Разделы

Интеграция
|

«Ростелеком» и «КорКласс» создадут единую сеть контроля состояния окружающей среды

«Ростелеком» и разработчик отечественных программных продуктов «КорКласс» предлагают регионам самостоятельную цифровую платформу экологического мониторинга для строительства единой сети контроля за состоянием окружающей среды в масштабах страны. Об этом заявил вице-президент по цифровым регионам «Ростелекома» Иван Зима.

Новое решение позволит регионам оперативно реагировать на экологические проблемы, снизить угрозы от них на 20–30% и ускорить исполнение федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровая платформа экомониторинга — универсальный инструмент для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды в регионах: качества воздуха, воды и почв, радиационного фона, а также предупреждения о пожарах и подтоплениях, построения прогнозов, моделирования экологических изменений. Отдельные модули экологического мониторинга уже успешно работают в Архангельской, Иркутской, Нижегородской, областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Они входят в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и объединяют данные с 350 постов экомониторинга в 115 населенных пунктах.

«Преимущество цифровой платформы экологического мониторинга перед отдельными модулями в том, что она позволяет собрать в одном месте все экологические показатели региона, анализировать их, моделировать воздействие экологических угроз на территорию региона, а главное — автоматически готовить перечень рекомендаций и действий, которые нужно предпринять природоохранной службе для минимизации рисков. Наша платформа собирает и анализирует данные радиационного, гидрохимического, метеорологического мониторингов, выбросов в атмосферу опасных химических веществ и информацию из передвижных лабораторий, которые замеряют уровень загрязнения воздуха или воды. Возможности платформы помогут губернаторам, бизнесу, ведомствам в сфере природопользования и охраны окружающей среды получать доступ к полной и достоверной информации об экологическом состоянии региона, оперативно реагировать на изменения экологической обстановки, а также снизить возможный ущерб в среднем на 20–30%», — сказал генеральный директор «КорКласса» Антон Гуренко.

По мнению вице-президента по цифровым регионам «Ростелекома» Ивана Зимы, экологическая безопасность — важнейший аспект внутренней политики страны и одно из приоритетных направлений развития технологий для умных и безопасных городов.

«Развитие платформ экомониторинга в каждом отдельном регионе позволит нам в перспективе создать единую сеть объективного контроля за состоянием окружающей среды. Такая масштабная сеть экологического мониторинга по всей стране ускорит исполнение федерального проекта “Комплексная система мониторинга качества окружающей среды”, входящего в национальный проект “Экология”», — отметил он.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота
ИТ в банках

***

ООО «КорКласс» — разработчик отечественных программных продуктов, внесенных в реестр отечественного ПО, для безопасных и умных городов. Цифровая платформа для «Безопасного города» - флагман среди решений компании. Внедрена в 12 регионах России. В 2021 г. компания представила новую версию в формате линейки продуктов программного ядра системы под названием CoreSoft. 51% уставного капитала компании принадлежит ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 47,5 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

Власти оживили буксовавший два года проект ГИС градостроения России

Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

России обещан дефицит серверов

Гендиректором Softline Россия стал выходец из Xerox

Эксперты по безопасности обнаружили заражения в 75% критически важных медицинских устройств

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022