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X5 Group


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
08.10.2021 Х5 Transport автоматизировала наем водителей 3
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1
13.09.2021 «Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 4
04.08.2021 «Ростелеком» организовал контакт-центр для агрегатора «Около» 1
04.08.2021 X5 Group проведет онлайн-соревнование по Java-разработке 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 2
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
01.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
07.06.2021 «М.видео» запустила «Цифровую академию» 1
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
03.06.2021 Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии» 1
03.06.2021 ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров 3
01.06.2021 Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool 1
19.05.2021 X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области 2
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 3
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 2
29.04.2021 «Сберкорус» масштабирует использование электронных транспортных накладных для X5 Retail Group 5
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 2

Публикаций - 599, упоминаний - 1073

X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 63
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 47
IBM 3530 41
VK - Mail.ru Group 2482 36
SAP SE 3208 36
Microsoft Corporation 11039 31
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 26
Yandex - Яндекс 4100 24
Schneider Electric 408 22
Rimini Street 38 21
3728 21
Cinimex - Синимекс 160 21
Schneider Electric Secure Power 44 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 18
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 18
Сбербанк Технологии - СберТех 203 16
Центр2М - Center2М 47 16
Google LLC 7135 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Ситилинк - Citilink 190 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Ситилабс 25 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Такском - Taxcom 119 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Инфосистемы Джет 675 12
Микрон - Micron 365 12
Ланит ГК 1155 12
Samsung Electronics 5641 11
Oracle Corporation 3333 11
SAP CIS - САП СНГ 753 10
Программный продукт ГК 92 10
Amazon Inc - Amazon.com 1469 10
Intel Corporation 4158 10
Huawei 2727 9
Red Hat 665 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
Крок 1219 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
X5 Group - Пятерочка 559 187
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 94
РЖД - Российские железные дороги 1081 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 59
X5 Group - Перекресток 203 55
Газпромбанк - ГПБ 692 45
Альфа-Банк 1123 41
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 40
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 39
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 38
Уралсиб Банк 389 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 34
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 34
Ингосстрах СПАО 210 33
Магнит - Сеть магазинов 269 29
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 27
Лента - Сеть розничной торговли 188 23
Черкизово ГК 73 22
Банк Зенит 131 22
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 22
Mary Kay - Мэри Кэй 82 21
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 20
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 19
Мегаполис ТК 87 19
Coca-Cola Company 112 18
Procter&Gamble - P&G 94 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
Аэрофлот 492 17
UBS AG 118 17
ПСБ - Промсвязьбанк 613 17
PepsiCo - Пепсико 95 17
АльфаСтрахование СГ 207 16
ПГК - Первая грузовая компания 98 16
Интер РАО ПАО 158 15
Победа - Кондитерская фабрика 16 15
Почта России ПАО 1570 15
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 14
МТС банк 254 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 39
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 30
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 30
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 29
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 23
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 17
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Федеральное казначейство России 766 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Правительство Москвы 649 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 5
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 5
Роскачество - Российская система качества 16 4
Альянстрансатом 6 4
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 4
Правительство РФ 2200 4
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 4
Счётная палата РФ 460 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 4
Linux Foundation 157 5
Gen-Z Consortium 11 5
OpenCAPI Consortium 13 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
Руссофт - Russoft 250 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 88
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 82
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 53
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 35
Big Data - Большие данные 1136 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 25
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 22
e-Commerce - Электронная коммерция 299 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 18
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 13
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 6
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Kubernetes 307 5
1С:ERP Управление предприятием 203 16
Google Android 10750 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 13
Apple iOS 5741 7
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
Microsoft Azure 1171 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
IBM Cognos BI 141 5
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 5
Microsoft Excel 435 5
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft Windows 10 6622 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Linux OS 4249 5
Nvidia GeForce GTX 2055 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
X5 Group - X5 ID 7 4
SQL - Язык программирования 432 4
Microsoft Teams 214 4
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 4
Яндекс.Маркет 439 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
VK - Mail.Ru myTarget 99 4
Yadro Vesnin - Сервер 14 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 4
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 3
Oracle Cloud Platform 151 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Apple - App Store 2198 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Microsoft Power BI 113 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 58
Чаркин Евгений 182 44
Сотин Денис 102 35
Дьяченко Валерий 66 34
Клепиков Алексей 77 33
Прохорова Алла 45 32
Абакумов Евгений 103 29
Нестеров Алексей 79 26
Хасин Михаил 26 25
Урьяс Вадим 76 25
Аксаков Анатолий 98 25
Беляев Владислав 65 23
Натрусов Артем 121 23
Семенихин Игорь 37 22
Белоусов Максим 59 21
Егоров Владимир 52 21
Трофимова Людмила 31 20
Попов Андрей 72 20
Кучугин Илья 41 20
Ягнятинский Евгений 32 20
Соловьев Алексей 60 20
Лигачев Глеб 60 20
Шипов Савва 70 20
Мискевич Евгений 29 19
Рубин Адар 28 19
Слышкин Василий 54 19
Путятинский Сергей 53 18
Бокучава Тариэл 21 18
Шевченко Владимир 135 18
Ямщиков Владимир 32 17
Чамара Денис 57 17
Воронин Петр 35 17
Нагаев Олег 30 17
Потапкин Михаил 26 17
Кузьмич Всеволод 30 17
Каюмов Шамиль 34 16
Богданов Кирилл 91 16
Халматов Максим 45 16
Федечкин Сергей 19 16
Ушацкий Андрей 100 16
Россия - Российская федерация - РФ 57238 376
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 100
Восточная Европа 1674 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 29
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 21
Украина 3353 20
Казахстан - Республика 2622 19
Европа 3736 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 13
Беларусь - Белоруссия 2084 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 11
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 10
Франция - Французская Республика 2116 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 8
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Израиль 717 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Финляндия - Финляндская Республика 815 6
Россия - Воронеж 686 5
Россия - Рязанская область 313 5
Черкизон - Черкизовский рынок 60 5
Россия - Сочи 910 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 5
Россия - Челябинская область 658 5
Россия - Республика Крым 625 5
Грузия 690 4
Россия - Владимир 158 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Россия - Владивосток 864 3
Испания - Королевство 1250 3
Италия - Итальянская Республика 1377 3
Япония 2771 3
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Здравоохранение - Фарминдустрия 48 20
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 4
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