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Group-IB
Группа информационной безопасности


04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 3
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 7
23.09.2021 «Выкуп платить не готовы»: Group-IB исследовала отношение российских предпринимателей к программам-вымогателям 3
23.08.2021 В России заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих Viber 2
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 2
12.07.2021 «Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 2
08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем 1
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021 7
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 6
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 3
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 8
28.06.2021 Group-IB: количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире выросло в 12 раз 2
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 2
01.06.2021 Group-IB и школа Tumo выявили сотню мошеннических ресурсов, торгующих «ответами» к госэкзаменам 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 4
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 3
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 1
18.05.2021 Group-IB: «Яндекс» закрывает глаза на «ссылки-мутанты» онлайн-пиратов 2
17.05.2021 «Интеллектуальная безопасность» представила новую версию платформы Security Vision 1
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 3
23.04.2021 Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution 5
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира 2
13.04.2021 Group-IB подписала дистрибуторский контракт с Axoft 1
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга 2
12.03.2021 Как Microsoft ловила известного русского пирата на педофилии 4
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 4
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей 8
24.02.2021 Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года 5
19.02.2021 «Кредо-С» и Group-IB представили доступный сервис защиты от киберугроз 4
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 2
04.01.2021 Group-IB проверила итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 2
31.12.2020 Group-IB проверит итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 1
29.12.2020 Group-IB оценила оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2020 году 3
21.12.2020 Станислав Фесенко, Group-IB: Мы помогаем бизнесу «видеть» угрозы, против которых бессильны традиционные средства защиты 6
16.12.2020 Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз» 8
16.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает «Сервис защиты от киберугроз» 1
09.12.2020 Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки» 6
30.11.2020 Русскоязычный хакер продает сотни логинов и паролей топ-менеджеров со всего мира 1

Публикаций - 399, упоминаний - 921

Group-IB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 36
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 19
VK - Mail.ru Group 2482 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 12
Google LLC 7135 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 10
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 10
Yandex - Яндекс 4100 10
InfoWatch - Инфовотч 603 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 9
Rambler Group - Рамблер ГК 484 9
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 8
Telegram Group 702 8
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 8
Leta IT-company 86 7
Лаборатория компьютерной криминалистики 14 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 5
PayPal 439 5
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Cisco Systems 2037 4
ТА505 - хакерская группировка 4 4
Apple Inc - Эппл Рус 7685 4
Код Безопасности 365 4
NtechLab - НтехЛаб 78 3
Бизон 8 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 3
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Центр мониторинга сетей связи 5 3
SEC Consult Services 929 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
Trend Micro 342 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 3
Акадо Телеком - Комкор 606 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 26
Открытие ФК 538 11
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Газпром нефть 380 6
Эстет 9 6
Мегаполис ТК 87 6
Интерпрогрессбанк 20 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Нэклис-Банк 15 6
Альфа-Банк 1123 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Почта Банк 289 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Экономикс-Банк 7 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 3
FILA 3 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
British Airways - British Midland International 39 3
Рольф 39 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Интер РАО ПАО 158 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Qiwi 783 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
Газпром ПАО 519 2
LinkedIn 520 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Capital One 15 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Аэрофлот 492 2
Уралсиб Банк 389 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 32
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 4
Президент Российской Федерации 1439 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Правительство РФ 2200 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
Красногорский городской суд Московской области 2 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 2
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
CAS - Court of Arbitration for Sport - Спортивный арбитражный суд 1 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 78
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 39
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 21
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 17
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 17
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 16
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 60 15
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 13
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 12
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 12
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 11
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 11
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 8
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
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Умные платформы 496 3
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 3
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 26
Google Android 10750 22
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 18
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 16
Microsoft Windows 10 6622 10
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 10
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Facebook Instagram - Инстаграм 569 8
JavaScript - Язык программирования 627 6
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 6
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 5
Apple iOS 5741 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 4
Group-IB Anti-Piracy 5 4
Rakuten Viber 429 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
Group-IB THF - Group-IB Threat Hunting Framework 7 4
WhatsApp Messenger 654 4
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 3
HDGO - пиратская CDN-сеть 3 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Kodik - пиратская CDN-сеть 3 3
Group-IB TDS Huntbox 3 3
KinoGo - пиратский онлайн-кинотеатр 3 3
BasKino - пиратский онлайн-кинотеатр 3 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
Group-IB TDS Polygon 3 3
Microsoft Windows 851 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
HDrezka - пиратский онлайн-кинотеатр 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 1710 3
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 21 2
Java - Язык программирования 1169 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 2
SafeTech - PayControl 23 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 24 2
Сачков Илья 105 16
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Соколов Алексей 121 13
Бусаргин Андрей 23 13
Бокова Людмила 80 12
Четвернин Алексей 651 11
Крылов Павел 21 10
Козлов Александр 54 9
Горбатько Александр 90 9
Каргалев Ярослав 11 8
Сычев Артем 48 8
Лупанин Сергей 8 8
Свириденко Алексей 18 8
Калинин Александр 95 7
Кулинич Владимир 8 6
Ковалев Денис 10 6
Лютиков Виталий 17 6
Миркасымов Рустам 7 6
Соколов Олег 51 6
Баулин Валерий 6 6
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Путин Владимир 1821 6
Остапенко Григорий 26 6
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Приезжева Антонина 18 6
Устюжанин Дмитрий 43 6
Громов Александр 12 6
Демидов Сергей 50 6
Палей Лев 31 6
Хлысталова Юлия 9 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Контемиров Юрий 27 6
Данилов Сергей 13 6
Гадарь Дмитрий 11 6
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Fxmsp 6 5
Окулесский Василий 22 4
Матросов Александр 42 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 257
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 67
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 24
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Европа 3736 14
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Россия - Республика Мордовия 387 9
Восточная Европа 1674 9
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Япония 2771 7
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Африка 1486 5
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Австралия - Австралийский Союз 1121 4
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
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БАД - Биологически активные добавки к пище 13 3
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 2
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 2
Страхование - Страховое дело 43 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
The Pirate Bay 78 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Дед Мороз 58 1
White Paper - официальная документация 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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