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Ритейл Розница
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«Перекрёсток» тестирует систему «Умный пекарь» для управления выпечкой в супермаркетах

Торговая сеть «Перекрёсток» (входит в X5) начала тестирование системы «Умный пекарь» – цифрового решения для управления производством выпечки в супермаркетах. Технология помогает контролировать наполнение витрин, формировать производственные планы для сотрудников пекарни и обеспечивать наличие свежей продукции в течение дня.

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В основе проекта лежит система видеоконтроля, которая в режиме реального времени отслеживает наполнение витрин с выпечкой с применением технологий искусственного интеллекта. Она позволяет не только фиксировать наличие продукции на полках, но и предсказывать потребности в пополнении ассортимента. Алгоритмы компьютерного зрения анализируют изображения и способны распознавать пустоты. Информация мгновенно передаётся в систему, а сотрудники оперативно реагируют и пополняют недостающие товарные позиции.

Технология также анализирует данные о продажах и на их основе формирует производственный план для сотрудников пекарни. Система учитывает спрос в разные часы дня, информацию о текущем состоянии витрин и динамику реализации отдельных позиций. Это позволяет своевременно корректировать объёмы производства, обеспечивать наличие востребованного ассортимента и повышать эффективность работы пекарни.

Тестирование системы уже проходит в двух супермаркетах сети в Москве. Основная задача проекта – обеспечить наличие свежей выпечки в часы максимального спроса. В отличие от традиционного подхода, когда значительная часть ассортимента производится в первой половине дня, новая система позволяет более равномерно распределять выпечку в течение суток, реагируя на изменения спроса.

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«Для нас важно, чтобы покупатели могли в любое время дня найти на витрине свежую выпечку. «Умный пекарь» помогает синхронизировать производство с фактическим спросом и быстрее реагировать на изменения покупательского потока. Мы ожидаем, что технология позволит повысить доступность свежей продукции, сократить количество ситуаций с отсутствием отдельных позиций на витрине и снизить объём списаний благодаря более точному планированию производства», – отмечает Александр Чухонцев, директор по поддержке и развитию бизнеса торговой сети «Перекрёсток».

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