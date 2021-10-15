Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Сибирь


15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
18.08.2021 5 факторов, которые ускорят ваше облако 1
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 2
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
12.07.2021 «Яндекс» запустил новую технологию прогноза погоды 1
07.06.2021 «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза 1
04.06.2021 «Вымпелком» и РЖД подписали соглашение о развитии цифровых сервисов 1
17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета 1
15.04.2021 МТС начала выдавать интернет-заказы PickPoint в своих магазинах 1
09.04.2021 «Швабе» поставит в Италию партию оптических прицелов 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1
21.03.2021 VMware vSphere: как получить максимум от облака 1
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 2
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой 1
09.02.2021 МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую LTE/5G-ready сеть для «ЕВРАЗа» 2
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
02.02.2021 Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тыс. рублей 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России 1
11.12.2020 Whirlpool открыла официальный сервисный центр и аутлет бытовой техники в Санкт-Петербурге 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
25.11.2020 Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
12.11.2020 МТС поможет кардиологам Кузбасса наблюдать пациентов дистанционно 2
29.10.2020 Subway запустила собственное мобильное приложение 1
27.10.2020 Почта Банк начал выпускать карты UnionPay 1
23.10.2020 Eset: 70% россиян против входа в интернет по паспорту 1
02.10.2020 «Инфосистемы Джет» разработала систему мониторинга температуры для СГК 1
01.10.2020 Более половины клиентов Tele2 старше 60 лет выбирают смартфоны 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1

Публикаций - 871, упоминаний - 1248

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 168
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 168
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 77
Ростелеком Сибирьтелеком 298 32
Samsung Electronics 5627 23
Microsoft Corporation 10997 23
Синтерра - Synterra 562 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 12
SAP SE 3207 11
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
Ростелеком Связьинвест 692 8
Yandex - Яндекс 4098 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 7
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 7
3726 6
ВолгаТелеком 213 6
Ростелеком ЦентрТелеком 188 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
МТС Сибирь 17 5
IBM 3524 5
Астерос - Asteros 531 4
Акадо Телеком - Комкор 605 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Xiaomi 904 3
Philips 689 3
iTeco - Ай-Теко 713 3
АФК Система ПАО 990 3
Ланит ГК 1154 3
Google LLC 7124 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Accenture - Аксенчер 529 3
Ростелеком Дальсвязь 203 3
АвтоТрекер 95 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Softline - Софтлайн 1472 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Россети ПАО 168 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Альфа-Банк 1122 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Транснефть 159 3
Телефон.Ру 59 3
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 2
Uber 257 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Uber Technologies 258 2
Royal Dutch Shell - Шелл 72 2
X5 Group 599 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Открытие ФК 538 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Балтика - Пивоваренная компания 110 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Роснефть НК 367 1
Аэрофлот 492 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Почта России ПАО 1570 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Газпром ПАО 518 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы 649 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Иркутской области 2 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Правительство РФ 2198 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 43
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 26
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 16
3G - Стандарт мобильной связи 3699 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Google Android 10750 26
Apple iOS 5741 18
ЭОС Дело СЭД 619 10
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
Java - Язык программирования 1166 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 4
Microsoft Windows 10 6602 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple macOS 921 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
МТТ YouMagic 33 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple iPad mini 375 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 2
Apple iPhone 5 710 2
Symbian OS 755 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft SQL Server 789 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
WhatsApp Messenger 654 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 2
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
Microsoft Office 1916 1
Apple Mac 1453 1
Apple - App Store 2198 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 1
Microsoft Skype 1459 1
Соловенчук Александр 44 15
Путин Владимир 1820 9
Мельников Александр 63 3
Натрусов Артем 121 3
Таврин Иван 83 3
Лебедев Павел 21 2
Аветисян Армен 41 2
Попов Андрей 72 2
Шустов Евгений 3 2
Никитинский Никита 2 2
Герасимов Александр 40 2
Жуков Сергей 15 2
Чернаткин Владимир 4 2
Текслер Алексей 18 2
Евдокимова Евгения 5 2
Чернов Григорий 17 2
Чимиричкина Мария 30 2
Морошкин Александр 106 2
Спевак Сергей 12 2
Рабинович Борис 8 2
Сергеев Александр 21 2
Ткачук Лариса 44 2
Колчин Вячеслав 5 2
Артемьев Валерий 3 2
Кузьменко Валерия 58 2
Прозоровский Василий 40 2
Мотовилов Олег 58 2
Бабаджанян Григорий 8 1
Номоконов Василий 8 1
Черкасов Сергей 10 1
Греф Герман 204 1
Волож Аркадий 181 1
Галицкий Александр 82 1
Дорохина Юлия 42 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Куликов Александр 16 1
Делицын Леонид 94 1
Краснов Александр 48 1
Богачев Игорь 172 1
Дворкович Аркадий 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 400
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 184
Россия - СФО - Новосибирск 1954 183
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 129
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 91
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 32
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 29
Казахстан - Республика 2618 26
Россия - Кемеровская область 461 23
Россия - ПФО - Казань 1507 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 22
Россия - Иркутская область 536 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 16
Украина 3344 16
Германия - Федеративная Республика 3606 14
Япония 2752 13
Россия - Забайкальский край 356 11
Россия - Республика Тыва 143 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 9
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - Красноярск 843 8
Франция - Французская Республика 2109 8
Россия - Астрахань 240 7
Восточная Европа 1667 7
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 113 7
Индия - Республика 2156 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 6
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - Нижневартовск 105 5
Россия - Республика Алтай 681 5
Россия - Республика Бурятия 284 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 8
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 5
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Русский язык 966 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Космодром Байконур 97 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Wikipedia - Википедия 272 2
CNews - ZOOM.CNews 1084 2
Forbes - Форбс 441 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
Gartner 2187 1
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
Академгородок Новосибирск 29 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
ТПУ - Школа инженерного предпринимательства 1 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
CNews Большие данные 3 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
GITEX Technology Week - Выставка 15 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755602, в очереди разбора - 659293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще