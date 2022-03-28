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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon


28.03.2022 Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями
11.03.2022 Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных
26.11.2021 Росгвардия отстояла свои аппетиты и получит 3,8 миллиарда на обработку больших данных
25.11.2021 Америка ввела санкции против МФТИ. Под вопросом поставки «железа» и ПО
18.06.2021 Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны
31.05.2021 Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы
26.05.2021 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта
29.01.2021 НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство
26.08.2020 «Росэлектроника» представила новый комплекс виртуальной реальности для военных связистов
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников»
23.07.2020 Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества
09.06.2020 Хакеры украли и зашифровали данные создателей ядерного оружия США
07.05.2020 Военным России ужесточили наказание за пользование смартфонами
25.12.2019 Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия
17.12.2019 Зампред коллегии ВПК РФ посетил предприятие концерна «Автоматика» в Калуге
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства
08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию
31.10.2019 ИТ-проектам Росгвардии в девять раз урезали финансирование
23.09.2019 Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз
02.08.2019 Федеральный кадровый центр ОПК авторизован на обучение Astra Linux
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных
02.07.2019 «Русбитех» представил свои разработки на форуме «Армия-2019»
28.06.2019 «Росэлектроника» представила очки виртуальной реальности для военных
26.06.2019 Концерн «Автоматика» представил комплекс автоматизированного учета контроля оборота оружия и боеприпасов
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили
20.12.2018 Армия США при боевых действиях годами использует «дырявые» приложения для Android. Видео
12.12.2018 «Яндекс» обвинили в раскрытии секретных военных объектов по всему миру
11.12.2018 «Росэлектроника» разработала комплекс обработки геопространственной информации для военных
21.11.2018 Россиян переведут с военных билетов на электронные военные карточки
14.11.2018 Новый российский суперкомпьютер займется проектированием оружия
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема»
04.10.2018 Минобороны придется доплатить 400 миллионов за систему «электронных военных билетов»
28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018»
01.08.2018 ИТ-закупки Минобороны ушли в полное подполье

Публикаций - 1120, упоминаний - 1253

ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2532 341
Microsoft Corporation 22497 148
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 140
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 138
Google LLC 10352 111
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 108
6072 99
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 86
Intel Corporation 11262 84
Apple Inc 10683 78
EA - Electronic Arts 1270 76
Meta Platforms - Facebook 4267 72
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 63
Новый диск 905 59
Oracle Corporation 6035 56
IBM - International Business Machines Corp 8941 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 54
SAP SE 4595 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 52
Элемент ГК - Elementec 1523 51
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 49
Ростех - Автоматика Концерн 1008 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 48
Huawei 3222 47
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 734 44
Twitter 2493 44
Воентелеком 140 42
Bethesda Softworks 252 38
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 38
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 37
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 37
Акелла 847 37
Samsung Electronics 9333 36
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 36
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 36
Галактика - Корпорация 1077 35
AMD - Advanced Micro Devices 3661 35
EA DICE 155 33
HP Inc. 5313 32
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 196
Самолёт ГК 216 142
Boeing 957 88
Lockheed Martin 730 88
Точка 1820 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 61
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 57
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 49
Northrop Grumman 200 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 38
Россети Ленэнерго 786 32
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 31
РЖД - Российские железные дороги 1458 30
BAE Systems 162 27
Ростех - Вертолеты России 149 27
Почта России ПАО 1853 26
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 26
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 26
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 25
Газпром ПАО 1008 25
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 24
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 22
Открытие ФК 2713 20
Май - Российская торговая компания 416 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 19
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 17
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 16
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 15
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 13
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 30 13
Лента - Сеть розничной торговли 912 12
АвтоВАЗ 188 12
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 11
Airbus Defence and Space - EADS 150 11
Visa International 1809 11
Роснефть НК 434 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 11
Аэрофлот 648 10
eBay Inc 1576 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 603
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 462
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 431
Правительство РФ 8292 238
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 198
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 172
Президент Российской Федерации 3770 150
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 145
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 116
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 114
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 113
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 113
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 96
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 93
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 78
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 74
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 64
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 63
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 61
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 59
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 59
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 55
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 54
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 48
