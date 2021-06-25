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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Телемедицина
Telemedicine
Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 55
Телемедицина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
|Кальмуцкий Олег 8 7
|Фишер Андрей 54 7
|Карелин Павел 6 6
|Васильев Кирилл 13 6
|Тыров Илья 11 6
|Образцов Алексей 8 5
|Деев Алексей 6 5
|Теличева Наталья 125 4
|Лебедев Георгий 39 4
|Владзимирский Антон 9 4
|Ишмамедов Константин 4 3
|Бахаев Алексей 8 3
|Федин Владимир 6 3
|Анкудинов Николай 5 3
|Остроушко Алексей 4 3
|Шадеркин Игорь 4 2
|Рыжий Алексей 4 2
|Власов Иван 2 2
|Арсеньев Сергей 4 2
|Лобовко Дмитрий 2 2
|Никитенко Дмитрий 2 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Коростелев Павел 5 2
|Храмова Ольга 3 2
|Яндулов Максим 3 2
|Природова Ольга 3 2
|Слесарев Андрей 3 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Пугачев Павел 29 2
|Зырянов Илья 17 2
|Юдчиц Денис 6 2
|Разгуляев Валерий 18 1
|Лосев Сергей 43 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Литманович Дмитрий 3 1
|Романов Алексей 32 1
|Пресняков Денис 1 1
|Борисов Евгений 12 1
|Игнатов Виктор 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768117, в очереди разбора - 671801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768117, в очереди разбора - 671801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru