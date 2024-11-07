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Искусственный интеллект Генеративный ИИ Gen AI Generative AI «Креативный» искусственный интеллект Генеративный искусственный интеллект Generative artificial intelligence


Креативный AI (Generative AI) – создание модифицированных артефактов на основе анализа существующих данных и их «творческой» модификации. По сути это метод машинного обучения, при котором нейросеть изучает некий контент и создает на новые объекты на основе обнаруженных в процессе изучения закономерностей.


07.11.2024 В VK WorkSpace появился «AI Ассистент» — виртуальный помощник на базе генеративного ИИ

. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно включить запись во время созвона, а потом отправить файл в бот с «AI Ассистентом». «По прогнозам Gartner, к 2026 г. 80% компаний в мире будут использовать генеративный искусственный интеллект. Мы в VK Tech тестируем технологии ИИ, в том числе и в коммуникационных сервисах, — это открывает для наших клиентов новый пользовательский опыт. AI Ассисте
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам

которых можно использовать универсальные общеотраслевые LLM-решения. Григорий Выгон: Григорий Выгон Генеративный ИИ начинает претендовать на роль эффективного инструмента для выполнения приклад
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

72% компаний применяют ИИ По данным McKinsey, в мире резко выросло число компаний, применяющих генеративный ИИ — с 55% в 2023 году до 72% в 2024-ом. Кроме того, половина компаний использую
27.09.2024 MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса

России, дочерняя структура «МТС», подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании договорились совместными усилиями развивать новые и безопасные решения по работе с данными на основе генеративного ИИ с учетом потребностей российского бизнеса. Arenadata развивает свою платформу данных для того, чтобы возможности работы AI-агентов в ней стали сопоставимы с возможностями работ
04.09.2024 Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении

В такой синергии получаются реально работающие продукты, которые идут в промышленную эксплуатацию. Генеративный искусственный интеллект поможет промышленности выйти на новый уровень». Эльдар Ш
29.08.2024 Клиенты «Корус Консалтинг» смогут использовать ИИ-ассистентов Just AI для повышения качества сервиса

ГК «Корус Консалтинг» включила в портфель решений линейку продуктов на базе генеративного ИИ российского разработчика Just AI. С помощью новых инструментов клиенты «Кору
26.08.2024 Генеративный ИИ можно использовать для решения прикладных задач геологоразведки нефтегазовых месторождений

Компания «ВЫГОН Консалтинг» (автор исследования о перспективах генеративного ИИ в российском нефтегазовом секторе) оценила возможности генеративных моделей ИИ для решения прикладной отраслевой задачи — оценки шанса геологического успеха (geological chance

21.08.2024 Raft и ИТМО запустили лабораторию по развитию безопасности в сфере ИИ и больших языковых моделей

безопасности LLM-приложений становится критически важной задачей. Половина компаний, уже внедривших генеративный ИИ, сталкивается с серьезными проблемами безопасности, что подтверждает актуальн
15.07.2024 Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ

янс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал магистерскую программу ИТМО «Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект». Программа может быть рекомендована в качестве эталонно
08.07.2024 Сбербанк: внедрение продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта стало проще, чем сама разработка

ие на большом корпусе знаний из разных областей и дальнейшее дообучение на доменных знаниях, а также рост вычислительной эффективности подобных моделей. Вторая причина — внедрение продуктов на основе генеративного ИИ стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным». Сбербанк уделяет пристальное внимание револю
05.07.2024 Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль

В Заметках Mail.ru стала доступна новая функция на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи смогут в одно нажатие кнопки получить сокращенную версию своих записей с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK. Н
04.07.2024 «Яндекс» начал маркировать рекламу, созданную генеративным ИИ

имеют дело с генеративным контентом. Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — отметил директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк. Предприниматели получили возможность бесплатно добавлять в рекл
04.07.2024 В сервисе VK для сбора и анализа ошибок в приложениях появился генеративный ИИ

В сервисе Tracer, разработанном в ОK.TECH, появился генеративный ИИ, который помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях, а также предлагает решение для них. Новый инструмент позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять причины
02.07.2024 Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

овышает уровень информационной безопасности. А перспективы, которые открывает новый этап развития — генеративный ИИ, — поражают воображение. Он проникает во все сферы: производство, управление

21.06.2024 Владислав Уткин, «Технониколь»: Генеративный искусственный интеллект производственными компаниями пока не востребован

го решений, связанных с видеоаналитикой, с определением качества продукции, контроля использования средств индивидуальной защиты и работы технологических линий. В эту сторону мы и продолжим движение. Генеративный искусственный интеллект у производственных компаний пока не востребован. Потенциально он мог бы быть полезен в области работы над рецептурами, но тут возникают риски с точки зрения
14.06.2024 Использование генеративного ИИ российскими ИТ-компаниями в процессе разработки ПО пока занимает незначительное место, но быстро растет

мках ежегодного исследования софтверной индустрии не только использовали или планируют использовать генеративный ИИ в разработке ПО, но и определили то, насколько эффективнее стала их работа. О
08.05.2024 Microsoft создала для спецслужб США ИИ, полностью изолированный от интернета

ументы генеративного ИИ помогали им работать с безумными объемами данных. Freepik Microsoft создала генеративный ИИ для спецслужб США. Нейронная сеть полностью изолирована от интернета Централь
07.05.2024 Ozon разработал ИИ-генератор фотографий одежды на модели

аться все продавцы женской одежды доступных подкатегорий, а функционал ИИ-генератора будет расширяться. Инструмент с искусственным интеллектом доступен в личном кабинете — продавцу необходимо войти в ИИ-генератор, загрузить фотографию предмета одежды на однородном фоне на платформу и дождаться результата. По готовности полученное изображение с одеждой на модели продавец может загрузить в ка
10.04.2024 В Directum RX появился генеративный искусственный интеллект

Система Directum RX в интеллектуальной поставке Intelligence научилась создавать письма, документы и аннотации за пользователей. Это первый российский программный продукт в классе ECM/BPM, в котором генеративный ИИ «пронизывает» бизнес-процессы и становится неотъемлемой частью работы пользователей. Об этом CNews сообщили представители Directum. Чтобы решение отвечало реальным запросам бизн
02.04.2024 Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта

т деятельности компаний. Согласно приведенному в исследовании опросу, 82% организаций рассматривают генеративный ИИ как один из основных рычагов для переосмысления ИТ-стратегии и достижения нов
01.03.2024 АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ

социация «ФинТех» (АФТ) провела исследование, разработала и выпустила карту «Архитектура экосистемы генеративного искусственного интеллекта». Карта должна упросить взаимодействие между разработ
26.02.2024 Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno

техническими характеристиками: улучшением диалога, персонализацией и взаимодействием с облачными устройствами. Ее возможности сосредоточены на базе знаний, памяти, инструментах и творчестве. Функции генеративного искусственного интеллекта Oppo, представленные в новой серии Oppo Find X7, такие как интеллектуальное удаление объектов на фотографиях и резюмирование телефонных разговоров, уже у
18.01.2024 Приложение «Шедеврум» от «Яндекса» вошло в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ

a.ai (прежнее название — App Annie) в своем ежегодном исследовании глобального рынка мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В составленном Data.ai рейтинге приложений с генеративным ИИ «Шедеврум» занимает третью строчку с итоговой оценкой в 95 баллов из 100. Для оценки приложений Data.ai использует собственную метрику — Mobile Performance Score (MPS). При изуч
17.01.2024 Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

ектировать взаимосвязанные таблицы, отчеты и визуализацию — это тоже можно сделать с использованием генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, мы хотим сделать платформы самообслужива
18.12.2023 20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект

решения задач по работе с текстами, и более 40% — Kandinsky для работы с изображениями. Чаще всего генеративный ИИ уже сейчас внедряют в сферы маркетинга и продаж (66% внедрений), клиентского

16.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам

24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях. На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью из
09.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам

24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях. На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью из
21.09.2023 Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса

твенно улучшить возможности модели в понимании русскоязычных инструкций и наделить рядом особых полезных функций. Пообщаться с JustGPT можно непосредственно в интерфейсе «Джей». «Возможности, которые генеративный ИИ открывает для бизнеса, по-настоящему впечатляют, – отметил сооснователь компании Кирилл Петров. – Мы уже на реальных кейсах видим, насколько сильно может вырасти продуктивность

19.09.2023 Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников

ризацию текста и подготовит краткое содержание, при этом количество и объем вложений может быть любым. Делопроизводителю даже не придется открывать прикрепленные файлы и формировать аннотацию. Сейчас генеративный ИИ в составе Directum RX Intelligence находится на стадии MVP-решения. «С технической точки зрения нет ограничений, чтобы включить языковые модели в ближайшие версии системы, — ска
12.09.2023 Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут

стические модели произвести не в состоянии: никаких гарантированных признаков того, что текст писал генеративный ИИ, нет и на данный момент быть не может. Изображения можно пометить водяными зн
07.07.2023 Rubbles запустил платформу генеративного ИИ для крупного бизнеса

ого интеллекта, объявил о запуске платформы генеративных моделей ИИ для компаний с повышенными требованиями к безопасности данных. На первом этапе инвестиции в разработку, получившую название Rubbles Generative AI Suite, составляют более 100 млн руб. В системе собраны международные открытые технологии ИИ, которые отвечают запросам любой отрасли бизнеса: ритейла, банков, телекома, медицины,

30.11.2022 VS Robotics представила ИИ-генератор скриптов для робота-оператора

Разработчики компании VS Robotics представили ИИ-генератор скриптов, который значительно сокращает ручной труд при создании скриптов для голосовых роботов. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics. В процессе создания скрипта голос

Публикаций - 326, упоминаний - 444

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7293 44
Microsoft Corporation 24596 34
OpenAI 199 34
Google LLC 11755 25
Nvidia Corp 3475 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12469 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3872 17
Amazon Inc - Amazon.com 2991 17
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1378 15
Telegram Group 1947 15
ИИ-Технологии 99 14
8191 14
SAP SE 5271 11
Intel Corporation 12177 11
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GitHub 805 9
МегаФон 8761 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4856 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 312 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 668 8
Ростелеком 9660 8
Apple Inc 12059 8
Цифра ГК 2419 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 499 7
Diasoft - Диасофт 865 7
Rubbles - Раблз 31 6
McKinsey & Company Int 244 6
i-Free Just AI 30 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1859 6
AMD - Advanced Micro Devices 4218 6
Huawei 3915 5
Accenture plc 682 5
IBM - International Business Machines Corp 9435 5
Naumen - Наумен 623 5
Т1 Холдинг - Т1 Группа 241 5
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Alibaba Group 422 4
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7267 57
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Unsplash 730 13
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2721 11
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 481 8
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Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1020 6
Почта России ПАО 2107 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1308 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 766 5
Газпром нефть 616 5
Газпром ПАО 1341 5
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Sokolov - Лакса Трейдинг 60 4
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Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 133 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 700 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3120 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2982 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1770 1
АФТ - Ассоциация Финтех 162 7
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 659 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 717 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 339 2
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
AMPTP - Alliance of Motion Picture and Television Producers - Альянс продюсеров кинематографа и телевидения 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 241 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 208 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 3 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 306 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6268 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13182 308
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50107 149
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65612 117
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4058 109
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2936 92
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19095 78
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5306 67
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10103 51
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7312 50
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5268 47
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7070 44
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6517 41
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1923 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15659 37
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