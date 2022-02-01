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ИКС Холдинг Yadro КНС Групп
YADRO – группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. YADRO входит в многопрофильную ИТ-группу "ИКС Холдинг".
ИКС Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черепенников Антон 58 28
|Исанин Антон 9365 23
|Шпак Василий 76 20
|Усманов Алишер 275 18
|Лебедев Михаил 43 17
|Паршин Максим 200 15
|Шадаев Максут 460 14
|Чаркин Евгений 203 13
|Натрусов Артем 142 13
|Агапкин Алексей 25 13
|Касаев Сергей 13 13
|Урусов Виктор 60 12
|Врацкий Андрей 19 12
|Спиридонов Иван 11 11
|Лазарев Илья 12 11
|Барилкин Виктор 14 11
|Мацыгин Юрий 19 11
|Покровский Иван 67 11
|Ушаков Анатолий 26 11
|Синельников Александр 12 11
|Романов Кирилл 13 11
|Смирнова Татьяна 15 11
|Козак Николай 27 11
|Данилов Михаил 11 11
|Тутаев Михаил 12 11
|Барсуков Сергей 15 11
|Соловьев Сергей 47 11
|Матвиенко Нина 12 11
|Шелобков Алексей 16 11
|Тавадзе Марина 13 11
|Мингова Валерия 12 11
|Костин Сергей 15 11
|Казарин Станислав 115 10
|Бадалов Андрей 38 10
|Гваришвили Владимир 10 10
|Виноградов Артём 11 10
|Носенко Артем 14 10
|Икоев Артем 10 9
|Легостаева Светлана 30 9
|Копосов Максим 13 7
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
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