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 47
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 46
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 45
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 45
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 41
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 40
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 40
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 37
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 37
Администрация Президента РФ 904 36
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 35
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 31
Федеральное казначейство России 1345 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 31
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 27
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 11
Аль-Каида - террористическая организация 53 9
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 8
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 7
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 6
ГИС-Ассоциация 231 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
Единая Россия - Политическая партия 246 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 5
Демократическая политическая партия США 91 5
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 4
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 4
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
ЛДПР 98 3
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
Лига содействия оборонным предприятиям 5 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 3
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 3
Greenpeace - Гринпис 115 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
Linux Foundation 167 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 600
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 446
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 391
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 373
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 330
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 325
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 317
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 274
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MedTech - Medical technology - Health technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифр 2908 109
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 92
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 91
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 89
Социальные сети - Соцсети 4447 84
ЭОС Дело СЭД 4365 176
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 163
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 162
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 145
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 137
Microsoft Windows 2000 2856 101
LG 75SM99 2832 92
Linux OS 7669 88
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 81
Microsoft Windows 10 11713 78
Google Android 11959 76
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 66
Apple iPhone 6 2649 62
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 60
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 54
Age of Kings 498 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 44
EA Battlefield - Компьютерная игра 231 44
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 43
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 43
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 40
Apple iOS 6422 37
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 34
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 31
Intel x86 - архитектура процессора 1391 28
Google YouTube - Видеохостинг 2277 28
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 26
Космодром Байконур 1025 25
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 25
Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 25
Microsoft Office 3247 24
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 317 24
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 302 24
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 23
Microsoft Windows 2104 22
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 22
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 22
Fallout 135 22
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 21
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 21
Путин Владимир 2542 97
Медведев Дмитрий 1604 40
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 36
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 32
Якунин Александр 48 31
Рогозин Дмитрий 88 27
Шойгу Сергей 84 27
Калинин Александр 124 26
Никифоров Николай 1161 22
Чемезов Сергей 134 22
Сердюков Анатолий 78 20
Рейман Леонид 1009 20
Давыдов Александр 42 19
Иванов Сергей 360 18
Тамодин Николай 46 17
Скоков Сергей 26 16
Bush George - Буш Джордж 301 15
Зверев Андрей 57 15
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 15
Мишустин Михаил 376 12
Сахненко Сергей 76 12
Хозин Леонид 11 11
Левкевич Михаил 60 11
Кабанов Владимир 174 11
Борисов Юрий 107 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 10
Свердлов Денис 170 10
Estacado Jackie - Эстакадо Джеки 16 10
Евтушенко Олег 126 10
Касперская Наталья 248 9
Щеголев Игорь 685 9
Шадаев Максут 460 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 9
Опанасенко Всеволод 120 9
Biden Joe - Байден Джо 58 9
McAfee John - МакАфи Джон 29 8
Ананьев Алексей 107 8
Бойко Елена 174 8
Колесов Николай 19 8
Ковалев Александр 157 7
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1696
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1395
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 429
Земля - планета Солнечной системы 7427 386
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 328
Европа 12319 265
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 213
Германия - Федеративная Республика 8903 198
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 197
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 194
Япония 10069 155
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 148
Иран - Исламская Республика Иран 954 128
Франция - Французская Республика 5665 127
Индия - Республика 4263 123
Ирак - Республика 666 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 120
Израиль 1756 111
Украина 6212 109
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 105
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 99
Южная Корея - Республика 4394 85
Канада 3319 84
Италия - Итальянская Республика 3310 70
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 68
Казахстан - Республика 4467 63
США - Колумбия - Вашингтон 1169 62
Беларусь - Белоруссия 3525 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 61
Китай - Тайвань 2115 60
США - Калифорния 3381 60
Ближний Восток 2549 57
Америка Северная 2650 55
Австралия - Австралийский Союз 2791 54
Уран - планета Солнечной системы 177 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 50
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 46
Азия - Азиатский регион 3803 46
Испания - Королевство 2917 45
Турция - Турецкая республика 1708 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 734
