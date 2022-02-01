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ИКС Холдинг Yadro КНС Групп

ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп

YADRO – группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, ЕкатеринбургеНижнем Новгороде. YADRO входит в многопрофильную ИТ-группу "ИКС Холдинг".


01.02.2022 «Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro
28.12.2021 «ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro
16.12.2021 Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM
08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах»
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO
19.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman
16.07.2021 BPS начала сотрудничество с производителем платформ обработки и хранения данных Yadro
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа»
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой»
16.09.2020 «Ростелеком» и Yadro будут предоставлять облачные услуги в рамках СП
11.09.2020 Исследование IDC: Huawei и Yadro стали лидерами российского рынка СХД во втором квартале 2020 года
29.06.2020 Российский рынок СХД вырос более, чем на треть
19.03.2020 Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей
25.11.2019 Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы
25.11.2019 Yadro приобрела контрольную долю в Digital Energy
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер
01.07.2019 РЖД закупают российские серверы на полтора миллиарда
24.06.2019 ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов
06.06.2019 Yadro создаст инфраструктурные продукты для «Мегафона» на базе технологий Intel
06.06.2019 Sbercloud и Yadro займутся разработкой облачных решений на базе российского ПО и «железа»
24.04.2019 Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России
05.04.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» впервые рассекретил данные о выручке
04.04.2019 Yadro стала лидером российского рынка RISC-систем обработки и хранения данных по версии IDC
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца
22.10.2018 Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию
19.10.2018 Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию
14.09.2016 Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM
14.09.2016 Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России
21.04.2015 НКК устала от Intel x86

Публикаций - 188, упоминаний - 301

ИКС Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 198 57
Huawei 3222 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 39
IBM - International Business Machines Corp 8941 36
Ростех - Ростехнологии 2532 35
Intel Corporation 11262 34
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 25
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 21
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 20
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 19
Dell Technologies - Dell Computer 984 19
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 18
Microsoft Corporation 22497 18
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 17
Национальные Технологии 33 17
Dell EMC 4736 16
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 16
Red Hat 1183 16
Samsung Electronics 9333 15
ИКС холдинг - Цитадель ГК 60 15
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 15
Микрон - Micron 851 15
Lenovo Group 2077 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
SUSE 323 15
ИКС холдинг - Форпост 48 15
Ростех - Автоматика Концерн 1008 14
Syntacore 14 13
MSI - Micro-Star International 513 13
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 13
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 26 12
Норси-Транс (НТ) 61 12
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 185 12
Криптонит ГК - Kryptonite 45 12
Базальт СПО - BaseALT 254 12
VK - Mail.ru Group 3057 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
NetApp - Network Appliance 613 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 26
РЖД - Российские железные дороги 1458 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 23
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 14
ПГК - Первая грузовая компания 117 13
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 13
ГПБ - Газпромбанк 842 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 16 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 11
Транснефть 232 10
Почта России ПАО 1853 8
X5 Group 709 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
ESforce 22 5
Открытие ФК 2713 5
ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод 20 5
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
Металлоинвест УК 16 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 3
Газпром ПАО 1008 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 3
Virtus.pro 20 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
ППФ - Пермская печатная фабрика 19 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 2
ПромСвязьКапитал 75 2
Газпром нефть 439 2
Роснефть НК 434 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 2
ТС-инжиниринг 6 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 40
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
Правительство РФ 8292 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 13
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
Президент Российской Федерации 3770 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Федеральное казначейство России 1345 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 17
Linux Foundation 167 11
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 11
OpenCAPI Consortium 13 11
Gen-Z Consortium 11 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 10
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 4
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 3
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
OIN - Open Invention Network 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 72
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 63
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 44
Сервер - Серверные платформы 10956 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 32
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 30
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Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 13
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MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 714 9
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Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 7
Kubernetes 403 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 5
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 31
Intel x86 - архитектура процессора 1391 26
ИКС Холдинг - Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 26 24
Linux OS 7669 15
ИКС Холдинг - Yadro Vesnin - Сервер 15 15
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 13
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 12
Microsoft Windows 10 11713 11
НКТ - Р7-Офис 128 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 21 11
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IBM Public Cloud 10 10
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 9
ИКС Холдинг - Yadro Vegman - Сервер 9 9
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СКБ Контур - Контур.Фокус 471 7
Apple iPhone 6 2649 7
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 145 7
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
Национальные Технологии - СХД Купол 60 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 5
IBM Power8 29 5
Huawei Kunpeng ARM-процессор 54 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 135 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 4
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Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 40 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 204 4
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Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 32 4
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Apple iOS 6422 3
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 74 3
IBM Power Systems - Серия серверов 216 3
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Исанин Антон 9365 23
Шпак Василий 76 20
Усманов Алишер 275 18
Лебедев Михаил 43 17
Паршин Максим 200 15
Шадаев Максут 460 14
Чаркин Евгений 203 13
Натрусов Артем 142 13
Агапкин Алексей 25 13
Касаев Сергей 13 13
Урусов Виктор 60 12
Врацкий Андрей 19 12
Спиридонов Иван 11 11
Лазарев Илья 12 11
Барилкин Виктор 14 11
Мацыгин Юрий 19 11
Покровский Иван 67 11
Ушаков Анатолий 26 11
Синельников Александр 12 11
Романов Кирилл 13 11
Смирнова Татьяна 15 11
Козак Николай 27 11
Данилов Михаил 11 11
Тутаев Михаил 12 11
Барсуков Сергей 15 11
Соловьев Сергей 47 11
Матвиенко Нина 12 11
Шелобков Алексей 16 11
Тавадзе Марина 13 11
Мингова Валерия 12 11
Костин Сергей 15 11
Казарин Станислав 115 10
Бадалов Андрей 38 10
Гваришвили Владимир 10 10
Виноградов Артём 11 10
Носенко Артем 14 10
Икоев Артем 10 9
Легостаева Светлана 30 9
Копосов Максим 13 7
Россия - РФ - Российская федерация 108428 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 16
Казахстан - Республика 4467 8
Азия - Азиатский регион 3803 8
Европа 12319 7
Украина 6212 6
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Китай - Тайвань 2115 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
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Россия - ЮФО - Республика Крым 727 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Ближний Восток 2549 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Армения - Республика 1112 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 4
Европа Восточная 2927 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Израиль 1756 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 3
Россия - УФО - Челябинская область 932 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 39 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 627 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 62 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 36
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 28
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 19
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 17
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 14
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 7
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 5
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 4
Юриспруденция 1629 4
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
Страхование - Страховое дело 1920 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 3
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 3
Мошенничество - Махинации 2142 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 18 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 15
Ведомости 375 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
IDG - International Data Group 97 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
91Mobiles 590 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
The Washington Post 298 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 1
Известия ИД 307 1
The Bell - Издание 36 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Forbes - Форбс 591 1
FT - Financial Times 1118 1
IDC - International Data Corporation 4671 32
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 12
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 11
IDC Russia - IDC Россия 161 10
Gartner 3301 6
500 Startups 4742 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Juniper Research 468 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
Markets&Markets Research 97 2
Медиалогия 48 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
TrendForce 53 1
IDC EMEA 22 1
Mordor Intelligence 15 1
Forrester Wave 31 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Analysys Mason 26 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 15
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 2
РАН - Российская академия наук 1397 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
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