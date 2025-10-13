F6 обнаружила новую схему кражи персональных данных

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий мошенничества, направленный на сбор персональных данных. Под предлогом получения промокода на покупку парфюмерии и косметики злоумышленники предлагают пройти регистрацию на легальном ресурсе и прислать в Telegram-бот скриншот с личной информацией, включая паспортные данные, ИНН и адрес электронной почты. Эти сведения могут использоваться в других мошеннических схемах, например, для оформления кредитов на имя пользователей, или для продажи на криминальном рынке. Статьи, которые используются для продвижения мошеннического бота, начали появляться в Рунете с февраля 2025 г., за это время по инициативе специалистов F6 заблокированы более 120 таких публикаций.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали новую схему, которую мошенники используют для получения персональных данных потенциальных жертв.

Конфиденциальные данные пользуются постоянным устойчивым спросом в киберпреступном мире. В первую очередь злоумышленников интересуют сведения об актуальных телефонных номерах пользователей, ФИО, даты рождения, паспортные данные, адреса электронной почты, адреса проживания и места работы, а также пароли и IP-адреса. Источниками этих сведений становятся в том числе утечки баз данных компаний в результате атак киберпреступников, информация с устройств пользователей, заражённых вредоносным ПО. Также мошенники используют сценарии обмана, при которых пользователи добровольно передают фейковым ресурсам свои персональные данные.

Новая схема, обнаруженная специалистами F6, состоит из нескольких этапов. С февраля 2025 г. в различных социальных сетях и контентных платформах, нацеленных на пользователей в России, злоумышленники несколько раз в день публикуют статьи с предложением получить промокод на скидку в 2 тыс. руб. для заказа парфюмерии и косметики в популярной торговой сети. За счёт продвижения и поисковой оптимизации такие статьи попадают в рекомендации интернет-платформ для пользователей. Условие получения промокода на скидку – использование Telegram-бота «без спама и лишней рекламы», ссылка на который указана в статье

При переходе по ссылке бот отправляет пользователю сообщение, в котором предлагает открыть статью на одной из популярных российских блог-платформ. Статья рассказывает о легальном сервисе проверки кредитных историй, который не представляет прямой угрозы для пользователей. Однако в сообщении Telegram-бота содержится требование пройти регистрацию на указанном сервисе и прислать скриншот, подтверждающий регистрацию. Если пользователь выполнит это условие, то создатели бота получат такие персональные данные, как ФИО, серия и номер паспорта, дата рождения, ИНН, контактный телефон и адрес электронной почты. После отправки скриншота с этой информацией бот перестаёт реагировать на сообщения пользователя и никакого промокода не предоставляет.

Специалисты F6 отмечают: такая модель действий характерна для ботов, которые применяются для сбора информации. Полученные чувствительные данные могут быть использованы злоумышленниками для реализации мошеннических схем – например, для оформления кредитов или других операций от имени пользователей, – а также для продажи персональных данных на теневом рынке.

«Требование предоставить скриншот с персональными данными само по себе является признаком мошеннической деятельности, так как подобные действия нарушают принципы обработки персональных данных и могут быть использованы для противоправных целей», – отметила Анастасия Князева, аналитик Digital Risk Protection F6.

По инициативе специалистов F6 в социальных сетях и на блог-платформах заблокированы более 120 статей, которые используются для продвижения мошеннического бота, также принимаются меры для его блокировки.

Рекомендации специалистов F6 по защите персональных данных для пользователей: не указывайте персональные данные на сомнительных ресурсах. Эти сведения могут использовать против вас; не используйте боты в мессенджерах для передачи ваших данных, если вы не можете достоверно установить владельцев этих ботов; не общайтесь по телефону и в мессенджерах с неизвестными, кем бы они ни представлялись: сотрудниками банков, операторов почтовой и сотовой связи, госсервисов или налоговой службы, почтовых компаний или служб доставки; критично относитесь к результатам поисковой выдачи при поисках той или иной информации. Помните, что в верхние строки результатов поиска даже на популярных сайтах могут попасть мошеннические ресурсы или публикации, созданные злоумышленниками для привлечения трафика в криминальные схемы; не сообщайте личную информацию о себе (такую как ФИО, номер паспорта, ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты, реквизиты банковской карты) неизвестным вам людям по телефону или через мессенджер; не фотографируйте и не отправляйте неизвестным скриншоты, которые содержат персональные данные или любую другую чувствительную информацию; не публикуйте в социальных сетях и мессенджерах фото документов и любые другие изображения, которые раскрывают персональные данные; владельцы онлайн-сервисов обязаны публиковать политику конфиденциальности. Перед использованием сервиса ознакомьтесь с ней: так вы можете получить представление, кто и зачем собирает ваши данные; соотносите состав запрашиваемых сведений и цели их обработки: для предоставления промокода явно не нужны ваши паспортные данные; в любой сомнительной ситуации, прежде чем что-то предпринять, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.