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 515
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 504
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 420
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 382
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 374
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 340
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 307
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 295
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 291
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 146
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 141
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 120
PR - Public relations - Press service - Пресс-служба - Связи с общественностью 0 119
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 108
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 146 101
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 100
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 94
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 92
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 91
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 85
Энергетика 756 84
Английский язык 764 83
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 80
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 80
Экспорт - Экспортные операции 1024 78
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 78
Санкции - коллективные или односторонние принудительные меры 575 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 74
Топливо - Контроль топлива 303 70
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 68
Недвижимость 1713 64
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 64
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 61
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 59
ММБ - малый бизнес и микробизнес 317 58
Юриспруденция 1629 58
Федеральное законодательство 1944 57
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 52
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 240
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 174
CNews RND - R&D.CNews 2112 125
Associated Press 1975 79
Thomson Reuters - Рейтер 5731 63
Коммерсантъ - Издательский дом 888 36
Space Daily 528 34
New Scientist 1447 21
NYT - The New York Times 956 21
Российская газета 228 20
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 19
CNews - ZOOM.CNews 1609 18
91Mobiles 590 17
РИА Новости 766 17
ZDnet 584 16
Известия ИД 307 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 16
WSJ - The Wall Street Journal 1225 15
The Guardian - Британская газета 320 15
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 14
Bloomberg 1009 13
Times 500 12
Казахстан Сегодня 308 12
Phys.org 972 12
WikiLeaks 113 12
Washington Profile 140 11
Ведомости 375 11
NEWSru.com 221 11
The Washington Post 298 10
Business Insider 192 8
CNews Мировой океан 41 8
TAdviser - Центр выбора технологий 243 8
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 8
SpaceDaily - Space Daily 187 8
The Verge - Издание 482 8
EurekAlert 270 7
Wired - Издание 217 7
Defensetech 47 7
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 6
500 Startups 4742 190
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 73
IDC - International Data Corporation 4671 28
Gartner - Гартнер 3301 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 20
CNews Мишень 47 14
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 7
Juniper Research 468 6
CNews Tenders 14 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 4
Forrester Research 810 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 3
451 Research Group 87 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
PwC Strategy& Global Innovation 1000 Study - Глобальные лидеры инноваций 3 2
PwC Strategy& - Booz & Company 3 2
Tractica 7 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
comScore 354 2
Piper Jaffray 101 2
Frost & Sullivan 199 2
Grand View Research 15 2
Microsoft Research 128 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 7 2
ABI Research 230 2
Fortune Global 500 280 2
Tolly Group 14 1
Recorded Future 10 1
PCMark 104 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 0 1
Fortune Global 100 138 1
B2B International 50 1
Автостат 12 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Рынок ИТ-услуг 34 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 53 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 325
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 119
РАН - Российская академия наук 1397 44
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 30
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 28
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 26
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 23
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 21
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 20
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 18
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 17
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 15
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 11
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 11
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 8
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 8
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 6
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 5
University of Oxford - Оксфордский университет 188 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 4
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 4
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 4
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 4
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 211
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 122
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 50
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 20
Высокие технологии XXI века 76 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 15
Неогеография XXI - форум 52 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 12
Армия - Международный военно-технический форум 35 11
Capture the Flag - CTF 26 8
Новый год - Новогодние каникулы 0 7
GeoВласть 43 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 7
CNews AWARDS - награда 347 7
Oracle AppsForum 21 6
E3 - Electronic Entertainment Expo 102 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 5
МТС Телеком Идея 52 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 5
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 5
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 4
1С:ERP Бизнес-форум 12 3
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 3
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 3
CSTB Telecom & Media 55 2
The Standoff 8 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 2
Электрические сети - международный форум 43 2
Industrie Forum Design Award 2 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
День космонавтики - 12 апреля 36 2
Worldskills - Ворлдскиллс 92 2
День благодарения - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 74 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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