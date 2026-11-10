CNewsMarket: Рейтинг российских решений для управления службами каталогов

CNewsMarket сравнил российские решения для управления службами каталогов по набору встроенных функций, поддержке операционных систем и протоколов, возможностям масштабирования и миграции, инструментам информационной безопасности, интеграции с внешними системами, а также уровню технической поддержки.

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Лидеры рейтинга российских решений для управления службами каталогов 2026

Место
Компания
Название продукта
Рейтинг
1
Группа Астра
ALD Pro
814
2
Аванпост
Avanpost DS
716
3
НТЦ ИТ Роса
Роса Dynamic Directory
649
4
ИТ-холдинг Т1
Эллес
638
5
Мультифактор
Multidirectory
622
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CNewsMarket подготовил рейтинг российских решений для управления службами каталогов

Службы каталогов позволяют управлять учетными записями пользователей, правами доступа и ресурсами корпоративной ИТ-инфраструктуры. По мере ее усложнения растет и роль таких решений: они становятся инструментом централизованного управления цифровыми идентичностями, взаимодействием систем и безопасностью корпоративной среды.

Службы каталогов не обошел стороной тренд на расширение сервисов внутри одного продукта вслед за увеличением объема данных. К списку доменных учетных записей сотрудников добавились сервисные аккаунты, технические идентичности приложений, облачные ресурсы, мобильные устройства и др. Чтобы эффективно управлять всеми этими объектами, служба каталогов должна стать единым инфраструктурным слоем управления идентичностями и объектами корпоративной среды.

Другой вектор развития — возможность параллельной работы как с российскими, так и с зарубежными системами. Помимо этого, больше внимания уделяется интеграции с решениями в области информационной безопасности, а также возможности применения ИИ для выявления и противодействия распространенным видам атак.

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Алексей Фоменко, «Группа Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft

На рынке служб каталогов представлен ряд отечественных решений, в том числе зрелые продукты с опытом успешных внедрений.  Вместе с тем многие продолжают работать с Microsoft AD, невзирая на риски. Почему компании не решаются на миграцию, как избежать подводных камней и плавно перейти на отечественный продукт, рассказывает Алексей Фоменко, директор серверного ПО «Группы Астра».

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Как импортозаместить Microsoft Active Directory без риска для бизнес-процессов

Службы каталогов перестают быть исключительно инструментом управления учетными записями и правами доступа. На фоне импортозамещения, усложнения корпоративной ИТ-инфраструктуры и роста киберугроз они превращаются в один из ключевых элементов управления цифровой средой компании. Отечественные решения обретают новые функции, интегрируются с системами информационной безопасности и «учатся» работать в смешанных инфраструктурах. 
 

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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