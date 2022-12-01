Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Метеорология Климатология Гидрометеорология Океанология Погода

Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода


01.12.2022 РЖД может перестать продавать билеты на поезда. Во всем виновата IBM и ее z-архитектура 1
01.12.2022 VK представляет новую умную колонку «VK капсула нео» 1
30.11.2022 «Мегафон» разогнал 4G в «золотой столице» Красноярского края 1
28.11.2022 В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет 1
25.11.2022 «Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE 1
24.11.2022 Елена Черникова -

Елена Черникова, «РТК-Солар»: Госсектор стремится к защите от внутренних угроз

 1
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали 1
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1
15.11.2022 10 главных мифов об электромобилях 1
09.11.2022 Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО 1
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 2
27.10.2022 В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково» 1
25.10.2022 «Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club 1
21.10.2022 ИИ упростил устоявшиеся алгоритмы решения фундаментальных математических задач 1
17.10.2022 В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт» 1
27.09.2022 Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли 1
26.09.2022 В продажу поступают зарубежные ноутбуки с предустановленной главной российской ОС 1
23.09.2022 «Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды 1
23.09.2022 Мобильный интернет «Мегафона» впервые появился в ареале обитания амурского тигра 1
15.09.2022 Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант 1
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 1
01.09.2022 Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма» 1
11.08.2022 Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж 1
05.08.2022 «Яндекс маркет» сократил выбросы своей службы доставки с помощью автоматического планирования маршрутов 1
04.08.2022 ЦППК завершила установку почти 150 валидаторов новой модели на Казанском направлении 1
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray 1
27.07.2022 В подписке «Яндекс драйва» появились новые автомобили Chery 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
14.07.2022 В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс» 1
12.07.2022 Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ 1
06.07.2022 Треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве 1
29.06.2022 «Яндекс погода» вышла на рынок Латинской Америки 2
17.06.2022 В России стартовала разработка системы мониторинга климатически активных веществ 1
16.06.2022 Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры 1
15.06.2022 «Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта 1
08.06.2022 Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику 1
28.04.2022 «Яндекс погода» начала делать тематические прогнозы 1
28.04.2022 «Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя 1
28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании 1
14.04.2022 Ассистенты «Салют» появились в геосервисе 2ГИС на Android 1

Публикаций - 1471, упоминаний - 1547

Метеорология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
Yandex - Яндекс 5551 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
Intel Corporation 11624 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 3
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 50 2
Telegram Group 999 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 2
ФОРС - Центр разработки 551 1
Nvidia Corp 3203 1
Крок - Croc 1683 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Lenovo Group 2151 1
LG Electronics 3530 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 1
Apple Inc 11103 1
Samsung Electronics 9667 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Microsoft Corporation 23395 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Самолёт ГК 1649 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
Газпром ПАО 1144 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 23 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 12
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 6
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
Президент Российской Федерации 3492 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 137 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 10
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 4
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
Data monetization - Монетизация данных 1306 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 232 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 518 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 1
Microsoft Windows 2000 12612 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 6
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 4
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 3
Linux OS 8153 3
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 2
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 84 2
Яндекс.Карты и Транспорт 386 2
Google Android 12432 2
IBM TotalStorage SAN 32 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 1
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 14 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 7 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Росгидромет ICON 34 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
Путин Владимир 2696 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 52
Земля - планета Солнечной системы 9676 49
Япония 12847 16
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 10
Солнечная система - Solar system 2449 9
Луна - спутник Земли 1316 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 6
Россия - Сибирь 2004 4
Беларусь - Белоруссия 4165 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 3
Юпитер - планета Солнечной системы 532 3
Китай - Тайвань 3659 3
Бразилия - Федеративная Республика 2082 3
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Казахстан - Республика 4750 2
Сатурн - Титан (спутник) 424 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 1
Уран - планета Солнечной системы 531 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Америка 2151 1
Армения - Республика 1352 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Северный Ледовитый океан - Карское море 11 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы 268 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 57 1
США - Канзас 27 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 703 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 317 2
Метан - methanum - болотный газ 341 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 1
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 74 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 13
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще