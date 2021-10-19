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Ростелеком-Солар
Rostelecom-Solar


19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза 1
15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 3
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 3
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 2
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
14.09.2021 «Ростелеком-Солар»: лишь 1 из 10 российских организаций осознает опасность уязвимостей в веб-приложениях 1
08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 2
07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 2
18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 1
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ» 3
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
03.08.2021 МОУ «Институт инженерной физики» использует Solar appScreener 1
29.07.2021 «Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО 2
22.07.2021 «Ростелеком-Солар»: больше половины веб-приложений позволяют хакерам проникнуть в инфраструктуру компании 2
22.07.2021 Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» за 2 года передала ФСТЭК информацию о 120 уязвимостях 1
22.07.2021 Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании 1
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
24.06.2021 Вышла новая версия Solar Dozor 7.4 1
23.06.2021 «Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура 1
15.06.2021 «Ростелеком-Солар» получил право инициировать блокировку фишинговых сайтов в Рунете 2
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 2
08.06.2021 «Ростелеком-Солар» вступил в международное ИБ-сообщество FIRST 1
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 2
31.05.2021 «Ростелеком-Солар» представил первую в России систему мониторинга продуктивности персонала Solar addVisor 1
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 1
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 1
20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными 5
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти 4
17.05.2021 Каждая пятая российская компания в 2020 году регистрировала ИБ-инциденты, связанные с правами доступа 4
17.05.2021 Подведомственный вуз Минцифры открыл киберполигон 2
14.05.2021 Дмитрий Чернышенко: «На пяти киберполигонах пройдут учения в 2021 году» 2
12.05.2021 «Ростелеком» и НКЦКИ выявили серию масштабных кибератак на российские органы государственной власти 2
20.04.2021 В новой версии Solar webProxy 3.6 появилась функциональность обратного прокси-сервера 2
15.04.2021 В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart 3
07.04.2021 «Ростелеком-Солар»: Москва стала лидером по количеству атак на корпоративные веб-приложения в 2020 году 2
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой 2
31.03.2021 «Ростелеком-Солар» представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз 1
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон» 2

Публикаций - 268, упоминаний - 492

Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 77
Microsoft Corporation 10997 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 9
Инфосистемы Джет 675 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Cisco Systems 2035 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
SAP SE 3207 6
Fortinet 286 6
InfoWatch - Инфовотч 600 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
IBM 3524 5
Крок 1219 4
Информзащита 422 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 3
NortonLifeLock (Symantec) 773 3
Код Безопасности 365 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Dr.Web - Доктор Веб 974 3
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 3 3
Softline - Софтлайн 1472 3
3726 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 2
Huawei 2723 2
Центр мониторинга сетей связи 5 2
Telegram Group 702 2
Ланит ГК 1154 2
Oracle Corporation 3331 2
Xiaomi 904 2
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Старт2ком 5 2
Башинформсвязь 79 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Schneider Electric 408 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Ак Барс Банк 173 3
X5 Group 599 2
МТС банк 254 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Альфа-Банк 1122 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
AliExpress 275 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Александровский Банк 9 1
Lego 84 1
Pandao 21 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
The Walt Disney Company 166 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Warner Bros. International Television Distribution 177 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 10 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Almaz Capital Partners 118 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Калашников ГК 8 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Lifcar - Оператор каршеринга 1 1
CarTrek 1 1
Куулклевер 1 1
Ароматный мир 3 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Nike 85 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Энергобанк АКБ 4 1
МСП банк 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 13
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 6
Президент Российской Федерации 1439 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
Правительство РФ 2198 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Республики Казахстан - ЕНПФ - Единый накопительный пенсионный фонд 1 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 2 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роснано 456 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 80
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 16
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 8
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 99 5
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 5
Google Android-приложения и разработчики 236 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 4
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 4
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 4
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 16 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
Industrial Ethernet для применения в промышленности 9 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 43
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 20
Google Android 10750 16
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 16
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 27 13
Apple iOS 5741 12
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 11
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 10
JavaScript - Язык программирования 625 10
Java - Язык программирования 1166 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Apple macOS 921 9
Microsoft Windows 10 6602 7
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 6
Linux OS 4236 6
SQL - Язык программирования 432 6
Apple - App Store 2198 6
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 4
Ростелеком Национальный Киберполигон 9 4
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 5 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
Microsoft Office 1916 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 3
Kotlin - Язык программирования 20 3
Ростелеком ЕПСК - Единая платформа сервисов кибербезопасности 4 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
WhatsApp Messenger 654 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
Microsoft Azure 1171 2
C/C++ - Язык программирования 23 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 15 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 23 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 80 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
Ред ОС 239 2
Чернов Даниил 49 27
Дрюков Владимир 29 14
Ляпунов Игорь 52 12
Назаренко Денис 10 10
Рябова Галина 21 9
Бондарь Дмитрий 19 9
Колесов Александр 19 6
Карпов Илья 27 6
Осеевский Михаил 221 6
Дружинин Евгений 19 5
Климов Михаил 7 5
Крохин Валентин 20 4
Баринов Александр 22 4
Путин Владимир 1820 4
Родионов Михаил 40 3
Мирошниченко Иван 3 3
Исаева Ольга 3 3
Андрияшин Алексей 13 3
Абакумов Евгений 103 3
Лукиных Василий 9 3
Слепов Олег 2 2
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 2
Проскура Дмитрий 25 2
Шмелева Елена 5 2
Шумко Игорь 2 2
Касперская Наталья 197 2
Дрозд Алексей 5 2
Карантаев Владимир 2 2
Залевский Игорь 3 2
Прибочий Михаил 34 2
Акулов Сергей 2 2
Гришин Алексей 19 2
Соколов Алексей 121 2
Сухих Ян 6 2
Юдаков Антон 2 2
Sarno Joe - Сарно Джо 7 2
Трофимов Александр 1 1
Арсентьев Андрей 54 1
Смирнов Алексей 142 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 14
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 7
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - ПФО - Самара 1285 4
Европа 3725 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 3
Индия - Республика 2156 3
Украина 3344 3
Прибалтика - Балтия 589 3
Франция - Французская Республика 2109 2
Ближний Восток 1466 2
Южная Корея - Республика 1448 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 2
Россия - СФО - Новосибирск 1954 2
Канада 1290 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Россия - Владивосток 864 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Северная Америка 1402 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 2
Сингапур - Республика 808 2
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Россия - Тверская область 246 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 1
Малайзия 336 1
Нидерланды 969 1
Арктика 141 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Нижегородская область 736 1
Россия - Хабаровск 617 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 18
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Киберучения 2 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Мертвые души 22 1
Русский язык 966 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 102 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
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