Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Республика Крым
Публикаций - 627, упоминаний - 1983
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 59
|Медведев Дмитрий 1437 47
|Путин Владимир 1840 35
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 20
|Аксаков Анатолий 98 16
|Голомолзин Анатолий 57 16
|Меняйло Сергей 17 15
|Ахметов Ринат 52 14
|Окунь Дмитрий 16 13
|Иванов Олег 124 13
|Полонский Дмитрий 13 12
|Носков Константин 203 12
|Козырев Алексей 270 11
|Духовницкий Олег 91 11
|Попов Алексей 319 11
|Жаров Александр 165 10
|Натрусов Артем 121 9
|Ротенберг Аркадий 42 9
|Ротенберг Игорь 35 8
|Миронов Сергей 43 8
|Щеголев Игорь 676 7
|Шадаев Максут 384 7
|Онищенко Владислав 41 7
|Паршин Максим 143 7
|Смирнов Алексей 144 7
|Акимов Максим 167 6
|Бойко Елена 151 6
|Волин Алексей 113 6
|Лигачев Глеб 60 6
|Петров Михаил 89 6
|Путятинский Сергей 53 6
|Сергеев Сергей 63 6
|Громов Ростислав 7 6
|Евраев Михаил 222 6
|Дьяченко Валерий 66 6
|Кирюшин Сергей 52 5
|Малков Павел 38 5
|Артемьев Игорь 68 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Ермолаев Артем 340 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786469, в очереди разбора - 690145.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786469, в очереди разбора - 690145.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru