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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Самоизоляция комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19)
Публикаций - 192, упоминаний - 205
Самоизоляция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Помозов Алексей 10 2
|Путин Владимир 2483 2
|Печатников Анатолий 28 1
|Половников Сергей 10 1
|Гринис Диана 4 1
|Машин Дмитрий 15 1
|Добродеев Борис 92 1
|Федоров Алексей 60 1
|Молчанова Елена 11 1
|Ярцев Михаил 4 1
|Раевский Алексей 74 1
|Анохин Павел 13 1
|Пятигорский Александр 24 1
|Морозова Анастасия 34 1
|Шатковская Валерия 8 1
|Лысенко Эдуард 227 1
|Сентябрев Евгений 10 1
|Воронин Андрей 7 1
|Щиров Илья 28 1
|Овчинникова Евгения 10 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Лукашкин Сергей 25 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Решетин Олег 41 1
|Волин Алексей 114 1
|Березин Максим 67 1
|Жаров Александр 171 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
|КиноПоиск - портал о кино 126 1
|Forbes - Форбс 575 1
|Известия ИД 288 1
|Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
|Content-Review 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru