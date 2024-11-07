В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ . Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно включить запись во время созвона, а потом отправить файл в бот с «AI Ассистентом». «По прогнозам Gartner, к 2026 г. 80% компаний в мире будут использовать генеративный искусственный интеллект. Мы в VK Tech тестируем технологии ИИ, в том числе и в коммуникационных сервисах, — это открывает для наших клиентов новый пользовательский опыт. AI Ассисте

Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам которых можно использовать универсальные общеотраслевые LLM-решения. Григорий Выгон: Григорий Выгон Генеративный ИИ начинает претендовать на роль эффективного инструмента для выполнения приклад

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ 72% компаний применяют ИИ По данным McKinsey, в мире резко выросло число компаний, применяющих генеративный ИИ — с 55% в 2023 году до 72% в 2024-ом. Кроме того, половина компаний использую

MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса России, дочерняя структура «МТС», подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании договорились совместными усилиями развивать новые и безопасные решения по работе с данными на основе генеративного ИИ с учетом потребностей российского бизнеса. Arenadata развивает свою платформу данных для того, чтобы возможности работы AI-агентов в ней стали сопоставимы с возможностями работ

Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении В такой синергии получаются реально работающие продукты, которые идут в промышленную эксплуатацию. Генеративный искусственный интеллект поможет промышленности выйти на новый уровень». Эльдар Ш

Клиенты «Корус Консалтинг» смогут использовать ИИ-ассистентов Just AI для повышения качества сервиса ГК «Корус Консалтинг» включила в портфель решений линейку продуктов на базе генеративного ИИ российского разработчика Just AI. С помощью новых инструментов клиенты «Кору

Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений Компания «ВЫГОН Консалтинг» (автор исследования о перспективах генеративного ИИ в российском нефтегазовом секторе) оценила возможности генеративных моделей ИИ для решения прикладной отраслевой задачи — оценки шанса геологического успеха (geological chance

Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей безопасности LLM-приложений становится критически важной задачей. Половина компаний, уже внедривших генеративный ИИ, сталкивается с серьезными проблемами безопасности, что подтверждает актуальн

Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ янс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал магистерскую программу ИТМО «Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект». Программа может быть рекомендована в качестве эталонно

Сбербанк: внедрение продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта стало проще, чем сама разработка ие на большом корпусе знаний из разных областей и дальнейшее дообучение на доменных знаниях, а также рост вычислительной эффективности подобных моделей. Вторая причина — внедрение продуктов на основе генеративного ИИ стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным». Сбербанк уделяет пристальное внимание револю

Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль В Заметках Mail.ru стала доступна новая функция на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи смогут в одно нажатие кнопки получить сокращенную версию своих записей с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK. Н

«Яндекс» начал маркировать рекламу, созданную генеративным ИИ имеют дело с генеративным контентом. Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — отметил директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. Предприниматели получили возможность бесплатно добавлять в рекл

В сервисе VK для сбора и анализа ошибок в приложениях появился генеративный ИИ В сервисе Tracer, разработанном в ОK.TECH, появился генеративный ИИ, который помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях, а также предлагает решение для них. Новый инструмент позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять причины

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции овышает уровень информационной безопасности. А перспективы, которые открывает новый этап развития — генеративный ИИ, — поражают воображение. Он проникает во все сферы: производство, управление

Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован го решений, связанных с видеоаналитикой, с определением качества продукции, контроля использования средств индивидуальной защиты и работы технологических линий. В эту сторону мы и продолжим движение. Генеративный искусственный интеллект у производственных компаний пока не востребован. Потенциально он мог бы быть полезен в области работы над рецептурами, но тут возникают риски с точки зрения

Использование генеративного ИИ российскими ИТ-компаниями в процессе разработки ПО пока занимает незначительное место, но быстро растет мках ежегодного исследования софтверной индустрии не только использовали или планируют использовать генеративный ИИ в разработке ПО, но и определили то, насколько эффективнее стала их работа. О

Microsoft создала для спецслужб США ИИ, полностью изолированный от интернета ументы генеративного ИИ помогали им работать с безумными объемами данных. Freepik Microsoft создала генеративный ИИ для спецслужб США. Нейронная сеть полностью изолирована от интернета Централь

Ozon разработал ИИ-генератор фотографий одежды на модели аться все продавцы женской одежды доступных подкатегорий, а функционал ИИ-генератора будет расширяться. Инструмент с искусственным интеллектом доступен в личном кабинете — продавцу необходимо войти в ИИ-генератор, загрузить фотографию предмета одежды на однородном фоне на платформу и дождаться результата. По готовности полученное изображение с одеждой на модели продавец может загрузить в ка

В Directum RX появился генеративный искусственный интеллект Система Directum RX в интеллектуальной поставке Intelligence научилась создавать письма, документы и аннотации за пользователей. Это первый российский программный продукт в классе ECM/BPM, в котором генеративный ИИ «пронизывает» бизнес-процессы и становится неотъемлемой частью работы пользователей. Об этом CNews сообщили представители Directum. Чтобы решение отвечало реальным запросам бизн

Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта т деятельности компаний. Согласно приведенному в исследовании опросу, 82% организаций рассматривают генеративный ИИ как один из основных рычагов для переосмысления ИТ-стратегии и достижения нов

АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ социация «ФинТех» (АФТ) провела исследование, разработала и выпустила карту «Архитектура экосистемы генеративного искусственного интеллекта». Карта должна упросить взаимодействие между разработ

Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno техническими характеристиками: улучшением диалога, персонализацией и взаимодействием с облачными устройствами. Ее возможности сосредоточены на базе знаний, памяти, инструментах и творчестве. Функции генеративного искусственного интеллекта Oppo, представленные в новой серии Oppo Find X7, такие как интеллектуальное удаление объектов на фотографиях и резюмирование телефонных разговоров, уже у

Приложение «Шедеврум» от «Яндекса» вошло в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ a.ai (прежнее название — App Annie) в своем ежегодном исследовании глобального рынка мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В составленном Data.ai рейтинге приложений с генеративным ИИ «Шедеврум» занимает третью строчку с итоговой оценкой в 95 баллов из 100. Для оценки приложений Data.ai использует собственную метрику — Mobile Performance Score (MPS). При изуч

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов ектировать взаимосвязанные таблицы, отчеты и визуализацию — это тоже можно сделать с использованием генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, мы хотим сделать платформы самообслужива

20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект решения задач по работе с текстами, и более 40% — Kandinsky для работы с изображениями. Чаще всего генеративный ИИ уже сейчас внедряют в сферы маркетинга и продаж (66% внедрений), клиентского

Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам 24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях. На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью из

Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам 24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях. На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью из

Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса твенно улучшить возможности модели в понимании русскоязычных инструкций и наделить рядом особых полезных функций. Пообщаться с JustGPT можно непосредственно в интерфейсе «Джей». «Возможности, которые генеративный ИИ открывает для бизнеса, по-настоящему впечатляют, – отметил сооснователь компании Кирилл Петров. – Мы уже на реальных кейсах видим, насколько сильно может вырасти продуктивность

Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников ризацию текста и подготовит краткое содержание, при этом количество и объем вложений может быть любым. Делопроизводителю даже не придется открывать прикрепленные файлы и формировать аннотацию. Сейчас генеративный ИИ в составе Directum RX Intelligence находится на стадии MVP-решения. «С технической точки зрения нет ограничений, чтобы включить языковые модели в ближайшие версии системы, — ска

Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут стические модели произвести не в состоянии: никаких гарантированных признаков того, что текст писал генеративный ИИ, нет и на данный момент быть не может. Изображения можно пометить водяными зн

Rubbles запустил платформу генеративного ИИ для крупного бизнеса ого интеллекта, объявил о запуске платформы генеративных моделей ИИ для компаний с повышенными требованиями к безопасности данных. На первом этапе инвестиции в разработку, получившую название Rubbles Generative AI Suite, составляют более 100 млн руб. В системе собраны международные открытые технологии ИИ, которые отвечают запросам любой отрасли бизнеса: ритейла, банков, телекома, медицины,