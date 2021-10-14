Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Active Directory
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 788, упоминаний - 1070
Microsoft Active Directory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 142 12
|Лемешко Максим 13 6
|Новодворский Алексей 95 3
|Ганин Егор 50 3
|Рубин Дмитрий 39 3
|Одинцов Дмитрий 83 3
|Путин Владимир 1821 3
|Бобров Антон 10 3
|Рубанов Владимир 61 2
|Куренев Алексей 6 2
|Самойленко Максим 65 2
|Демидов Михаил 120 2
|Аксельрод Александр 40 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Силуанов Антон 52 2
|Мылицын Роман 79 2
|Водясов Алексей 97 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Ерин Сергей 14 2
|Поляков Евгений 14 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Рахметов Руслан 23 1
|Кривошеев Игорь 1 1
|Рябова Галина 21 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Мальков Антон 26 1
|Касперская Наталья 197 1
|Демидов Сергей 50 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Калинин Алексей 23 1
|Палей Лев 31 1
|Чернов Даниил 49 1
|Бургов Владимир 9 1
|Данилин Алексей 10 1
|Макаров Валентин 111 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Васильев Кирилл 13 1
|Шадаев Максут 384 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Усманов Алишер 241 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757734, в очереди разбора - 661424.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757734, в очереди разбора - 661424.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru