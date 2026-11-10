Службы каталогов позволяют управлять учетными записями пользователей, правами доступа и ресурсами корпоративной ИТ-инфраструктуры. По мере ее усложнения растет и роль таких решений: они становятся инструментом централизованного управления цифровыми идентичностями, взаимодействием систем и безопасностью корпоративной среды.

Службы каталогов не обошел стороной тренд на расширение сервисов внутри одного продукта вслед за увеличением объема данных. К списку доменных учетных записей сотрудников добавились сервисные аккаунты, технические идентичности приложений, облачные ресурсы, мобильные устройства и др. Чтобы эффективно управлять всеми этими объектами, служба каталогов должна стать единым инфраструктурным слоем управления идентичностями и объектами корпоративной среды.

Другой вектор развития — возможность параллельной работы как с российскими, так и с зарубежными системами. Помимо этого, больше внимания уделяется интеграции с решениями в области информационной безопасности, а также возможности применения ИИ для выявления и противодействия распространенным видам атак.