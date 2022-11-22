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Системное программное обеспечение System software

Системное программное обеспечение - System software


22.11.2022 В России появятся десятки новых классов отечественного ПО 1
16.11.2022 Реформа электронной подписи в России опять забуксовала. Власти винят санкции 1
10.11.2022 Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица 1
08.11.2022 АРПП «Отечественный софт» проведет в Самаре практическую ИТ-конференцию для промышленников 1
02.11.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз

 1
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 1
24.10.2022 Как компания Toimi перевела нефть в цифру 1
19.10.2022 Минцифры запустило маркетплейс российского ПО 1
06.10.2022 Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак 1
05.10.2022 Российский алкогольный регулятор удаляет софт Microsoft на сотнях серверов и ПК, чтобы поставить отечественное ПО 1
27.09.2022 Как российским компаниям развивать ИТ-ландшафт в новой реальности? 1
22.09.2022 «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок 1
14.09.2022 В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса» 1
08.09.2022 Разработчик самой популярной российской ОС замахнулся на собственную СУБД 1
07.09.2022 «Газпром нефть» переходит на российский Linux и офисное ПО 1
05.09.2022 Минцифры запустило маркетплейс российского ПО в тестовом режиме 1
16.08.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором НТЦ ИТ РОСА 1
08.08.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Smart Fraud Detection в России 1
02.08.2022 Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер 1
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 1
01.08.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о первом этапе работы индустриальных центров создания отраслевого софта 3
26.07.2022 АРПП «Отечественный софт» представила каталог программ сотрудничества для школ и вузов 1
11.07.2022 Сергей Тихомиров -

Сергей Тихомиров, Custis: Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто

 1
11.07.2022 Андрей Чепакин, ELMA — о трансформации рынка BPM и изменении требований клиентов за прошедший год 1
27.06.2022 Дмитрий Исаев -

Дмитрий Исаев, Softline: Мы видим превосходные перспективы развития облачного бизнеса в России

 1
21.06.2022 Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским 1
21.06.2022 4 проблемы ИТ в филиалах и способы их решения 1
14.06.2022 Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам 1
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 1
Астра Линукс, Илья Сивцев 2
09.06.2022 Иван Колегов, Selectel: Миллионы рублей в месяц экономят компании даже при базовом внедрении VDI 1
07.06.2022 При условии дешевых кредитов можно на 80-90% заместить продукцию иностранных вендоров железа к 2025-2026 гг. 1
07.06.2022 Softline представила платформу CloudMaster и решение Coster 1
03.06.2022 ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области 1
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 2
18.05.2022 Softline помогла подготовить сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области работе с российским ПО 1
12.05.2022 Выручка российского Linux-разработчика, созданного бывшим министром связи, рухнула в три раза 1
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
27.04.2022 ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat 1
22.04.2022 «Инфосистемы джет» поможет компаниям оптимизировать ИТ-мощности и переориентироваться на отечественные и Open Source-технологии 1

Публикаций - 565, упоминаний - 593

Системное программное обеспечение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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