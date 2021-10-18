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Ростех
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18.10.2021 «Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 1
15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1
12.10.2021 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
06.10.2021 «Росэлектроника» разработала технологию производства нанофольги 1
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 10
05.10.2021 «Ростех» и «Диасофт» создали предприятие по разработке ИТ-решений 4
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае 1
29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
27.09.2021 «Росэлектроника» начала поставки самых точных приборов для измерения сопротивления 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 2
15.09.2021 «Росэлектроника» увеличит выпуск «умных» счетчиков на 250 тысяч штук в год 1
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 2
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» 2
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
02.09.2021 Fesco, Ntechlab и «Бином» приступают к реализации проекта «умного порта» во Владивостокском морском торговом порту 1
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 2
27.08.2021 «Росэлектроника» представила телемедицинское решение для предрейсовых осмотров водителей 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1

Публикаций - 2230, упоминаний - 4481

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 347
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 315
Ростех - Концерн Автоматика 396 248
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 105
Ростех Швабе Холдинг 150 87
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 72
VK - Mail.ru Group 2482 54
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 54
Yandex - Яндекс 4098 50
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 48
Microsoft Corporation 10997 48
IBM 3524 41
SAP SE 3207 38
Восход ФГБУ НИИ 365 37
АФК Система ПАО 990 37
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 35
Google LLC 7124 30
3726 30
Барс груп 402 30
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 28
Ланит ГК 1154 27
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 27
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 26
Intel Corporation 4143 24
Крок 1219 23
ГЛОНАСС АО 82 23
Cisco Systems 2035 21
Samsung Electronics 5627 21
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 20
Микрон - Micron 365 20
NtechLab - НтехЛаб 78 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 19
ХайТэк - Hi-Tech 65 19
КНС Групп - Yadro 124 19
РТ-Инвест 37 19
Yota - Скартел 623 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 106
РЖД - Российские железные дороги 1081 74
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 39
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 36
Почта России ПАО 1570 36
Газпромбанк - ГПБ 692 33
РВК - Российская венчурная компания 476 24
Россети ПАО 168 21
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 21
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 19
Газпром ПАО 518 19
Вертолеты России 114 18
Газпром нефть 380 17
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 16
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 13
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 13
Роснефть НК 367 13
Царицын капитал 22 12
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 12
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 12
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 11
Транснефть 159 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 10
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 9
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 9
НПП Торий 13 8
X5 Group 599 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 8
АвтоВАЗ 118 7
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 7
Ростех Новикомбанк 27 7
РКС - Российские космические системы 100 7
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 7
Arrival Group - Charge R&D 13 7
Garsdale Services 36 7
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 241
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 87
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 82
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 79
Правительство РФ 2198 77
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 73
Президент Российской Федерации 1439 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 71
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 66
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 59
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 47
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 38
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 38
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 37
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 37
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 36
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 33
Федеральное казначейство России 766 30
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 28
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 27
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 25
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 18
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 16
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 12
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 13
Союз машиностроителей России 26 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 5
OpenCAPI Consortium 13 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
Gen-Z Consortium 11 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
Linux Foundation 157 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 3
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
Руссофт - Russoft 250 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
4CIO 12 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 92
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 80
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 72
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 49
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 49
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 38
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 37
Безопасный город 347 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 31
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 23
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 22
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 21
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 21
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 99 20
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 20
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 18
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 17
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 15
Big Data - Большие данные 1136 15
3G - Стандарт мобильной связи 3699 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 13
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 13
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 13
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 12
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 11
Linux OS 4236 76
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 73
Google Android 10750 42
Microsoft Windows 10 6602 38
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 37
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 34
Intel x86 - Архитектура процессора 990 33
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 31
Apple iOS 5741 28
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 26
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 24
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 20
Новые облачные технологии - МойОфис 311 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 19
Национальные Технологии - СХД Купол 31 18
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 18
Microsoft Windows 849 15
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 15
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 12
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 11
NtechLab FindFace 26 10
Масштаб IP-АТС Александрит 11 10
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 10
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 10
Apple macOS 921 9
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 9
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 9
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 8
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 25 8
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Java - Язык программирования 1166 8
ReviVR - нейротренажер 8 8
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 8
NtechLab FindFace Security 11 8
Автоматика Бином-КА 7 7
Кабанов Владимир 174 140
Евтушенко Олег 125 121
Путин Владимир 1820 84
Сахненко Сергей 71 57
Медведев Дмитрий 1433 55
Никифоров Николай 1126 48
Чемезов Сергей 121 44
Бровко Василий 47 30
Акимов Максим 167 27
Ротенберг Игорь 35 26
Назаров Александр 35 23
Солодухин Константин 89 22
Ротенберг Аркадий 42 22
Зверев Андрей 52 22
Ожгихин Иван 30 22
Скоков Сергей 26 21
Смирнов Павел 35 20
Чернышенко Дмитрий 234 18
Осеевский Михаил 221 17
Мишустин Михаил 302 16
Моторко Андрей 33 16
Якунин Александр 43 16
Носков Константин 201 16
Шипелов Андрей 21 15
Ковнир Евгений 71 14
Черепенников Антон 52 14
Усманов Алишер 241 13
Иванов Олег 124 12
Кулиш Александр 12 12
Транковская Наталья 11 11
Шадаев Максут 384 11
Борисов Юрий 91 10
Галицкий Александр 82 10
Белоусов Андрей 53 10
Нащекин Алексей 111 9
Добродеев Борис 83 9
Михеев Вячеслав 11 9
Скворцова Вероника 51 8
Свердлов Денис 163 8
Рейман Леонид 407 8
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 288
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 165
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 117
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 111
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 68
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 49
Европа 3725 44
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 43
Россия - ПФО - Казань 1507 42
Россия - СФО - Новосибирск 1954 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 35
Казахстан - Республика 2618 35
Индия - Республика 2156 32
Германия - Федеративная Республика 3606 31
Беларусь - Белоруссия 2079 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 27
Россия - Иннополис 292 24
Япония 2752 23
Россия - Краснодарский край 913 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 20
Россия - Нижегородская область 736 19
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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