Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
X5 Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 599, упоминаний - 1073
X5 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 58
|Чаркин Евгений 182 44
|Сотин Денис 102 35
|Дьяченко Валерий 66 34
|Клепиков Алексей 77 33
|Прохорова Алла 45 32
|Абакумов Евгений 103 29
|Нестеров Алексей 79 26
|Хасин Михаил 26 25
|Урьяс Вадим 76 25
|Аксаков Анатолий 98 25
|Беляев Владислав 65 23
|Натрусов Артем 121 23
|Семенихин Игорь 37 22
|Белоусов Максим 59 21
|Егоров Владимир 52 21
|Трофимова Людмила 31 20
|Попов Андрей 72 20
|Кучугин Илья 41 20
|Ягнятинский Евгений 32 20
|Соловьев Алексей 60 20
|Лигачев Глеб 60 20
|Шипов Савва 70 20
|Мискевич Евгений 29 19
|Рубин Адар 28 19
|Слышкин Василий 54 19
|Путятинский Сергей 53 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Шевченко Владимир 135 18
|Ямщиков Владимир 32 17
|Чамара Денис 57 17
|Воронин Петр 35 17
|Нагаев Олег 30 17
|Потапкин Михаил 26 17
|Кузьмич Всеволод 30 17
|Каюмов Шамиль 34 16
|Богданов Кирилл 91 16
|Халматов Максим 45 16
|Федечкин Сергей 19 16
|Ушацкий Андрей 100 16
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758947, в очереди разбора - 662637.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758947, в очереди разбора - 662637.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru