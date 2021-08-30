Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКБ Контур
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 416, упоминаний - 1117
СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шифман Эдуард 16 8
|Зорин Александр 49 8
|Иванченко Евгений 15 7
|Ковнир Евгений 71 5
|Филатов Евгений 13 4
|Арлазаров Владимир 118 4
|Ефремов Александр 12 4
|Самойленко Максим 65 3
|Яшин Леонид 20 3
|Андреев Сергей 39 3
|Мраморов Дмитрий 24 3
|Никитченко Анна 6 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Козловский Андрей 10 3
|Чукарин Алексей 56 2
|Берстенев Михаил 3 2
|Шайхутдинов Рамиль 3 2
|Фоменко Алексей 2 2
|Федоров Антон 8 2
|Новиков Юрий 6 2
|Мокрышев Сергей 3 2
|Домарацкий Сергей 2 2
|Захаров Андрей 28 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Урывская Лидия 5 2
|Бойко Андрей 37 2
|Лукина Светлана 6 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Круглов Максим 25 2
|Линьков Юрий 2 2
|Тюрина Мария 39 2
|Штеркель Петр 2 2
|Прескарьян Артем 5 2
|Рязанова Юлия 11 2
|Красников Александр 8 2
|Демидов Михаил 119 2
|Шакманас Алгирдас 33 2
|Волож Аркадий 181 2
|Ташлыков Константин 3 2
|Лукьянов Дмитрий 5 2
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru