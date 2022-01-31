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Самоизоляция комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19)



31.01.2022 Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж 1
19.08.2021 Крошечное обновление намертво лишает связи iPhone. Под угрозой десятки миллионов устройств 1
04.08.2021 Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021 1
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
31.03.2021 Исследование «Точки»: как российский бизнес изменился спустя год после введения карантина 1
12.03.2021 «Лаборатория Касперского»: 40% сотрудников небольших компаний задумались о смене профессии во время пандемии 1
19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1
18.11.2020 «ВТБ Лизинг» внедряет мобильный офис 1
18.11.2020 Массовый переход в онлайн спровоцировал спрос на операторов контакт-центров 1
29.10.2020 Google запустила YouTube Select в России 1
25.09.2020 Банк «Открытие» запустил виджет мобильного приложения на iOS 14 1
15.09.2020 Онлайн-магазин «Стокманн» справляется с ростом запросов с помощью «Облака КРОК» 1
17.08.2020 Рынок компьютерной техники России побил все рекорды последних лет 1
17.08.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок компьютерной техники достиг максимального объема за последние шесть лет 1
12.08.2020 Tele2 запустил тариф-конструктор «Интернет для устройств» 1
07.08.2020 «М.Видео-Эльдорадо» запустила SMS-подписание кредитных договоров 1
24.07.2020 «Юла» рассказала о пользовательской активности во время самоизоляции 1
03.07.2020 Viber выяснил, как изменилась жизнь пользователей после самоизоляции 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
01.06.2020 В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков 1
29.05.2020 Eset: каждый десятый пользователь в России пострадал от шантажа во время самоизоляции 1
29.05.2020 Европу ждет крупнейший в истории обвал рынка смартфонов. Россия пострадает больше всех 2
29.05.2020 Сбербанк запустил сервис удаленного открытия счета эскроу 1
29.05.2020 Российские власти хотят создать приложение для слежки за мигрантами 1
28.05.2020 Tele2 запустил в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт 1
28.05.2020 App Annie и IDC подвели итоги развития игрового рынка в первом квартале 1
27.05.2020 К интерактивному флешмобу GPMD присоединились 10 крупных брендов 1
27.05.2020 ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса 1
27.05.2020 Взбесившиеся алгоритмы YouTube начали блокировать исполнителей классической музыки 1
26.05.2020 ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем 1
25.05.2020 МТС организовала для медиков бесконтактный мониторинг сердечно-сосудистой системы 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
21.05.2020 Сотрудники «Магнита» овладеют навыками ИБ и удаленной коммуникации с помощью «Talenttech.Обучения» 1
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции 1
21.05.2020 СП Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольный пакет акций в сервисе «Самокат» 1
21.05.2020 Трафик столичных бизнес-абонентов Tele2 в апреле вырос на 28% 1
21.05.2020 Perekrestok.ru запустил мобильное приложение «Онлайн.Перекресток» 1
20.05.2020 «Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее 1

Публикаций - 192, упоминаний - 205

Самоизоляция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5248 3
Yandex - Яндекс 4836 3
data.ai - App Annie 78 2
Acer Group 2270 2
Apple Inc 10432 2
Lenovo Group 2032 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1766 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8658 2
Huawei 3110 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 2
VK - Mail.ru Group 2962 1
Ситилинк - Citilink 250 1
Snap Inc 50 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 359 1
Telegram Group 716 1
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
Skyworth 11 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 27 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7944 1
Google LLC 9888 1
Nintendo 692 1
Hisense Group 58 1
Sony 6089 1
Diasoft - Диасофт 522 1
Toshiba Corporation 2830 1
LG Electronics 3264 1
Xiaomi 1018 1
Microsoft Corporation 22078 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2302 1
Samsung Electronics 9167 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2029 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5053 5
Яндекс.Еда 218 4
Wildberries - Вайлдберриз 172 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 3
О2О Delivery club 165 3
AliExpress 311 3
Связной ГК 1114 2
X5 Group - Пятёрочка 295 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 607 2
Stockmann - Стокманн 5 1
АТАК - сеть магазинов 841 1
IKEA - ИКЕА 120 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 152 1
Avito - Авито 208 1
Открытие ФК 2094 1
Urent - сервис аренды самокатов 7 1
ВТБ Лизинг 47 1
Точка 645 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 119 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Синара Банк - СКБ-банк 104 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 135 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 380 1
Visa International 1677 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 51 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3018 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7679 3
Президент Российской Федерации 3140 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2182 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1174 1
Правительство Москвы 1514 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1122 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 257 1
Правительство РФ 7144 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1393 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9573 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31781 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1771 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5344 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10292 3
Сервер - Серверные платформы 3136 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 698 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 907 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6468 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4038 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 694 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1059 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1142 2
МФУ - Многофункциональное устройство 818 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1138 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3339 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14652 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5309 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4174 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 258 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1874 1
Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника 8 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 833 1
Утюг 31 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8041 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1160 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 108 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1321 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 10 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1230 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 14 1
Принтер - Printer 746 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2591 1
СВЧ - микроволновая печь 36 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 749 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2096 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6400 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 808 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1254 1
Apple iOS 6309 5
Apple - App Store 2383 3
WhatsApp Messenger 714 3
ByteDance TikTok 128 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6016 2
Google Play - Google Store - Android Market 2671 2
Rakuten Viber 474 2
Apple iPod Touch 720 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 189 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1811 1
Zecurion DLP 38 1
Snapchat 93 1
Telegram - Мессенджер 98 1
Открытие ФК OpenKey - клавиатура 3 1
Microsoft Windows 10 11245 1
Google YouTube - Видеохостинг 2205 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 639 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1134 1
Microsoft Skype 1896 1
Google YouTube Select 1 1
God of War - компьютерная игра 35 1
Rambler Price.ru 42 1
Photomath 4 1
Zoom Cloud Meetings 3 1
ВТБ Онлайн 153 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 38 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1492 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 76 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 86 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 237 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 79 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3837 1
ВТБ Мои Инвестиции 42 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 33 1
Google Classroom 3 1
Google YouTube Kids 9 1
Google Android 11708 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 133 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 59 1
Google Android APP - Advanced Protection Program 124 1
Помозов Алексей 10 2
Путин Владимир 2483 2
Печатников Анатолий 28 1
Половников Сергей 10 1
Гринис Диана 4 1
Машин Дмитрий 15 1
Добродеев Борис 92 1
Федоров Алексей 60 1
Молчанова Елена 11 1
Ярцев Михаил 4 1
Раевский Алексей 74 1
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Образование в России 1688 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 154 1
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 277 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
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Известия ИД 288 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Content-Review 3 1
IDC - International Data Corporation 4583 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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