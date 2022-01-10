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Спам Спамминг Spam Анти-спам решения Технологии борьбы со спамом



10.01.2022 Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама
15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail
05.02.2021 МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей
02.02.2021 «Яндекс» назвал самые популярные темы для спама в России
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики
14.08.2019 «Лаборатория Касперского» проанализировала динамику спам-звонков
12.08.2019 «Лаборатория Касперского» о спаме с сайтов компаний
12.10.2018 В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета
03.11.2017 «Лаборатория Касперского»: спамеры используют тему блокчейна для обмана пользователей
26.08.2016 «Лаборатория Касперского» рассказала о тенденциях в спаме во 2 квартале 2016 г.
05.11.2015 В течение года «МегаФон» заблокировал свыше 931 млн спам-сообщений
06.04.2015 CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress
26.12.2013 «МегаФон» заблокировал около миллиарда спам-сообщений
05.12.2013 «МегаФону» удалось вдвое снизить количество смс-спама за месяц
29.10.2013 «Билайн» заблокировал более 300 спам-номеров
01.10.2013 Спамеры атакуют фанатов сериала Breaking Bad через списки Twitter
29.08.2013 76% пользователей получают мобильный спам
29.04.2013 В первом квартале 2013 г. доля фишинговых писем в почтовом трафике сократилась более чем в 4 раза
07.03.2013 Российские спамеры «поздравляют» с 8 марта
10.01.2013 Объем спама в почте россиян в 2012 г. снизился до 72%
13.07.2012 «Почта Mail.Ru» научилась уведомлять отправителей рассылок о жалобах на спам
21.02.2012 Жертвами вновь появившегося ботнета Waledac стали политики и бизнесмены
01.12.2011 Спамеры зарабатывают $50 тыс. в час
03.11.2011 «Почта Mail.Ru» запустила сервис для анализа email-рассылок - «Постмастер»
30.09.2011 Пользователям «Dr.Web для Android Антивирус + Антиспам» стала доступна функция «Антивор»
19.04.2011 «Почта@Mail.Ru» запустила индивидуальную систему фильтрации спама
19.04.2011 Март 2011: закрытие ботнета Rustock не помогло остановить рост объёмов спама
21.02.2011 Россия занимает второе место среди источников спама
12.11.2010 BitDefender выпустил бесплатное антиспам-решение для почтовых серверов Linux
26.01.2010 Доходы российских спамеров рухнули на $20 млн
22.04.2009 Первый квартал 2009: доля спама в почтовом трафике Рунета составила 86,8%
17.02.2009 Спамеры подбрасывают вирус любителям чужих SMS
31.10.2008 «А1» намерен бороться со спам-рассылками своим абонентам
03.09.2008 В первом полугодии 2008 г. спам занимал 85% почтового трафика Рунета
21.08.2008 Треть интернетчиков покупают у спамеров
24.07.2008 Спамеры рассылают вирусы под прикрытием имени Анджелины Джоли
21.07.2008 II квартал 2008: доля спама в почтовом трафике упала на 5,5%
11.07.2008 Чемпионат Евро-2008 пошел спамерам на пользу
07.07.2008 Текстовый спам набирает силу
26.05.2008 Спамеры прикрываются сервисом Google Docs

Публикаций - 718, упоминаний - 862

Спам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 80
Microsoft Corporation 22476 37
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 35
VK - Mail.ru Group 3049 29
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1639 25
Meta Platforms - Facebook 4262 24
Google LLC 10316 19
Yahoo! 3602 18
Dr.Web - Доктор Веб 1186 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 16
AOL Inc 1525 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 13
Yandex - Яндекс 5002 13
PayPal 634 10
Sophos 392 10
IBM - International Business Machines Corp 8934 10
SEQ - SEC Consult Services 1397 9
Bitdefender 145 8
Cisco IronPort 48 8
Apple Inc 10673 8
Spamhaus 37 8
Cisco Systems 4715 8
21 век – ТВ - Народный телефон 3730 8
Twitter 2483 7
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 7
Программный продукт ГК 3951 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2348 6
Oracle Corporation 6026 6
Rambler Group - Рамблер ГК 810 6
Earthlink 154 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 144 5
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 100 5
Telegram Group 804 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 5
6025 4
Intel Corporation 11251 4
Армада - РБК софт 709 4
Trend Micro 567 4
АТАК - сеть магазинов 2946 18
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 95 9
eBay Inc 1576 8
Согласие СК 1077 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 4
Открытие ФК 2657 3
ИСК - Ижевская строительная компания 1058 3
Альфа-Банк 1470 3
Visa International 1802 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1709 2
Citi - Citibank - Ситибанк 263 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 13 2
X5 Group 708 2
LinkedIn 557 2
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 2
Airbnb 75 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 125 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 290 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 1
KupiVip - Приват Трэйд 78 1
Телефон.Ру 89 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 9 1
Ситимобил - Служба такси 135 1
Yves Rocher - Ив Роше 33 1
Аэрофлот 646 1
Jones Day 17 1
Sapato.ru 18 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 80 1
Atlantis Blue Capital 3 1
Ford Motor 166 1
Amoco 6 1
Международный аэропорт Харьков 2 1
TD Ameritrade 64 1
Меркури - Mercury 214 1
СМЗ - Савеловский машиностроительный завод 2 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 16 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1857 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 11
Правительство РФ 8171 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 224 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 822 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1446 3
Президент Российской Федерации 3713 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 538 2
Администрация Президента РФ 902 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 68 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 126 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 529 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 34 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 60 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 34 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Роскачество - Российская система качества 22 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
ЛДПР 98 1
Демократическая политическая партия США 91 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
АОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 144
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4197 94
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 77
Website - Вебсайт 9248 60
Сервер - Серверные платформы 10468 50
Фишинг - Phishing 612 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 40
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1929 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 37
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4351 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 22
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3517 22
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1347 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 19
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1973 18
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2303 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 16
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1525 16
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 16
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 15
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 308 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 13
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5697 12
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 634 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2196 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2550 11
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 301 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2007 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 10
Родительский контроль - Детский режим 508 10
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2057 7
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Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 345 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3153 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4256 7
Google Android 11952 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1586 14
ESET NOD32 - Антивирусная программа 435 14
Microsoft Windows 10 11643 13
Apple iOS 6419 13
Microsoft Windows Live Hotmail 287 12
Google Play - Google Store - Android Market 2731 12
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 827 10
Broadcom - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 10
ESET NOD32 Mobile Security 37 10
Microsoft Office 3239 9
VK - Mail.Ru Почта 206 9
Google Chrome - браузер 1270 7
Linux OS 7656 7
WhatsApp Messenger 743 7
Kaspersky Internet Security 366 6
Kaspersky Anti-Spam 54 6
Google Gmail 801 6
WordPress 194 5
Dr.Web Антивирус 292 5
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1734 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 4
Google YouTube - Видеохостинг 2275 4
Microsoft Windows XP 2386 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1349 4
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4102 4
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 4
Apple - App Store 2434 4
Microsoft Exchange 1217 4
Microsoft Office Excel 812 4
JavaScript - Язык программирования 957 4
Google Calendar - Google Календарь 67 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 3
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Microsoft Office PowerPoint 642 3
Microsoft Edge - браузер 1890 3
ESET NOD32 Smart Security Family 13 3
Microsoft Skype 1937 3
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Cluley Graham - Клули Грэхем 122 6
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Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
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Исанин Антон 9311 5
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Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1355 4
Беларусь - Белоруссия 3512 4
Литва - Литовская Республика 541 4
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Малайзия 744 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 891 3
Турция - Турецкая республика 1704 3
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Образование в России 452 15
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 15
Русский язык 5146 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 17259 13
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 6
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 356 5
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Информационное общество - Государственная программа 1236 5
Blacklist - Чёрный список 70 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми 358 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 5
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 14965 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2745 4
Человеческий фактор 1075 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 3
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