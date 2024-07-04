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«Яндекс» начал маркировать рекламу, созданную генеративным ИИ

«Яндекс» начал маркировать рекламу, сгенерированную с помощью искусственного интеллекта. Маркировка появилась в рекламных объявлениях с изображениями, автоматически созданными нейросетью YandexART внутри «Директа». Увидеть пометку можно на интернет-рекламе с картинкой от нейросети, нажав на три точки в верхнем правом углу объявления.

«Отличить созданные человеком фото от тех, которые генерирует искусственный интеллект, может быть непросто. Поэтому мы считаем важным обращать внимание людей на то, что они имеют дело с генеративным контентом. Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — отметил директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

Предприниматели получили возможность бесплатно добавлять в рекламу креативы от нейросетей «Яндекса» с 2023 г. В июне 2024 г. уже более 11% активных рекламодателей в «Директе» использовали иллюстрации, созданные с помощью YandexART.

По данным «Яндекса», нейросети помогают бизнесу получить больше целевых действий и повысить эффективность рекламных кампаний. Использование генеративных креативов также позволяет экономить время и ресурсы рекламодателей.

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