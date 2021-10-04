Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Group-IB
Группа информационной безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 399, упоминаний - 921
Group-IB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сачков Илья 105 16
|Волков Дмитрий 39 15
|Соколов Алексей 121 13
|Бусаргин Андрей 23 13
|Бокова Людмила 80 12
|Четвернин Алексей 651 11
|Крылов Павел 21 10
|Козлов Александр 54 9
|Горбатько Александр 90 9
|Каргалев Ярослав 11 8
|Сычев Артем 48 8
|Лупанин Сергей 8 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Калинин Александр 95 7
|Кулинич Владимир 8 6
|Ковалев Денис 10 6
|Лютиков Виталий 17 6
|Миркасымов Рустам 7 6
|Соколов Олег 51 6
|Баулин Валерий 6 6
|Лебедь Сергей 12 6
|Юфаркин Александр 10 6
|Путин Владимир 1821 6
|Остапенко Григорий 26 6
|Кузнецов Станислав 64 6
|Касперская Наталья 197 6
|Приезжева Антонина 18 6
|Устюжанин Дмитрий 43 6
|Громов Александр 12 6
|Демидов Сергей 50 6
|Палей Лев 31 6
|Хлысталова Юлия 9 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Контемиров Юрий 27 6
|Данилов Сергей 13 6
|Гадарь Дмитрий 11 6
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 6
|Fxmsp 6 5
|Окулесский Василий 22 4
|Матросов Александр 42 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru