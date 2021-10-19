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Microsoft Teams


19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 1
19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
15.10.2021 Из Windows 11 испарилась давно обещанная функция. Пользователи в ярости 2
12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест 8
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
05.10.2021 Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового 2
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
29.09.2021 Сервис облачной телефонии Zadarma запустил интеграцию с MS Teams 5
28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала» 4
23.09.2021 Softline подключила Юго-Западный государственный университет к цифровым инструментам Microsoft 5
15.09.2021 Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 6
14.09.2021 Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 5
03.09.2021 Lenovo представила линейку ноутбуков Thinkbook с поддержкой Windows 11 1
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan 1
26.08.2021 Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC 3
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
23.07.2021 Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением 3
22.07.2021 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
19.07.2021 Lenovo представила модульное решение ThinkSmart Core 1
16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн 8
09.07.2021 Microsoft поднимает цены в России 1
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 2
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 1
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1
02.07.2021 ТМК передает решение административных вопросов корпоративному чат-боту 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
29.06.2021 Компьютеры HP готовы для работы на Windows 11 1
29.06.2021 Чаты на HeadHunter ускорят коммуникации между работодателями и соискателями 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
24.06.2021 Microsoft выпускает «Windows будущего» с новым дизайном. Она пойдет не на всех ПК 4
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
22.06.2021 Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
17.06.2021 Microsoft представила новые функции Teams 2

Публикаций - 214, упоминаний - 618

Microsoft Teams упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 114
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 22
Google LLC 7135 16
VK - Mail.ru Group 2482 13
SAP SE 3208 10
GitHub 412 8
Softline - Софтлайн 1474 6
Lenovo Group 1636 6
VMware 1829 6
VideoMost - ВидеоМост 191 5
Yandex - Яндекс 4100 5
Amazon Inc - Amazon.com 1469 5
Cisco Systems 2037 5
Facebook 3765 5
Zendesk 27 4
Runscope 7 4
Twitter 2204 4
Box inc - box.com - box.net 76 4
Veeam Software 250 4
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 4
Citrix Systems 571 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 3
Системный софт - SysSoft 124 3
3728 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Intel Corporation 4158 3
Apple Inc - Эппл Рус 7685 3
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 3
Samsung Electronics 5641 3
Telegram Group 702 3
Oracle Corporation 3333 3
Dahua Technology 34 2
Salesforce.com 272 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 2
Logitech 166 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
X5 Group - Пятерочка 559 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
X5 Group 599 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Альфа-Банк 1123 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Getty Images 16 2
Global Pilots 9 2
Coca-Cola Company 112 2
Continental AG 35 2
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 2
X5 Group - Перекресток 203 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
eBay Inc 529 1
EPIC Telecom Invest 69 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Global CIO 28 1
БЕРГ - BERG 5 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
Startberry - акселератор стартапов 3 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
СМП-Страхование 1 1
Warner Bros. International Television Distribution 178 1
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 1
Silver Lake Partners 51 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 24 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
Albertsons Companies 1 1
ConocoPhillips 10 1
CF Industries 3 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
ГЭБ - Гидрогеологическое экспертное бюро 1 1
Правительство РФ 2200 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
МИД Бельгии - Министерство иностранных дел Бельгии 2 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Правительство Москвы 649 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 7
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 5
Kubernetes 307 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 3
DevOps - Development и Operations 296 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 3
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
USB Type-C - USB-C 901 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
Microsoft Office 365 769 66
Microsoft Windows 10 6622 40
Google Android 10750 31
Microsoft Azure 1171 28
Microsoft Skype 1465 24
Apple iOS 5741 23
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 18
Microsoft Office 1926 17
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 16
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 15
Apple macOS 922 15
WhatsApp Messenger 654 14
Linux OS 4249 13
Microsoft Exchange 680 13
Microsoft Outlook 641 11
Microsoft Edge - Браузер 971 8
Microsoft Windows 851 8
Cisco Webex 107 7
Microsoft PowerPoint 396 7
Fog Creek Software - Trello 23 6
Microsoft Skype for Business 116 6
Discord 32 5
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Microsoft Dynamics 365 92 5
Microsoft Power BI 113 5
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 5
Microsoft Windows 7 1662 4
Salesforce Heroku 22 4
Dropbox - Файловый хостинг 390 4
Google Chrome - браузер 1117 4
IBM Bluemix 38 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 4
Crashlytics 8 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 4
Яндекс.Телемост 36 4
Zoom Rooms - ВКС 9 3
Amazon Alexa 138 3
Microsoft Cortana 141 3
Veeam Backup&Replication 90 3
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 4
Глазков Александр 57 3
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 9 3
Минчакова Мария 2 2
Шашмурина Ксения 5 2
Бармута Андрей 5 2
Лавренова Екатерина 4 2
Чижиков Михаил 7 2
Марцынкьян Сергей 19 2
Войтик Мария 8 2
Сулейманов Руслан 5 2
Дергунова Ольга 58 2
Тихонова Кристина 44 2
Macdonald Brian - Макдональд Брайан 2 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Шорина Мария 3 2
Teper Jeff - Тепер Джефф 2 2
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 2
Мишустин Михаил 302 2
Кабанов Владимир 174 2
Натрусов Артем 121 1
Мельникова Анастасия 166 1
Рустамов Рустам 169 1
Коробов Евгений 22 1
Ступин Евгений 18 1
Белоусов Сергей 217 1
Борисов Илья 26 1
Паршинцев Александр 2 1
Путятинский Сергей 53 1
Дуров Павел 216 1
Парфентьев Алексей 33 1
Кузнецов Сергей 82 1
Зайцев Михаил 145 1
Клепиков Алексей 77 1
Горпинченко Роман 6 1
Белоусов Максим 59 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 8 1
Дремлюг Андрей 3 1
Ананьева Татьяна 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 9
Германия - Федеративная Республика 3618 7
Европа 3736 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Япония 2771 6
Франция - Французская Республика 2116 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Италия - Итальянская Республика 1377 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Восточная Европа 1674 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
Индия - Республика 2165 2
Казахстан - Республика 2622 2
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Грузия 690 1
Россия - Ставропольский край 458 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
США - Сан-Франциско 689 1
Россия - Липецк 257 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Нидерланды 971 1
Россия - Красноярский край 661 1
Россия - Томск 448 1
США - Вашингтон 334 1
США - Калифорния 972 1
США - Купертино 204 1
Чили - Республика 120 1
Южная Африка 159 1
Португалия - Португальская Республика 316 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
США - Пенсильвания 55 1
США - Сиэттл 8 1
США - Орландо 45 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
Частный сектор 7 2
Русский язык 976 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
NYT - The New York Times 506 4
ZDnet 381 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
VentureBeat 79 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Virus Bulletin 19 1
Neowin 38 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
Ars Technica 227 1
Liliputing 27 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
The Washington Post 109 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
The Verge - Издание 448 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Business Insider 182 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
The Wall Street Journal 709 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Fortune 100 48 5
Gartner 2189 4
CNews Analytics 1988 2
Markets&Markets Research 78 2
Frost & Sullivan 101 2
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises 2 1
IDC - International Data Corporation 2711 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
Synergy Research Group 13 1
Microsoft Worktrend Index 1 1
AV-Test Institute 26 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Н.Э.Баумана 2 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Hopital à Bruxelles - Cliniques universitaires Saint-Luc - Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки - Университетская клиника Св. Луки в Брюсселе 1 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
Microsoft Ignite 18 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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