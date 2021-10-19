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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком-Солар
Rostelecom-Solar
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 268, упоминаний - 492
Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернов Даниил 49 27
|Дрюков Владимир 29 14
|Ляпунов Игорь 52 12
|Назаренко Денис 10 10
|Рябова Галина 21 9
|Бондарь Дмитрий 19 9
|Колесов Александр 19 6
|Карпов Илья 27 6
|Осеевский Михаил 221 6
|Дружинин Евгений 19 5
|Климов Михаил 7 5
|Крохин Валентин 20 4
|Баринов Александр 22 4
|Путин Владимир 1820 4
|Родионов Михаил 40 3
|Мирошниченко Иван 3 3
|Исаева Ольга 3 3
|Андрияшин Алексей 13 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Лукиных Василий 9 3
|Слепов Олег 2 2
|Sanchez Alain - Санчез Алан 2 2
|Проскура Дмитрий 25 2
|Шмелева Елена 5 2
|Шумко Игорь 2 2
|Касперская Наталья 197 2
|Дрозд Алексей 5 2
|Карантаев Владимир 2 2
|Залевский Игорь 3 2
|Прибочий Михаил 34 2
|Акулов Сергей 2 2
|Гришин Алексей 19 2
|Соколов Алексей 121 2
|Сухих Ян 6 2
|Юдаков Антон 2 2
|Sarno Joe - Сарно Джо 7 2
|Трофимов Александр 1 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755843, в очереди разбора - 659533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755843, в очереди разбора - 659533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru