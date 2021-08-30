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СКБ Контур


30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов 1
23.06.2021 «Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами 2
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 1
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 2
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 5
29.01.2021 «Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 1
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» 1
27.10.2020 Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 1
29.09.2020 «Контур.Светофор» стал доступен клиентам «МТС Банка» 1
31.08.2020 «Контур» и «Тинькофф» упростили электронную регистрацию прав собственности при покупке «вторички» 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
04.08.2020 CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 2
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 3
29.07.2020 Группа компаний «СКБ Контур» купила казанского разработчика «ТаксНет» 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 2
15.07.2020 «СКБ Контур» получил статус оператора ЭДО в Узбекистане 2
13.07.2020 ПО «Контура» и «Энстрима» прошло проверку на совместимость 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 8
05.06.2020 «Контур» запускает сервис для банков, предупреждающий клиентов о риске блокировки 1
04.06.2020 Банк «Открытие» интегрировал «Бизнес-портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба» 2
06.05.2020 «Роснано» и «Газпром нефть» вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
08.04.2020 Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк 1
01.04.2020 Пользователи ОС Astra Linux получили возможность сдавать отчетность через «Контур.Экстерн» 1
27.03.2020 Райффайзенбанк и СКБ «Контур» интегрировали системы для сделок по факторингу 2
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 5
16.03.2020 Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области 1
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг 2
06.03.2020 В «Контур.Закупках» появился многопользовательский режим 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 8
10.02.2020 Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД» 1
27.01.2020 «СКБ Контур» запустила электронный документооборот в «Ситилинке» 3

Публикаций - 416, упоминаний - 1117

СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 32
Microsoft Corporation 11017 31
SAP SE 3207 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 21
Yandex - Яндекс 4099 17
3727 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 13
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 12
МойСклад - Логнекс 85 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
АйТи 749 6
Google LLC 7128 6
Крок 1219 6
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 6
Softline - Софтлайн 1473 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 5
Naumen - Наумен 341 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
АТОЛ ГК 168 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
IBM 3527 4
Тензор 44 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
Корус Консалтинг ГК 804 3
Калуга Астрал 41 3
Такском - Taxcom 119 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
B2B-Center - Центр развития экономики 136 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 3
Дримкас - Dreamkas 14 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Барс груп 402 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Альфа-Банк 1123 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Qiwi 783 5
Почта Банк 289 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 5
Ренессанс Страхование 51 4
Открытие ФК 538 4
Совкомбанк ПАО 147 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
Avito - Авито 171 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
O2 Consulting - O2Consulting 8 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Нижнекамскнефтехим 13 2
Точка 124 2
Техносила 133 2
Модульбанк - Modulbank 95 2
Центр-инвест КБ 29 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 2
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 2
Почта России ПАО 1570 2
Аэрофлот 492 2
Миландр ПКК 26 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
МДМ Банк 150 2
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
МТС банк 254 1
Роснефть НК 367 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
Северсталь ПАО 204 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Правительство РФ 2200 4
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Администрация города Владимира 1 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив 4 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 66
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 6
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Проверка контрагентов 53 3
УПД - Универсальный передаточный документ 44 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 2
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
Умные платформы 496 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Сервер - Серверные платформы 168 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 15
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 11
СКБ Контур - Контур.EDI 10 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 9
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 8
Microsoft Windows 10 6612 7
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 7
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 6
Linux OS 4243 5
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
amoCRM 39 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 4
Microsoft Azure 1171 4
СКБ Контур - Контур.Реестро 7 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 3
Apple macOS 922 3
Microsoft Office 365 769 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 3
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 3
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 3
Naumen ITSM365 9 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Шифман Эдуард 16 8
Зорин Александр 49 8
Иванченко Евгений 15 7
Ковнир Евгений 71 5
Филатов Евгений 13 4
Арлазаров Владимир 118 4
Ефремов Александр 12 4
Самойленко Максим 65 3
Яшин Леонид 20 3
Андреев Сергей 39 3
Мраморов Дмитрий 24 3
Никитченко Анна 6 3
Четвернин Алексей 651 3
Козловский Андрей 10 3
Чукарин Алексей 56 2
Берстенев Михаил 3 2
Шайхутдинов Рамиль 3 2
Фоменко Алексей 2 2
Федоров Антон 8 2
Новиков Юрий 6 2
Мокрышев Сергей 3 2
Домарацкий Сергей 2 2
Захаров Андрей 28 2
Кириченко Игорь 41 2
Урывская Лидия 5 2
Бойко Андрей 37 2
Лукина Светлана 6 2
Сапельников Сергей 100 2
Круглов Максим 25 2
Линьков Юрий 2 2
Тюрина Мария 39 2
Штеркель Петр 2 2
Прескарьян Артем 5 2
Рязанова Юлия 11 2
Красников Александр 8 2
Демидов Михаил 119 2
Шакманас Алгирдас 33 2
Волож Аркадий 181 2
Ташлыков Константин 3 2
Лукьянов Дмитрий 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 198
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 31
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Казахстан - Республика 2621 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Европа 3730 8
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 6
Россия - СФО - Новосибирск 1956 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 5
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Россия - Ростовская область 860 3
Япония 2760 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Украина 3347 3
Эстония - Эстонская Республика 413 3
Латвия - Латвийская Республика 450 3
Литва - Литовская Республика 328 3
Россия - Белгородская область 364 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Молдавия - Республика Молдова 428 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 2
Хорватия - Республика 118 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - Калуга 295 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Россия - Ульяновская область 348 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 2
Россия - Томская область 413 2
Испания - Королевство 1248 2
Узбекистан - Республика 821 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Интеллектуальная собственность 11 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
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