaya Scopia 12 1
HPE Integrity - серия серверов 114 1
Polycom RPG 1 1
Росреестр - Национальная система пространственных данных 3 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 4 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
Пушкинская карта 1 1
IVA Largo - Видеотерминал 17 1
Google YouTube - Видеохостинг 2217 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 382 1
Microsoft Windows 10 11342 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 190 1
Huawei Mate - серия смартфонов 232 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1166 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 33 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 213 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 303 1
Apple iPhone 6 1620 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1242 1
Новиков Евгений 40 3
Лысенко Эдуард 232 3
Носков Константин 212 2
Шадаев Максут 444 2
Моторко Андрей 50 1
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 6 1
Юшин Игорь 1 1
Бабушкин Игорь 2 1
Белик Сергей 15 1
Левин Олег 1 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Мацюк Владимир 3 1
Астахов Михаил 3 1
Тимофеев Константин 3 1
Каленчук Алексей 6 1
Панов Андрей 5 1
Корнеев Андрей 5 1
Поляков Алексей 15 1
Патрикеев Алексей 8 1
Le Gourrierec Laurent - Ле Гурриерек Лоран 1 1
Пронин Вячеслав 2 1
Тен Антон 9 1
Фурсин Алексей 127 1
Хилоу Альберт 1 1
Алексеев Геннадий 1 1
Никитин Глеб 18 1
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 21 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Смирнова Елена 10 1
Максименко Владимир 10 1
Исаев Сергей 6 1
Агуреева Ольга 5 1
Лаврентьева Наталья 5 1
Деляфонтейн Андре Франсуа 1 1
Антонов Михаил 5 1
Ласовский Владимир 2 1
Хасьянова Гульнара 117 1
Сергунина Наталья 210 1
Лагода Георгий 59 1
Никифоров Николай 1151 1
Россия - Российская федерация - РФ 104835 31
Того - Тоголезская Республика 23043 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32810 10
Европа 10969 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12932 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13114 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 731 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12407 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1192 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 620 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 930 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2118 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 514 2
Россия - СФО - Кемеровская область 671 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 58 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45040 2
Финляндия - Финляндская Республика 1719 2
Россия - УФО - Челябинская область 918 2
Швеция - Королевство 1986 2
Норвегия - Королевство 1097 2
Россия - ЦФО - Тульская область 955 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 521 1
Россия - СФО - Иркутская область 813 1
Германия - Берлин 616 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 310 1
Швеция - Лулео 6 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 454 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 596 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 588 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 847 1
Россия - СЗФО - Псковская область 500 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2741 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 513 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 519 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 960 1
Северный полярный круг 55 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 187 1
Образование - Наука - Научная деятельность 4647 10
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11807 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1837 1
Русский язык 4415 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 286 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 460 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 182 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1747 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 734 1
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РИА Новости 761 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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