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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Экология и охрана окружающей среды Environment friendly Экологичность Экологический мониторинг Экологические технологии Экологический менеджмент
Публикаций - 600, упоминаний - 748
Экология и охрана окружающей среды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новиков Евгений 40 3
|Лысенко Эдуард 232 3
|Носков Константин 212 2
|Шадаев Максут 444 2
|Моторко Андрей 50 1
|Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 6 1
|Юшин Игорь 1 1
|Бабушкин Игорь 2 1
|Белик Сергей 15 1
|Левин Олег 1 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Мацюк Владимир 3 1
|Астахов Михаил 3 1
|Тимофеев Константин 3 1
|Каленчук Алексей 6 1
|Панов Андрей 5 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Поляков Алексей 15 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Le Gourrierec Laurent - Ле Гурриерек Лоран 1 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Тен Антон 9 1
|Фурсин Алексей 127 1
|Хилоу Альберт 1 1
|Алексеев Геннадий 1 1
|Никитин Глеб 18 1
|Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 21 1
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
|Смирнова Елена 10 1
|Максименко Владимир 10 1
|Исаев Сергей 6 1
|Агуреева Ольга 5 1
|Лаврентьева Наталья 5 1
|Деляфонтейн Андре Франсуа 1 1
|Антонов Михаил 5 1
|Ласовский Владимир 2 1
|Хасьянова Гульнара 117 1
|Сергунина Наталья 210 1
|Лагода Георгий 59 1
|Никифоров Николай 1151 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 570 1
|РИА Новости 761 1
|Известия ИД 292 1
|91Mobiles 297 1
|Будущее России. Национальные проекты 11 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|500 Startups 2297 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3138 1
|IBM Research 107 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru