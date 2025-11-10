Карточный домик: мошенники открыли сервис бронирования мест для праздничных встреч

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий мошенничества с арендой недвижимости для отдыха. В преддверии Нового года злоумышленники создали поддельный сервис онлайн-бронирования Point House, через который предлагают арендовать «стильные места для встреч» в Подмосковье. Мошенники предлагают внести предоплату за аренду домика. Жертвами скам-группы, которая использует эту схему обмана, с начала сентября 2025 г. стали около 300 пользователей, которые перевели мошенникам свыше 2,3 млн руб. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали новый сценарий обмана с арендой недвижимости. Для атак на жителей Москвы и Подмосковья злоумышленники адаптировали популярную схему FakeDate («фальшивое свидание») и создали фиктивный сервис онлайн-бронирования Point House.

Мошенники атакуют пользователей под видом привлекательных девушек. Они размещают анкеты на сайтах знакомств, в профильных ботах в Telegram и соцсетях, а также в мобильных приложениях – чатах знакомств для Android и iOS.

Как правило, злоумышленники используют готовые коллекции фото, голосовых и видеосообщений реальных девушек, которые им предоставляют организаторы мошеннической схемы через специальный Telegram-бот. Задача мошенников на первом этапе – заинтересовать пользователя в дальнейшем общении, установить с ним доверительные отношения и перевести переписку в мессенджер.

Затем мошенник от имени девушки предлагает встретиться, но вместо того, чтобы пойти в кафе или кино, проявляет инициативу снять «уютный домик для отдыха в приватной атмосфере». Расчет злоумышленников строится на вполне конкретных ожиданиях, которые могут возникнуть у пользователя при таком предложении. Сайт поддельного сервиса, который используют мошенники, копирует фото и названия объектов реального гостевого дома, расположенного в Подмосковье.

«Девушка» направляет потенциальной жертве ссылку на фальшивый сервис, сообщает, что ранее неоднократно «пользовалась» его услугами для встреч, и у «нее» есть «промокод», который позволит арендовать домик со скидкой. На самом деле «промокод» – это ID, который нужен организаторам мошеннической схемы, чтобы знать, кто именно из мошенников привел пользователя на фишинговый сайт.

При переходе по ссылке пользователь видит страницу с предложением выбрать один из четырех домиков. Каждый из них подписан как «Последний вариант»: таким образом злоумышленники пытаются вызвать ощущение срочности. После выбора домика потенциальную жертву переводят на страницу бронирования, на которой предлагают выбрать дату заезда, число гостей и ввести «промокод».

На следующей странице от пользователя требуют ввести данные банковской карты, включая CVV-код. Если пользователь укажет эти данные на фишинговом сайте и подтвердит операцию, мошенники смогут списать сумму «предоплаты» с его банковского счета.

Жертвами скам-группы, которая использует схему обмана с арендой домиков для приватных встреч, с начала сентября 2025 г. стали около 300 пользователей из России, которые перевели скамерам свыше 2,3 млн руб. Максимальная сумма списания составила 74 тыс. руб., минимальная – 1000 руб.

«Конкуренция между мошенническими группами приводит к росту скорости создания новых сценариев обмана. Злоумышленники постоянно анализируют рынок интернет-товаров и услуг. Когда они видят растущий спрос на том или ином направлении, то адаптируют под него уже известные схемы скама. Причем в этих схемах они эксплуатируют не только реальные бренды, но и собственные фейковые, которые придумывают под конкретный сценарий», – отметила Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с фальшивыми свиданиями

Не доверяйте «друзьям» из чатов, сервисов знакомств и соцсетей, с которыми не знакомы лично. В интернете можно выдавать себя за кого угодно.

Не переходите по ссылкам от пользователей, которых не знаете в реальной жизни. В случае с сайтами знакомств такая рекомендация может вызвать недоумение, но важно понимать, что важнее: шанс на приятный досуг или сохранить свои деньги.

Проверяйте доменные имена ресурсов, на которые собираетесь перейти, с использованием whois-сервисов. Обычно злоумышленники создают фиктивные сайты за несколько дней или недель до запуска мошеннической схемы.

Храните свою финансовую тайну. Не сообщайте посторонним свои персональные данные, данные своей банковской карты, включая CVV и PIN-коды, логины и пароли для входа в онлайн-банк, коды из SMS. Не вводите эти данные на сайтах, которые посещаете впервые.

Если вы понимаете, что ваша банковская карта скомпрометирована, сразу же заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка, или с использованием банковского приложения.

Регулярно обновляйте браузеры до последних версий и устанавливайте обновления безопасности.

Если вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.