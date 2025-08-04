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«Ростех» оснастил аэропорт Грозного новым навигационным оборудованием

Производственная компания «Азимут» госкорпорации «Ростех» установила в аэропорту Грозного радиолокатор нового поколения АОРЛ-АМИ 2700 и радиопеленгатор DF 2000. Оборудование обеспечит автоматизацию управления воздушным движением, повысит безопасность и эффективность работы аэродрома. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Радиолокатор АОРЛ-АМИ 2700 лучше предшественников определяет положение самолетов, а также позволяет обеспечить выполнение взлетов и посадок на сокращенных интервалах и дистанциях, увеличивая пропускную способность аэропорта. Автоматический радиопеленгатор DF 2000 определяет азимут до самолета, когда тот выходит на связь.

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Оборудование установлено в рамках комплексного оснащения аэропорта Грозного. Радиолокатор и радиопеленгатор прошли испытания и готовы к вводу в эксплуатацию.

«Азимут» также оснастит аэропорт столицы Чечни комплексом средств автоматизации управления воздушным движением и тренажером «Галактика», инструментальной системой посадки ILS 2700 и приводным радиомаяком РМП-200.

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