Разделы

ПО Безопасность
|

Детали доставки: исследование новой версии Android-трояна DeliveryRAT

Специалисты F6 Threat Intelligence исследовали обновленную версию вредоносного ПО DeliveryRAT, распространяемого злоумышленниками во второй половине 2025 года. Троян DeliveryRAT маскируется под популярные приложения для доставки еды, маркетплейсы, банковские сервисы и трекинг посылок. Об этом CNews сообщили представители F6.

Впервые про Android-троян DeliveryRAT компания F6 рассказала в годовом отчете F6 за 2024 г. F6 и RuStore заблокировали более 600 доменов, распространявших Android-троян DeliveryRAT.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

Было зафиксировано, что новая версия ВПО появилась в апреле 2025 г. Как отмечают специалисты F6 Threat Intelligence, троян DeliveryRAT несет все большие риски для пользователей Android-устройств в России. Помимо базовых функций, таких как кража содержания SMS и уведомлений, троян теперь может отображать заранее подготовленные варианты диалоговых окон с возможностью похищения фотографий, загружаемых пользователем, ввода данных банковской карты и так далее.

Кроме того, DeliveryRAT получил отличающиеся от стилера возможности для выполнения DDoS-атак, что позволяет использовать этот троян не только для финансовой выгоды, но и для проведения массовых атак на инфраструктуру организаций с целью нарушения их работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Россия готовится к кибератакам на города. Создан цифровой двойник города для отработки методов защиты

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/