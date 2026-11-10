Российские службы каталогов 2026
Службы каталогов — одно из сложнейших направлений импортозамещения. Российским разработчикам предстоит не только приблизиться по функциональности к Microsoft Active Directory, ставшей стандартом, но и адаптировать решения под актуальные запросы бизнеса: совместимость с зарубежными службами каталогов, централизованное управление корпоративными ресурсами и усиление защиты данных.
По итогам проведенного исследования рынка CNewsMarket сформировал рейтинг российских решений для управления каталогами. Среди ключевых параметров оценки — поддержка разных операционных систем, потенциал работы при отказе от Microsoft, возможность использования скриптов автоматизации, интеграция со сторонними приложениями, подход к обеспечению информационной безопасности.
10.11.2026
CNewsMarket: Рейтинг российских решений для управления службами каталогов
CNewsMarket сравнил российские решения для управления службами каталогов по набору встроенных функций, поддержке операционных систем и протоколов, возможностям масштабирования и миграции, инструментам информационной безопасности, интеграции с внешними системами, а также уровню технической поддержки.Читать полностью
Лидеры рейтинга российских решений для управления службами каталогов 2026
|
Место
|
Компания
|
Название продукта
|
Рейтинг
|
1
|
Группа Астра
|
ALD Pro
|
814
|
2
|
Аванпост
|
Avanpost DS
|
716
|
3
|
НТЦ ИТ Роса
|
Роса Dynamic Directory
|
649
|
4
|
ИТ-холдинг Т1
|
Эллес
|
638
|
5
|
Мультифактор
|
Multidirectory
|
622
CNewsMarket подготовил рейтинг российских решений для управления службами каталогов
Службы каталогов позволяют управлять учетными записями пользователей, правами доступа и ресурсами корпоративной ИТ-инфраструктуры. По мере ее усложнения растет и роль таких решений: они становятся инструментом централизованного управления цифровыми идентичностями, взаимодействием систем и безопасностью корпоративной среды.
Службы каталогов не обошел стороной тренд на расширение сервисов внутри одного продукта вслед за увеличением объема данных. К списку доменных учетных записей сотрудников добавились сервисные аккаунты, технические идентичности приложений, облачные ресурсы, мобильные устройства и др. Чтобы эффективно управлять всеми этими объектами, служба каталогов должна стать единым инфраструктурным слоем управления идентичностями и объектами корпоративной среды.
Другой вектор развития — возможность параллельной работы как с российскими, так и с зарубежными системами. Помимо этого, больше внимания уделяется интеграции с решениями в области информационной безопасности, а также возможности применения ИИ для выявления и противодействия распространенным видам атак.Читать полностью
Алексей Фоменко, «Группа Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft
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Как импортозаместить Microsoft Active Directory без риска для бизнес-процессов
Службы каталогов перестают быть исключительно инструментом управления учетными записями и правами доступа. На фоне импортозамещения, усложнения корпоративной ИТ-инфраструктуры и роста киберугроз они превращаются в один из ключевых элементов управления цифровой средой компании. Отечественные решения обретают новые функции, интегрируются с системами информационной безопасности и «учатся» работать в смешанных инфраструктурах.