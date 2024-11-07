Искусственный интеллект Генеративный ИИ Gen AI Generative AI «Креативный» искусственный интеллект Генеративный искусственный интеллект Generative artificial intelligence
Креативный AI (Generative AI) – создание модифицированных артефактов на основе анализа существующих данных и их «творческой» модификации. По сути это метод машинного обучения, при котором нейросеть изучает некий контент и создает на новые объекты на основе обнаруженных в процессе изучения закономерностей.
|07.11.2024
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В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ
. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно включить запись во время созвона, а потом отправить файл в бот с «AI Ассистентом». «По прогнозам Gartner, к 2026 г. 80% компаний в мире будут использовать генеративный искусственный интеллект. Мы в VK Tech тестируем технологии ИИ, в том числе и в коммуникационных сервисах, — это открывает для наших клиентов новый пользовательский опыт. AI Ассисте
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Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам
которых можно использовать универсальные общеотраслевые LLM-решения. Григорий Выгон: Григорий Выгон Генеративный ИИ начинает претендовать на роль эффективного инструмента для выполнения приклад
|14.10.2024
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Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ
72% компаний применяют ИИ По данным McKinsey, в мире резко выросло число компаний, применяющих генеративный ИИ — с 55% в 2023 году до 72% в 2024-ом. Кроме того, половина компаний использую
|27.09.2024
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MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса
России, дочерняя структура «МТС», подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании договорились совместными усилиями развивать новые и безопасные решения по работе с данными на основе генеративного ИИ с учетом потребностей российского бизнеса. Arenadata развивает свою платформу данных для того, чтобы возможности работы AI-агентов в ней стали сопоставимы с возможностями работ
|04.09.2024
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Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении
В такой синергии получаются реально работающие продукты, которые идут в промышленную эксплуатацию. Генеративный искусственный интеллект поможет промышленности выйти на новый уровень». Эльдар Ш
|29.08.2024
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Клиенты «Корус Консалтинг» смогут использовать ИИ-ассистентов Just AI для повышения качества сервиса
ГК «Корус Консалтинг» включила в портфель решений линейку продуктов на базе генеративного ИИ российского разработчика Just AI. С помощью новых инструментов клиенты «Кору
|26.08.2024
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Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений
Компания «ВЫГОН Консалтинг» (автор исследования о перспективах генеративного ИИ в российском нефтегазовом секторе) оценила возможности генеративных моделей ИИ для решения прикладной отраслевой задачи — оценки шанса геологического успеха (geological chance
|21.08.2024
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Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей
безопасности LLM-приложений становится критически важной задачей. Половина компаний, уже внедривших генеративный ИИ, сталкивается с серьезными проблемами безопасности, что подтверждает актуальн
|15.07.2024
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Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ
янс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал магистерскую программу ИТМО «Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект». Программа может быть рекомендована в качестве эталонно
|08.07.2024
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Сбербанк: внедрение продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта стало проще, чем сама разработка
ие на большом корпусе знаний из разных областей и дальнейшее дообучение на доменных знаниях, а также рост вычислительной эффективности подобных моделей. Вторая причина — внедрение продуктов на основе генеративного ИИ стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным». Сбербанк уделяет пристальное внимание револю
|05.07.2024
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Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль
В Заметках Mail.ru стала доступна новая функция на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи смогут в одно нажатие кнопки получить сокращенную версию своих записей с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK. Н
|04.07.2024
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«Яндекс» начал маркировать рекламу, созданную генеративным ИИ
имеют дело с генеративным контентом. Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — отметил директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. Предприниматели получили возможность бесплатно добавлять в рекл
|04.07.2024
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В сервисе VK для сбора и анализа ошибок в приложениях появился генеративный ИИ
В сервисе Tracer, разработанном в ОK.TECH, появился генеративный ИИ, который помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях, а также предлагает решение для них. Новый инструмент позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять причины
|02.07.2024
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Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
овышает уровень информационной безопасности. А перспективы, которые открывает новый этап развития — генеративный ИИ, — поражают воображение. Он проникает во все сферы: производство, управление
|21.06.2024
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Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован
го решений, связанных с видеоаналитикой, с определением качества продукции, контроля использования средств индивидуальной защиты и работы технологических линий. В эту сторону мы и продолжим движение. Генеративный искусственный интеллект у производственных компаний пока не востребован. Потенциально он мог бы быть полезен в области работы над рецептурами, но тут возникают риски с точки зрения
|14.06.2024
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Использование генеративного ИИ российскими ИТ-компаниями в процессе разработки ПО пока занимает незначительное место, но быстро растет
мках ежегодного исследования софтверной индустрии не только использовали или планируют использовать генеративный ИИ в разработке ПО, но и определили то, насколько эффективнее стала их работа. О
|08.05.2024
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Microsoft создала для спецслужб США ИИ, полностью изолированный от интернета
ументы генеративного ИИ помогали им работать с безумными объемами данных. Freepik Microsoft создала генеративный ИИ для спецслужб США. Нейронная сеть полностью изолирована от интернета Централь
|07.05.2024
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Ozon разработал ИИ-генератор фотографий одежды на модели
аться все продавцы женской одежды доступных подкатегорий, а функционал ИИ-генератора будет расширяться. Инструмент с искусственным интеллектом доступен в личном кабинете — продавцу необходимо войти в ИИ-генератор, загрузить фотографию предмета одежды на однородном фоне на платформу и дождаться результата. По готовности полученное изображение с одеждой на модели продавец может загрузить в ка
|10.04.2024
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В Directum RX появился генеративный искусственный интеллект
Система Directum RX в интеллектуальной поставке Intelligence научилась создавать письма, документы и аннотации за пользователей. Это первый российский программный продукт в классе ECM/BPM, в котором генеративный ИИ «пронизывает» бизнес-процессы и становится неотъемлемой частью работы пользователей. Об этом CNews сообщили представители Directum. Чтобы решение отвечало реальным запросам бизн
|02.04.2024
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Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта
т деятельности компаний. Согласно приведенному в исследовании опросу, 82% организаций рассматривают генеративный ИИ как один из основных рычагов для переосмысления ИТ-стратегии и достижения нов
|01.03.2024
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АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ
социация «ФинТех» (АФТ) провела исследование, разработала и выпустила карту «Архитектура экосистемы генеративного искусственного интеллекта». Карта должна упросить взаимодействие между разработ
|26.02.2024
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Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno
техническими характеристиками: улучшением диалога, персонализацией и взаимодействием с облачными устройствами. Ее возможности сосредоточены на базе знаний, памяти, инструментах и творчестве. Функции генеративного искусственного интеллекта Oppo, представленные в новой серии Oppo Find X7, такие как интеллектуальное удаление объектов на фотографиях и резюмирование телефонных разговоров, уже у
|18.01.2024
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Приложение «Шедеврум» от «Яндекса» вошло в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ
a.ai (прежнее название — App Annie) в своем ежегодном исследовании глобального рынка мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В составленном Data.ai рейтинге приложений с генеративным ИИ «Шедеврум» занимает третью строчку с итоговой оценкой в 95 баллов из 100. Для оценки приложений Data.ai использует собственную метрику — Mobile Performance Score (MPS). При изуч
|17.01.2024
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Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов
ектировать взаимосвязанные таблицы, отчеты и визуализацию — это тоже можно сделать с использованием генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, мы хотим сделать платформы самообслужива
|18.12.2023
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20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект
решения задач по работе с текстами, и более 40% — Kandinsky для работы с изображениями. Чаще всего генеративный ИИ уже сейчас внедряют в сферы маркетинга и продаж (66% внедрений), клиентского
|16.10.2023
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Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам
24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях. На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью из
|09.10.2023
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Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам
24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях. На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью из
|21.09.2023
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Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса
твенно улучшить возможности модели в понимании русскоязычных инструкций и наделить рядом особых полезных функций. Пообщаться с JustGPT можно непосредственно в интерфейсе «Джей». «Возможности, которые генеративный ИИ открывает для бизнеса, по-настоящему впечатляют, – отметил сооснователь компании Кирилл Петров. – Мы уже на реальных кейсах видим, насколько сильно может вырасти продуктивность
|19.09.2023
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Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников
ризацию текста и подготовит краткое содержание, при этом количество и объем вложений может быть любым. Делопроизводителю даже не придется открывать прикрепленные файлы и формировать аннотацию. Сейчас генеративный ИИ в составе Directum RX Intelligence находится на стадии MVP-решения. «С технической точки зрения нет ограничений, чтобы включить языковые модели в ближайшие версии системы, — ска
|12.09.2023
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Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут
стические модели произвести не в состоянии: никаких гарантированных признаков того, что текст писал генеративный ИИ, нет и на данный момент быть не может. Изображения можно пометить водяными зн
|07.07.2023
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Rubbles запустил платформу генеративного ИИ для крупного бизнеса
ого интеллекта, объявил о запуске платформы генеративных моделей ИИ для компаний с повышенными требованиями к безопасности данных. На первом этапе инвестиции в разработку, получившую название Rubbles Generative AI Suite, составляют более 100 млн руб. В системе собраны международные открытые технологии ИИ, которые отвечают запросам любой отрасли бизнеса: ритейла, банков, телекома, медицины,
|30.11.2022
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VS Robotics представила ИИ-генератор скриптов для робота-оператора
Разработчики компании VS Robotics представили ИИ-генератор скриптов, который значительно сокращает ручной труд при создании скриптов для голосовых роботов. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. В процессе создания скрипта голос
Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясов Алексей 222 10
|Белевцев Андрей 62 8
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 99 7
|Крушинский Александр 22 7
|Чачава Александр 101 7
|Прасс Павел 13 7
|Рязанов Александр 15 7
|Глазков Александр 135 7
|Мельникова Алиса 88 7
|Алекперов Вагит 28 6
|Шадаев Максут 1000 6
|Волож Аркадий 251 5
|Врацкий Андрей 135 5
|Панченко Иван 136 5
|Дырмовский Дмитрий 129 4
|Гвоздев Дмитрий 126 4
|Чернышенко Дмитрий 565 4
|Лукьянов Александр 41 4
|Бухановский Александр 14 4
|Голицын Сергей 22 4
|Малькова Лариса 16 4
|Безбогов Сергей 46 4
|Оселедец Иван 22 4
|Ведяхин Александр 130 3
|Петров Кирилл 34 3
|Тушканов Владислав 9 3
|Буряков Кирилл 10 3
|Петухов Илья 7 3
|Дорохова Марина 7 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 326 3
|Козак Николай 159 3
|Путин Владимир 3158 3
|Будник Иван 19 3
|Филиппов Денис 54 3
|Латкин Борис 5 3
|Мишустин Михаил 668 3
|Сергеев Сергей 137 3
|Албычев Александр 150 3
|Федоров Алексей 116 3
|Качанов Олег 113 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2024 годы.
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