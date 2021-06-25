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Телемедицина
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Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией


25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 1
18.06.2021 Cisco представляет пять трендов в области беспроводных технологий 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
05.02.2021 Исследование: лишь в 58% крупнейших частных медцентров можно получить услугу не выходя из дома 1
22.10.2020 Сбер предложил бизнесу телемедицину 1
16.10.2020 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
21.04.2020 Банк «Открытие» предложил бесплатные медицинские онлайн-консультации 1
09.04.2020 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско 1
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
15.10.2019 «Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
27.08.2019 Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
27.06.2019 «Нетрика» и «Вега» разработали сервис телемедицины 1
17.06.2019 Роскачество запускает цифровую экспертизу телемедицинских мобильных приложений 4
07.06.2019 «БАРС Груп» создала цифровой сервис для телемедицины 2
16.05.2019 82% россиян готовы консультироваться с врачом дистанционно 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 2
12.07.2018 В России будет создано 85 медицинских информсистем — по числу регионов 1
27.06.2018 ИТ в нейрохирургии: что актуально для высокотехнологичной отрасли 1
23.04.2018 KDL запустила телемедицинские консультации 1
28.12.2017 ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей 1
15.05.2017 В России узаконят телемедицину с электронными справками и рецептами 1
18.08.2016 Российские врачи поддержали внедрение телемедицины 2
08.12.2015 Замгубернатора Ярославской области об ИТ-приоритетах региона 3
25.09.2015 Видеонаблюдение: на что вправе рассчитывать бизнес 1
28.07.2014 Телемедицина идет по пути легализации 1
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1
18.04.2014 Минздрав проведет встречу с разработчиками информационных систем и производителями решений в сфере телемедицины 1
27.03.2014 МТС объединила телемедицинской сетью районные больницы Амурской области 1

Публикаций - 47, упоминаний - 55

Телемедицина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Synology Inc 130 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Logitech 167 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Netrika - Нетрика 84 3
Cisco Systems 2056 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Microsoft Corporation 11168 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Код Безопасности 365 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 2
3779 2
Allied Telesis 76 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
IVA Technologies 33 1
SAP SE 3220 1
АйТи 753 1
Программы и технологии 5 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Brother 116 1
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 11 1
Сенсарт - SensArt 3 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
Royal Philips 30 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Барс груп 402 1
Selectel - Селектел 137 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Dahua Technology 34 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Sanofi - Санофи 33 7
Ренессанс Страхование 52 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Инвитро - Invitro 35 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Нанолек 9 2
Фармстандарт АО 32 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
МРТ Эксперт 2 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 2
Allianz - Страховая компания 19 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 7 1
Росгосстрах Жизнь 4 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Мегаполис ТК 90 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 10 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
ВТБ Страхование 52 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Аэрофлот 493 1
Открытие ФК 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Росгосстрах 182 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 15
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 5
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство РФ 2208 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 21 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 11
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 9
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 8
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 90 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 24 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 40 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 12
СП.АРМ 18 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Здравоохранение - Национальный проект 6 2
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Netrika - N3 11 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Радиоэлектронные технологии Ritmer - Телемедицинский кардиорегистратор 1 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
IBM Watson 105 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Esri ArcGIS 108 1
Netrika - N3.Телемедицина 1 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
OpenStreetMap 39 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft SQL Server 798 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4276 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 21 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Microsoft Skype 1477 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Кальмуцкий Олег 8 7
Фишер Андрей 54 7
Карелин Павел 6 6
Васильев Кирилл 13 6
Тыров Илья 11 6
Образцов Алексей 8 5
Деев Алексей 6 5
Теличева Наталья 125 4
Лебедев Георгий 39 4
Владзимирский Антон 9 4
Ишмамедов Константин 4 3
Бахаев Алексей 8 3
Федин Владимир 6 3
Анкудинов Николай 5 3
Остроушко Алексей 4 3
Шадеркин Игорь 4 2
Рыжий Алексей 4 2
Власов Иван 2 2
Арсеньев Сергей 4 2
Лобовко Дмитрий 2 2
Никитенко Дмитрий 2 2
Зажигин Владимир 5 2
Коростелев Павел 5 2
Храмова Ольга 3 2
Яндулов Максим 3 2
Природова Ольга 3 2
Слесарев Андрей 3 2
Кузнецов Александр 75 2
Евтушенко Олег 125 2
Пугачев Павел 29 2
Зырянов Илья 17 2
Юдчиц Денис 6 2
Разгуляев Валерий 18 1
Лосев Сергей 43 1
Кабанцов Александр 3 1
Литманович Дмитрий 3 1
Романов Алексей 32 1
Пресняков Денис 1 1
Борисов Евгений 12 1
Игнатов Виктор 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - СФО - Новосибирск 1980 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - Республика Алтай 687 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Нальчик 66 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа Западная 618 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Сургут 198 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Россия - Чита 201 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Ярославская область 333 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Севастополь 420 1
Швеция - Королевство 764 1
Норвегия - Королевство 434 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Ивановская область 262 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Человеческий фактор 127 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Русский язык 1000 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 6
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 5
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 4
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 3
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 3
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 8
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768117, в очереди разбора - 671801.
Создано именных указателей - 46354.
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