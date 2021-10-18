Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Ростехнологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2230, упоминаний - 4481
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 140
|Евтушенко Олег 125 121
|Путин Владимир 1820 84
|Сахненко Сергей 71 57
|Медведев Дмитрий 1433 55
|Никифоров Николай 1126 48
|Чемезов Сергей 121 44
|Бровко Василий 47 30
|Акимов Максим 167 27
|Ротенберг Игорь 35 26
|Назаров Александр 35 23
|Солодухин Константин 89 22
|Ротенберг Аркадий 42 22
|Зверев Андрей 52 22
|Ожгихин Иван 30 22
|Скоков Сергей 26 21
|Смирнов Павел 35 20
|Чернышенко Дмитрий 234 18
|Осеевский Михаил 221 17
|Мишустин Михаил 302 16
|Моторко Андрей 33 16
|Якунин Александр 43 16
|Носков Константин 201 16
|Шипелов Андрей 21 15
|Ковнир Евгений 71 14
|Черепенников Антон 52 14
|Усманов Алишер 241 13
|Иванов Олег 124 12
|Кулиш Александр 12 12
|Транковская Наталья 11 11
|Шадаев Максут 384 11
|Борисов Юрий 91 10
|Галицкий Александр 82 10
|Белоусов Андрей 53 10
|Нащекин Алексей 111 9
|Добродеев Борис 83 9
|Михеев Вячеслав 11 9
|Скворцова Вероника 51 8
|Свердлов Денис 163 8
|Рейман Леонид 407 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru