Microsoft Teams

Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 1

Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1

Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1

Qlik представила решение Qlik Application Automation 1

Сервис облачной телефонии Zadarma запустил интеграцию с MS Teams 5

Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 6

Microsoft представила новые функции для поддержки гибридной работы 5

Lenovo представила линейку ноутбуков Thinkbook с поддержкой Windows 11 1

Check Point Software Technologies приобретает Avanan 1

Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC 3

Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1

Lenovo представила модульное решение ThinkSmart Core 1

Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн 8

Microsoft поднимает цены в России 1

Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 1

Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1

Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1

Компьютеры HP готовы для работы на Windows 11 1

Чаты на HeadHunter ускорят коммуникации между работодателями и соискателями 1

Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync 1

Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1