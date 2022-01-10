Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Спам Спамминг Spam Анти-спам решения Технологии борьбы со спамом
Публикаций - 718, упоминаний - 862
Спам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альтовский Евгений 40 16
|Власова Анна 21 7
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 6
|Артамонова Анна 182 6
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 5
|Исанин Антон 9311 5
|Linford Steve - Линфорд Стив 6 4
|Хренов Сергей 25 4
|Гаттаров Руслан 141 4
|Матеев Денис 33 4
|Аитов Тимур 188 3
|Дуров Павел 230 3
|Галушкин Олег 173 3
|Айбашева Анна 97 2
|Косиченко Алексей 12 2
|Якушев Михаил 48 2
|Наумов Виктор 124 2
|Дягилев Василий 83 2
|Никишин Андрей 16 2
|Вишневский Игорь 3 2
|Волгин Дмитрий 2 2
|Левашов Петр 3 2
|Каргалев Ярослав 12 2
|Лосева Дарья 5 2
|Путин Владимир 2539 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Касперская Наталья 248 2
|Лацанич Василь 104 2
|Патрушев Николай 21 2
|Касперский Евгений 290 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Вергелис Мария 3 2
|Засурский Иван 15 2
|Водясов Алексей 114 2
|Ганин Егор 54 2
|Нарусова Людмила 15 2
|Гудкова Дарья 11 2
|Ашманов Игорь 37 2
|Гусев Игорь 16 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru