X5 проследит за мытьем рук с помощью ИИ

X5 разработала и внедрила систему компьютерного зрения для контроля мытья рук на производстве готовой еды. Нововведение позволит поддерживать высокий уровень безопасности продукции, исключая человеческий фактор при проверке соблюдения санитарных норм. Об этом CNews сообщили представители X5.

Сейчас проект реализуется в пилотном режиме на одной из фабрик-кухонь в Долгопрудном, что позволяет протестировать технологию в реальных производственных условиях перед масштабированием на другие предприятия.

Система на базе искусственного интеллекта подключена к камерам над раковинами. Технология распознает сотрудников по цифровым шевронам на униформе, фиксирует факт мытья рук и автоматически оценивает качество выполнения процедуры: последовательность, порядок и длительность этапов в соответствии со стандартами ВОЗ. Согласно им, процесс должен включать 10 действий и занимать не менее 40 секунд.

Правильное мытье рук — один из важнейших элементов для обеспечения безопасного производства. Компьютерное зрение позволяет со 100% точностью осуществлять контроль и выявлять нарушения. Если система фиксирует недочёты, оператору отправляется соответствующее оповещение, а сотруднику выносятся предупреждения. Также технология автоматически формирует аналитику по соблюдению стандартов. Система оптимизирует работу персонала производства и исключает из проверки участие человека.

Инновация стала частью системы качества X5 — комплексного стандарта компании, объединяющего современные технологии мониторинга, лабораторные исследования и управление процессами на всех этапах производства и поставки готовой еды.

«Мы постоянно совершенствуем методы, обеспечивающие качество продукции. Новая технология автоматизирует контроль за соблюдением гигиены персонала, где человеческий фактор всегда требовал особого внимания, и целиком решает один из ключевых вопросов в управлении пищевой безопасностью», — сказала директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.