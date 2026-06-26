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X5 Tech запускает «Летние школы» по мобильной разработке и А/В-тестированию

Х5 Tech, ИТ-компания и основной цифровой партнер торговых сетей и бизнесов Х5, объявляет о запуске образовательного проекта «Летние школы X5 Tech». В рамках интенсива студенты ИT-специальностей и начинающие специалисты смогут бесплатно пройти два онлайн-курса – по мобильной разработке на Kotlin и A/B-тестированию. Обучение будет проходить с 25 июня по 31 августа 2026 г. в асинхронном формате с практическими заданиями и вебинарами от экспертов компании. Об этом CNews сообщили представители X5.

Проект направлен на поддержку молодых специалистов и развитие профессиональных компетенций, востребованных в современной продуктовой разработке. Участники смогут получить прикладные знания от практикующих инженеров и аналитиков Х5 Tech, познакомиться с подходами, которые применяются в компании при создании цифровых продуктов для миллионов пользователей, а также выполнить практические задания с автоматической проверкой. По итогам обучения выпускники получат сертификат Х5 Tech.

Программа включает два образовательных направления. Один курс посвящен мобильной разработке на Kotlin и Kotlin Multiplatform. Он состоит из 12 модулей и более 50 видеоуроков, охватывающих основы языка, объектно-ориентированное программирование, работу с многопоточностью, архитектуру мобильных приложений, сетевое взаимодействие, хранение данных, тестирование и создание кросс-платформенных приложений.

Второй курс посвящен A/B-тестированию и экспериментальному подходу к принятию решений на основе данных. Программа включает 10 модулей – от базовых принципов теории вероятностей и статистики до проектирования экспериментов, бутстрепа, методов повышения чувствительности тестов и корректной интерпретации результатов.

Оба курса содержат предзаписанные лекции, конспекты, практические задания и онлайн-вебинары в формате «вопрос–ответ» с экспертами Х5 Tech. Обучение полностью бесплатное и рассчитано на самостоятельное прохождение с рекомендуемой нагрузкой 5–7 часов в неделю.

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«Развитие ИТ-отрасли невозможно без сильной инженерной школы и подготовки новых специалистов. Поэтому мы системно инвестируем в образовательные инициативы, которые помогают студентам получать практические знания и знакомиться с современными технологиями во время обучения. «Летние школы» дают возможность поработать с реальными инструментами, которые используются в крупных цифровых продуктах, и сделать первый шаг к профессиональной карьере», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.

Авторами программ стали действующие разработчики и аналитики Х5 Tech. При создании курсов они использовали практический опыт работы над цифровыми продуктами компании и сосредоточились на навыках, наиболее востребованных в современной продуктовой разработке.

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