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Microsoft Active Directory
Microsoft AD


14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 1
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 5
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 1
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 2
27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 1
24.09.2021 В R-Vision TIP расширены возможности автоматизации и редактирования индикаторов компрометации 2
24.08.2021 Dataline запустила облачный Active Directory 9
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 8
12.07.2021 Softline помогла усилить безопасность ИТ-инфраструктуры Райффайзенбанка 5
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы 1
21.06.2021 Softline помогла «Доброфлоту» найти и подготовить план устранения уязвимостей в ИТ-инфраструктуре 5
07.06.2021 Почему бизнес отказывается от западных VDI-решений в пользу российских 1
02.06.2021 7 ошибок безопасности при переходе на облачные приложения 2
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1
18.05.2021 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision SENSE 1
17.05.2021 Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
29.03.2021 «Корус консалтинг» внедрила в «Русполимет» корпоративный портал на базе «1С-битрикс24» 1
26.03.2021 Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0 1
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго» 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 3
04.03.2021 Решение Commvault обеспечило непрерывность бизнеса и защиту данных в страховой медицинской компании 1
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 1
01.03.2021 Yandex Tracker становится частью облачной платформы «Яндекса» 1
25.02.2021 «Код безопасности» продлил сертификат соответствия ФСТЭК на Secret Net Studio 8.6 1
24.02.2021 IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9» 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
11.02.2021 «Крок» создал гибридную ИТ-платформу для разработчиков цифровых продуктов СК «Ингосстрах» 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 2
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов 1
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 3

Публикаций - 788, упоминаний - 1070

Microsoft Active Directory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 194
Базальт СПО 206 19
Cisco Systems 2037 18
SAP SE 3208 17
IBM 3530 16
АйТи 749 16
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 14
3728 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 13
Google LLC 7135 11
Крок 1219 10
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 10
Энстрим - Instream 19 8
VMware 1829 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
Oracle Corporation 3333 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
Корус Консалтинг ГК 805 7
Softline - Софтлайн 1474 7
Huawei 2727 7
Red Hat 665 7
VideoMost - ВидеоМост 191 6
Polycom - Поликом Раша 300 6
Spirit DSP - Спирит Корп 246 6
InfoWatch - Инфовотч 603 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Yandex - Яндекс 4100 6
Avanpost - Аванпост 92 6
Код Безопасности 365 6
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 5
Системный софт - SysSoft 124 5
Samsung Electronics 5641 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
Инфосистемы Джет 675 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Directum - Директум 645 5
Acronis - Акронис 364 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Альфа-Банк 1123 3
Почта России ПАО 1570 2
Альфа-Капитал УК 45 2
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 2
Вертолеты России 114 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
LinkedIn 520 2
Газпром ПАО 519 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
E100 8 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Мосводоканал 44 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Sova Capital 4 1
ВТБ24 583 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Скайсофт Виктори 2 1
Квадра ПАО 7 1
Родник 45 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Cinepolis 1 1
КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 4 1
Татфондбанк 69 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Русхимсеть 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство РФ 2200 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 1 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ТФОМС Республики Мордовия - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия 1 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
SoGo - Open Source Groupware 8 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 53
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 21
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 16
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 15
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 13
ARM64 - Архитектура процессора 1017 12
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 12
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 10
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 10
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 8
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 7
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 7
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 7
Kubernetes 307 7
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 7
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
СЗИ - Средства защиты информации 140 5
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 5
Microsoft Windows API 68 5
Microsoft Windows 10 6622 100
Microsoft Exchange 680 76
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Google Android 10750 47
Apple iOS 5741 40
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Microsoft Office 365 769 32
Microsoft SQL Server 790 30
Microsoft Windows 851 27
Microsoft Azure 1171 24
SQL - Язык программирования 432 23
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 20
Intel x86 - Архитектура процессора 991 15
Java - Язык программирования 1169 14
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 14
Microsoft Lync 272 13
Microsoft Windows 8 1228 13
Apple macOS 922 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 12
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 10
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 10
AWS - Amazon Web Services 568 10
Apple macOS X 901 9
Энстрим Лотос - Операционная система 13 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 8
WhatsApp Messenger 654 7
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 7
Microsoft Outlook 641 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Microsoft Exchange Server 209 7
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 7
Microsoft Skype 1465 7
Softline DeskWork 55 6
Microsoft Excel 435 6
Microsoft Office 1926 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Aladdin JaCarta 147 6
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 5
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Шадаев Максут 384 1
Феоктистов Вадим 13 1
Усманов Алишер 241 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 260
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 18
Казахстан - Республика 2622 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Восточная Европа 1674 10
Европа 3736 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 9
Россия - ПФО - Казань 1510 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 9
Россия - СФО - Новосибирск 1959 9
Украина 3353 9
Германия - Федеративная Республика 3618 8
Беларусь - Белоруссия 2084 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 2
Армения - Республика 687 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - Свердловская область 805 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Россия - Смоленск 234 2
Россия - Калининградская область 532 2
Россия - Красноярский край 661 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 35
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Слепые зоны 12 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Мертвые души 22 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 1 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Аутсорсинг 84 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
BleepingComputer - Издание 120 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
The Moscow Times - Москоу Таймс 1 1
ThreatPost 9 1
Vogue 13 1
Tatler 4 1
GQ 10 1
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