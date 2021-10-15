Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Сибирь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 871, упоминаний - 1248
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловенчук Александр 44 15
|Путин Владимир 1820 9
|Мельников Александр 63 3
|Натрусов Артем 121 3
|Таврин Иван 83 3
|Лебедев Павел 21 2
|Аветисян Армен 41 2
|Попов Андрей 72 2
|Шустов Евгений 3 2
|Никитинский Никита 2 2
|Герасимов Александр 40 2
|Жуков Сергей 15 2
|Чернаткин Владимир 4 2
|Текслер Алексей 18 2
|Евдокимова Евгения 5 2
|Чернов Григорий 17 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Морошкин Александр 106 2
|Спевак Сергей 12 2
|Рабинович Борис 8 2
|Сергеев Александр 21 2
|Ткачук Лариса 44 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Артемьев Валерий 3 2
|Кузьменко Валерия 58 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Бабаджанян Григорий 8 1
|Номоконов Василий 8 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Греф Герман 204 1
|Волож Аркадий 181 1
|Галицкий Александр 82 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Куликов Александр 16 1
|Делицын Леонид 94 1
|Краснов Александр 48 1
|Богачев Игорь 172 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Wikipedia - Википедия 272 2
|CNews - ZOOM.CNews 1084 2
|Forbes - Форбс 441 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755602, в очереди разбора - 659293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755602, в очереди разбора - 659293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru