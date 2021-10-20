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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Республика Крым


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 1
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 2
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 3
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 7
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 7
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
09.08.2021 «Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей 1
26.07.2021 «Черноморнефтегаз» перешел на отечественное коммуникационное ПО 3
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 2
31.05.2021 «Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ 1
28.05.2021 Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 3
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 2
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
04.03.2021 Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео 1
02.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
11.02.2021 Минцифры вдвое ускорит регистрацию софта в реестре отечественного ПО, заметно ужесточив требования к продуктам 1
18.01.2021 Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1

Публикаций - 627, упоминаний - 1983

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 117
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 84
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 71
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 69
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 67
Киевстар 271 47
Укртелеком 140 41
Крымтелеком 41 39
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 37
Google LLC 7439 34
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 135 34
Microsoft Corporation 11628 33
К Телеком 44 31
Yandex - Яндекс 4129 29
Apple Inc - Эппл Рус 7861 28
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 25
Ростех - Ростехнологии 2230 23
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 21
Facebook 3796 20
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 20
К-Телеком - Win Mobile 22 19
Таттелеком 111 19
PayPal 457 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 18
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 18
Миранда-Медиа 20 17
Астелит 77 17
VK - Mail.ru Group 2508 16
Oracle Corporation 3466 15
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 15
Тримоб 30 15
Восход ФГБУ НИИ 368 14
3934 14
IBM 3677 14
Twitter 2205 14
Huawei 2750 14
Крок 1230 13
Интертелеком - Intertelecom 31 13
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 11
Мотив - Екатеринбург-2000 105 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 36
Visa International 1358 18
УЭК - Универсальная электронная карта 512 18
РЖД - Российские железные дороги 1093 17
Почта России ПАО 1586 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 16
НСПК - Национальная система платежных карт 257 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
Аэрофлот 496 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 8
eBay Inc 565 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 8
Уралсиб Банк 391 7
Альфа-Банк 1135 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 6
Ак Барс Банк 174 6
Qiwi 783 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 102 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 6
Газпром ПАО 538 6
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 5
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 5
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 5
ВТБ Банк Москвы 379 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 5
Банк Россия 56 5
System Capital Management (SCM) 23 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
X5 Group 601 5
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 5
Газпром нефть 384 4
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
DHL Express 83 4
Черкизово ГК 73 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Газпромбанк - ГПБ 696 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 4
Открытие ФК 542 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 168
Правительство РФ 2226 66
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 62
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 60
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 45
Президент Российской Федерации 1447 40
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 30
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 29
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 27
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 15
Счётная палата РФ 464 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 14
Федеральное казначейство России 766 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Правительство Москвы 660 11
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 10
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
Администрация Президента РФ 274 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 8
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 6
ЛДПР 70 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Руссофт - Russoft 269 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 3
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Демократическая политическая партия США 39 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 49 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
OSI - Open Source Initiative 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
Linux Foundation 159 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 46
3G - Стандарт мобильной связи 3835 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 13
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 11
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 10
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 42 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 6
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 6
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 5
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 5
Big Data - Большие данные 1136 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 26
Linux OS 4386 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 19
Google Android 10752 19
Apple - App Store 2199 18
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 17
Apple iOS 5744 17
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 12
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 12
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 11
Microsoft Windows 10 6810 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 10
VK - Mail.ru Одноклассники 864 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Яндекс.Карты и Транспорт 293 9
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 8
WhatsApp Messenger 654 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 7
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 7
Rakuten Viber 429 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 6
Google AdSense 69 6
Google Chrome - браузер 1119 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 6
Apple iPad 3263 6
МТС SIM-карты 35 5
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 5
Linux - Debian GNU 277 5
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 5
Microsoft Skype 1501 5
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Никифоров Николай 1126 59
Медведев Дмитрий 1437 47
Путин Владимир 1840 35
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 20
Аксаков Анатолий 98 16
Голомолзин Анатолий 57 16
Меняйло Сергей 17 15
Ахметов Ринат 52 14
Окунь Дмитрий 16 13
Иванов Олег 124 13
Полонский Дмитрий 13 12
Носков Константин 203 12
Козырев Алексей 270 11
Духовницкий Олег 91 11
Попов Алексей 319 11
Жаров Александр 165 10
Натрусов Артем 121 9
Ротенберг Аркадий 42 9
Ротенберг Игорь 35 8
Миронов Сергей 43 8
Щеголев Игорь 676 7
Шадаев Максут 384 7
Онищенко Владислав 41 7
Паршин Максим 143 7
Смирнов Алексей 144 7
Акимов Максим 167 6
Бойко Елена 151 6
Волин Алексей 113 6
Лигачев Глеб 60 6
Петров Михаил 89 6
Путятинский Сергей 53 6
Сергеев Сергей 63 6
Громов Ростислав 7 6
Евраев Михаил 222 6
Дьяченко Валерий 66 6
Кирюшин Сергей 52 5
Малков Павел 38 5
Артемьев Игорь 68 5
Лысенко Эдуард 209 5
Ермолаев Артем 340 5
Россия - Российская федерация - РФ 58975 521
Россия - ЮФО - Севастополь 420 300
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 168
Украина 3547 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 75
Россия - Симферополь 118 57
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 52
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 30
Россия - СФО - Новосибирская область 843 28
Украина - Киев 508 27
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 26
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 26
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Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 25
Россия - УФО - Челябинская область 674 24
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 22
Россия - СФО - Новосибирск 2037 22
Россия - СФО - Республика Алтай 712 22
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 22
Беларусь - Белоруссия 2152 21
Россия - ПФО - Казань 1548 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 21
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